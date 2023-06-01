https://sputnikarabic.ae/20230601/ميدفيديف-يكشف-تصنيع-روسيا-لـ600-دبابة-في-وقت-قياسي-1077659030.html
ميدفيديف يكشف تصنيع روسيا لـ600 دبابة في وقت قياسي
ميدفيديف يكشف تصنيع روسيا لـ600 دبابة في وقت قياسي
أعلن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، أن الصناعة الروسية أنتجت أكثر من 600 دبابة هذا العام. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T19:34+0000
2023-06-01T19:34+0000
2023-06-01T19:34+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال ميدفيديف، خلال دردشة مع أولئك المتدربين العسكريين في منطقة فولغوغراد: "فيما يتعلق بمعظم معايير إنتاج المعدات العسكرية، والمعدات الخاصة، والذخائر المتفجرة، فقد وصلنا إلى المستوى الذي بدا لنا منذ بعض الوقت رائعًا، ولن أذكر أرقامًا لأسباب واضحة".وأردف ميدفيديف: "هذا العام وحده، أنتجت صناعتنا أكثر من 600 دبابة".وعرض ميدفيديف مقارنة لهذه الأرقام مع تلك الواردة فيما يتعلق بالإمدادات العسكرية من الغرب إلى أوكرانيا.وصرح ميدفيديف، في وقت سابق اليوم، أن النظام الأوكراني يتصرف كإرهابي، مضيفا أنه يجب القضاء على الإرهابيين.وأوضح: "هذا ليس عملا عسكريا"، لافتا إلى أنها نوع من الأسلحة لا يمكنها إلحاق الضرر بالمنشآت العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230525/ميدفيديف-يكشف-عن-سيناريوهات-اندثار-أوكرانيا-الحتمي-1077433737.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
ميدفيديف يكشف تصنيع روسيا لـ600 دبابة في وقت قياسي
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أعلن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، أن الصناعة الروسية أنتجت أكثر من 600 دبابة هذا العام.
وقال ميدفيديف، خلال دردشة مع أولئك المتدربين العسكريين في منطقة فولغوغراد: "فيما يتعلق بمعظم معايير إنتاج المعدات العسكرية، والمعدات الخاصة، والذخائر المتفجرة، فقد وصلنا إلى المستوى الذي بدا لنا منذ بعض الوقت رائعًا، ولن أذكر أرقامًا لأسباب واضحة".
نعم، لا يزال هناك مهمات يجب القيام بها، ولكن إذا أخذنا أهم العناصر في الاعتبار، كالقذائف والمدفعية والدبابات، فهذه الأرقام مثيرة للإعجاب للغاية.
وأردف ميدفيديف: "هذا العام وحده، أنتجت صناعتنا أكثر من 600 دبابة".
وعرض ميدفيديف مقارنة لهذه الأرقام مع تلك الواردة فيما يتعلق بالإمدادات العسكرية من الغرب إلى أوكرانيا.
هم يعدونهم (الغرب يعد أوكرانيا) بشيء، بالطبع سوف يقدمون شيئًا ما، ولكن هذا حتى تفهم المقياس الموجود الآن، ومازلت لا أتحدث عن إنتاج الأسلحة المدمرة مثل الصواريخ وما شابهها.
وصرح ميدفيديف، في وقت سابق اليوم، أن النظام الأوكراني يتصرف كإرهابي، مضيفا أنه يجب القضاء على الإرهابيين.
ووصف ميدفيديف الهجمات الأوكرانية على روسيا بالطائرات المسيرة بـ "العمل الإرهابي".
وأوضح
: "هذا ليس عملا عسكريا"، لافتا إلى أنها نوع من الأسلحة لا يمكنها إلحاق الضرر بالمنشآت العسكرية.