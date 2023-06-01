https://sputnikarabic.ae/20230601/وزراء-خارجية-الناتو-يناقشون-أوكرانيا-والقمة-القادمة-خلال-لقائهم-في-أوسلو-1077625563.html
وزراء خارجية "الناتو" يناقشون أوكرانيا والقمة القادمة خلال لقائهم في أوسلو
وزراء خارجية "الناتو" يناقشون أوكرانيا والقمة القادمة خلال لقائهم في أوسلو
يناقش وزراء خارجية دول الناتو، خلال لقاء غير رسمي في أوسلو، اليوم الخميس، الوضع في أوكرانيا والتحضير لقمة الناتو التي ستجري في يوليو/تموز في عاصمة ليتوانيا... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T04:02+0000
2023-06-01T04:02+0000
2023-06-01T04:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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بروكسل – سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به وزيرة الخارجية النرويجية اينيكين هيويتفيلدت، عشية الاجتماع، يشارك في الاجتماع ممثلو جميع دول التحالف. وتشارك السويد، التي لم تقبل طلبهما تركيا وهنغاريا بعد، بصفة دولة مدعوة.وشددت الوزيرة على أن اللقاء في أوسلو سيكون آخر فعالية على المستوى الوزاري قبل قمة الناتو في فيلنوس، التي ستجري في 11-12 يوليو/تموز.وأشارت المتحدثة إلى أن على السويد الانضمام إلى الحلف بأسرع وقت، ويجب أن يتم ذلك قبل القمة، لافتة إلى أن محور الحديث في أوسلو سيكون "العلاقات المستقبلية مع أوكرانيا ودعمها".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230530/إعلام-أعضاء-الناتو-يختلفون-حول-انضمام-أوكرانيا-للحلف--1077592417.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
وزراء خارجية "الناتو" يناقشون أوكرانيا والقمة القادمة خلال لقائهم في أوسلو
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يناقش وزراء خارجية دول الناتو، خلال لقاء غير رسمي في أوسلو، اليوم الخميس، الوضع في أوكرانيا والتحضير لقمة الناتو التي ستجري في يوليو/تموز في عاصمة ليتوانيا فيلنيوس.
بروكسل – سبوتنيك
. وبحسب ما أفادت به وزيرة الخارجية النرويجية اينيكين هيويتفيلدت، عشية الاجتماع، يشارك في الاجتماع ممثلو جميع دول التحالف. وتشارك السويد، التي لم تقبل طلبهما تركيا وهنغاريا بعد، بصفة دولة مدعوة.
وشددت الوزيرة على أن اللقاء في أوسلو سيكون آخر فعالية على المستوى الوزاري قبل قمة الناتو في فيلنوس، التي ستجري في 11-12 يوليو/تموز.
وأشارت المتحدثة إلى أن على السويد الانضمام إلى الحلف بأسرع وقت، ويجب أن يتم ذلك قبل القمة، لافتة إلى أن محور الحديث في أوسلو سيكون "العلاقات المستقبلية مع أوكرانيا ودعمها".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.