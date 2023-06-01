https://sputnikarabic.ae/20230601/وزير-خارجية-هنغاريا-الناتو-يوهم-أوكرانيا-بوعود-غير-قابلة-للتطبيق-1077645294.html

وزير خارجية هنغاريا: الناتو يوهم أوكرانيا بوعود غير قابلة للتطبيق

وزير خارجية هنغاريا: الناتو يوهم أوكرانيا بوعود غير قابلة للتطبيق

أعرب وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، عن معارضة بلاده إدراج مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، خلال قمة الحلف المقبلة،... 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T12:44+0000

2023-06-01T12:44+0000

2023-06-01T12:44+0000

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بودابست - سبوتنيك. وقال سيارتو، في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في العاصمة النرويجية أوسلو، إن "انضمام دولة في حالة حرب إلى الناتو يجب ألا يظهر على الأجندة لقمة الحلف في فيلنيوس، وأعتقد أن هناك توافق على عدم إمكانية انضمام دولة في حالة حرب إلى "الناتو".وأضاف وزير الخارجية الهنغاري:وفي سياق متصل، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول "الناتو" في أوسلو، إن انضمام أعضاء جدد إلى الناتو أمر مستحيل أثناء الصراع.وذكّرت بيربوك بسياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو،لافتةً إلى أن هذا قد تم الإشارة إليه من خلال قبول فنلندا، و"نأمل قبولا مبكرا للسويد".وأضافت بيربوك، معلقةً على عضوية أوكرانيا في الحلف: "في الوقت نفسه، من الواضح أننا لا نستطيع التحدث عن عضوية جديدة في خضم الصراع".ويعقد وزراء خارجية "الناتو" اجتماعا غير رسمي في أوسلو، في الفترة من 31 مايو/أيار إلى 1 يونيو/حزيران.

https://sputnikarabic.ae/20230601/وزراء-خارجية-الناتو-يناقشون-أوكرانيا-والقمة-القادمة-خلال-لقائهم-في-أوسلو-1077625563.html

https://sputnikarabic.ae/20230530/إعلام-أعضاء-الناتو-يختلفون-حول-انضمام-أوكرانيا-للحلف--1077592417.html

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