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https://sputnikarabic.ae/20230602/أضخم-3-أساطيل-حربية-بالشرق-الأوسط-في-2023-1077670992.html
أضخم 3 أساطيل حربية بالشرق الأوسط في 2023
أضخم 3 أساطيل حربية بالشرق الأوسط في 2023
تمتلك عدة دول في الشرق الأوسط أساطيل حربية كبيرة تصنف ضمن أضخم الأساطيل الحربية في العالم، وتأتي 3 دول في المقدمة بأضخم الأساطيل الحربية في المنطقة. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T10:20+0000
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وتضم الأساطيل الثلاثة على التوالي مصر وتركيا والكويت، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أضخم 3 أساطيل حربية بالشرق الأوسط في 2023

10:20 GMT 02.06.2023
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تمتلك عدة دول في الشرق الأوسط أساطيل حربية كبيرة تصنف ضمن أضخم الأساطيل الحربية في العالم، وتأتي 3 دول في المقدمة بأضخم الأساطيل الحربية في المنطقة.
وتضم الأساطيل الثلاثة على التوالي مصر وتركيا والكويت، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
أضخم 3 أساطيل حربية بالشرق الأوسط في 2023 - سبوتنيك عربي
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