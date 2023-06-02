https://sputnikarabic.ae/20230602/أطفال-روسيا-يتضامنون-مع-أقرانهم-السوريين-في-اليوم-الدولي-لحماية-الطفل-1077684588.html

أطفال روسيا يتضامنون مع أقرانهم السوريين في اليوم الدولي لحماية الطفل

أطفال روسيا يتضامنون مع أقرانهم السوريين في اليوم الدولي لحماية الطفل

عبر الأطفال والشباب من الجالية الروسية في دمشق، برقصات مميزة وحركات تشبه نسمات الربيع عن تضامنهم مع الأطفال في كل أنحاء العالم بمناسبة اليوم الدولي لحماية... 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T16:01+0000

2023-06-02T16:01+0000

2023-06-02T16:01+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

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وتضمن الحفل عددًا من اللوحات الفنية لمجموعة من الفرق التي يرعاها المركز الثقافي الروسي في العاصمة السورية دمشق، عبّرت عن التحديات التي تواجه الطفولة وأحلامها وضرورة حمايتها.وقال مدير المركز الثقافي الروسي في دمشق، نيكولاي سوخوف، في تصريح لـ "سبوتنيك": "أقيم الحفل بمناسبة اليوم الدولي لحماية الطفل، الذي يصادف الأول من يونيو من كل سنة"، مشيرًا إلى أن المركز يوظف في الاحتفال محصلة عمله خلال العام، حيث يقوم بهذا العمل بالشراكة مع وزارتي الثقافة والتربية السوريتين.وأوضح سوخوف أن هدف الاحتفال يتلخص في تقديم الدعم لأطفال سوريا، الذين عانوا من الحرب وتبعاتها، وإشاعة السلام في نفوسهم لأنهم مستقبل وطنهم الذي يتوجب حمايته.ولفت مدير المركز الثقافي الروسي إلى أن الدمج ما بين الحضارة السورية والروسية أصبح واقعا ملموسا، ونعمل على التعريف بالثقافة والفنون واللغة الروسية، بالإضافة إلى التعامل مع الأطفال وفتح الأفق الجديدة أمام توقهم إلى المعرفة.بدورها، تحدثت مخرجة اللوحات الراقصة للحفلة، كالوكسي ناتاليا كروفنا، عن الآثار التي تركتها الحرب والزلازل في نفوس الأطفال السوريين، مشيرة إلى أن الفن هو نوع من الطاقة الإيجابية التي يمكن إشاعتها في نفوسهم، بما يمنح الطفل السعادة والفرح اللذين يولدان الاسترخاء لديه.وبينت كروفنا في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن الطفل هو المستقبل المشرق للبلد، لذلك يجب الاعتناء به.وختمت: "اليوم، نحن نحتفل بمناسبة حماية الأطفال بعيدا عن أعمال الشر والحرب، والفن هو العلاج النفسي الناجع لتحقيق هذا الهدف".

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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم