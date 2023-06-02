https://sputnikarabic.ae/20230602/أمين-عام-الناتو-يزور-تركيا-لحضور-مراسم-تنصيب-أردوغان-1077675591.html
أمين عام "الناتو" يزور تركيا لحضور مراسم تنصيب أردوغان
أمين عام "الناتو" يزور تركيا لحضور مراسم تنصيب أردوغان
يزور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ أنقرة، غدا السبت، لحضور مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا لولاية جديدة. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T12:12+0000
2023-06-02T12:12+0000
2023-06-02T12:12+0000
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وذكرت صحيفة "حرييت" اليوم الجمعة، أن ستولتنبرغ سيصل إلى أنقرة، غدا السبت، لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس التركي المعاد انتخابه رجب طيب أردوغان.وكانت لجنة الانتخابات المركزية التركية قد أعلنت، أمس الخميس، "النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية التركية.وقالت اللجنة التركية إن أردوغان حصل على 52.18 %، فيما حصل المرشح الآخر كمال كليجدار أوغلو على 47.82%".وأشارت إلى أن "عدد المشاركين في الجولة الثانية من الانتخابات بلغ 52 مليونا و93 ألفا و375 ناخبا".وتأتي زيارة ستولتنبرغ في وقت يتزايد فيه الضغط على أردوغان لوقف عرقلة انضمام السويد إلى الحلف.وقال أمين عام حلف الناتو، الخميس، إنه سيزور تركيا للمطالبة بانضمام السويد حتى "تصبح عضواً في الحلف في أسرع وقت ممكن".يذكر أنه في 28 يونيو/حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.وتطالب تركيا السويد بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الرئاسة-التركية-السويد-ستتاح-لها-الفرصة-للانضمام-إلى-الناتو-فقط-بعد-تلبية-مطالب-تركيا-1075938610.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الناتو, السويد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الناتو, السويد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أمين عام "الناتو" يزور تركيا لحضور مراسم تنصيب أردوغان
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يزور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ أنقرة، غدا السبت، لحضور مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا لولاية جديدة.
وذكرت صحيفة "حرييت" اليوم الجمعة، أن ستولتنبرغ سيصل إلى أنقرة، غدا السبت، لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس التركي المعاد انتخابه رجب طيب أردوغان.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية التركية قد أعلنت، أمس الخميس، "النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية التركية.
وقالت اللجنة التركية إن أردوغان
حصل على 52.18 %، فيما حصل المرشح الآخر كمال كليجدار أوغلو على 47.82%".
وأشارت إلى أن "عدد المشاركين في الجولة الثانية من الانتخابات بلغ 52 مليونا و93 ألفا و375 ناخبا".
وتأتي زيارة ستولتنبرغ
في وقت يتزايد فيه الضغط على أردوغان لوقف عرقلة انضمام السويد إلى الحلف.
وقال أمين عام حلف الناتو، الخميس، إنه سيزور تركيا للمطالبة بانضمام السويد حتى "تصبح عضواً في الحلف في أسرع وقت ممكن".
يذكر أنه في 28 يونيو/حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.
وتطالب تركيا السويد
بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.