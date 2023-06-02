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https://sputnikarabic.ae/20230602/إعلام-إيراني-الحرس-الثوري-يقصف-مواقع-إرهابية-في-كردستان-العراق-1077691012.html
إعلام إيراني: الحرس الثوري يقصف مواقع إرهابية في كردستان العراق
إعلام إيراني: الحرس الثوري يقصف مواقع إرهابية في كردستان العراق
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، قيام الحرس الثوري الإيراني، بقصف مقرات الفصائل الإرهابية المعارضة لنظام الحكم في طهران، والمستقرة في إقليم كردستان... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T20:55+0000
2023-06-02T20:55+0000
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وأفاد حساب "إيران بالعربي" على "تلغرام"، أن الحرس الثوري الإيراني يقصف مقرات الفصائل الإرهابية المعارضة لنظام الحكم في طهران، المستقرة في كردستان العراق.وهدد الحرس الثوري الإيراني، الشهر الماضي، "الحكومة العراقية بإعادة استهداف مواقع الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إن لم تلتزم بنزع سلاح هذه الجماعات".وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، في حديث مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه "تم الاتفاق مع الحكومة العراقية، وتعهدت بالقضاء على الجماعات الإرهابية ونزع سلاحها وطردها من العراق".ووقّع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أخيرا، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة بينهما.وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، في مارس/ آذار الماضي، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية"، في كركوك شمالي العراق.وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.
https://sputnikarabic.ae/20221005/الحرس-الثوري-الإيراني-يقصف-إقليم-كردستان-العراق-لليوم-الـ12-1068648208.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام إيراني: الحرس الثوري يقصف مواقع إرهابية في كردستان العراق

20:55 GMT 02.06.2023
© AFP 2023 / -الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ رضوان أرض-أرض، وصاروخ "خيبر شكن" بعيد المدى، خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية.
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ رضوان أرض-أرض، وصاروخ خيبر شكن بعيد المدى، خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ رضوان أرض-أرض، وصاروخ "خيبر شكن" بعيد المدى، خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية.
© AFP 2023 / -
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، قيام الحرس الثوري الإيراني، بقصف مقرات الفصائل الإرهابية المعارضة لنظام الحكم في طهران، والمستقرة في إقليم كردستان العراق.
وأفاد حساب "إيران بالعربي" على "تلغرام"، أن الحرس الثوري الإيراني يقصف مقرات الفصائل الإرهابية المعارضة لنظام الحكم في طهران، المستقرة في كردستان العراق.
وهدد الحرس الثوري الإيراني، الشهر الماضي، "الحكومة العراقية بإعادة استهداف مواقع الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إن لم تلتزم بنزع سلاح هذه الجماعات".
وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، في حديث مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه "تم الاتفاق مع الحكومة العراقية، وتعهدت بالقضاء على الجماعات الإرهابية ونزع سلاحها وطردها من العراق".
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ووقّع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أخيرا، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة بينهما.
وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، في مارس/ آذار الماضي، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية"، في كركوك شمالي العراق.
وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.
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