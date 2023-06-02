إماراتي يصبح أول عربي يتولى رئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIشعار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
شعار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن فوزها برئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وحاز المرشح الإماراتي، الدكتور عبد الله المندوس، أمس الخميس، على 98 صوتا لرئاسة المنظمة لمدة 4 سنوات، ليصبح أول خليجي وعربي من قارة آسيا يتولى المنصب، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
ومن المقرر أن يتولى المندوس مهام منصبه الجديد، خلال يومي 5 و6 يونيو/ حزيران الجاري، وستكون أولى مهامه هي ترؤس الدورة الـ77 لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الأرصاد الجوية، المقرر عقده في مدينة جنيف في سويسرا .
Dr. Abdulla Al Mandous has been elected President of WMO for the next 4 year period. He is director of United Arab Emirates National Center of Meteorology and President of WMO's Regional Association for Asia. #MeteoWorld #COP28 pic.twitter.com/8w8DBU0hu6— World Meteorological Organization (@WMO) June 1, 2023
وبعد الإعلان عن فوزه بمنصب مدير المنظمة العالمي للأرصاد الجوية، أكد المندوس على "تويتر" أنه "سيسعى بكل جهد وإصرار لتحقيق الثقة التي نالها، متوقعًا أن يتجاوز التوقعات، ويتمنى القوة والقدرة على الوفاء بهذه المسؤولية".
To my colleagues at the World Meteorological Organization @WMO.— Dr. Abdulla Al Mandous (@DrAAlMandous) June 1, 2023
I would like to express my sincere gratitude and appreciation to all of you for entrusting me with this position.
I view this appointment as a duty rather than a privilege, as we will collaborate using our… pic.twitter.com/gBFi2NuVUA
ويأتي فوز المندوس بمنصب رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تزامنا مع إعلان الإمارات العربية المتحدة 2023 عاما للاستدامة، واستضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، المقرر إقامته خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مدينة إكسبو دبي.
وكان الدكتور عبد الله المندوس، تولى العديد من المناصب العامة، وهي مدير عام المركز الإماراتي للأرصاد، ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية.