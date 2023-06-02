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https://sputnikarabic.ae/20230602/إماراتي-يصبح-أول-عربي-يتولى-رئاسة-المنظمة-العالمية-للأرصاد-الجوية-1077682793.html
إماراتي يصبح أول عربي يتولى رئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
إماراتي يصبح أول عربي يتولى رئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن فوزها برئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.‏ 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T15:10+0000
2023-06-02T15:10+0000
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وحاز المرشح الإماراتي، الدكتور عبد الله المندوس، أمس الخميس، على 98 صوتا لرئاسة المنظمة لمدة 4 سنوات، ليصبح أول خليجي وعربي من قارة آسيا يتولى المنصب، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).ومن المقرر أن يتولى المندوس مهام منصبه الجديد، خلال يومي 5 و6 يونيو/ حزيران الجاري، وستكون أولى مهامه هي ترؤس الدورة الـ77 لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الأرصاد الجوية، المقرر عقده في مدينة جنيف في سويسرا .وبعد الإعلان عن فوزه بمنصب مدير المنظمة العالمي للأرصاد الجوية، أكد المندوس على "تويتر" أنه "سيسعى بكل جهد وإصرار لتحقيق الثقة التي نالها، متوقعًا أن يتجاوز التوقعات، ويتمنى القوة والقدرة على الوفاء بهذه المسؤولية".ويأتي فوز المندوس بمنصب رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تزامنا مع إعلان الإمارات العربية المتحدة 2023 عاما للاستدامة، واستضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، المقرر إقامته خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مدينة إكسبو دبي.وكان الدكتور عبد الله المندوس، تولى العديد من المناصب العامة، وهي مدير عام المركز الإماراتي للأرصاد، ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, منوعات, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, منوعات, العالم العربي, الأخبار

إماراتي يصبح أول عربي يتولى رئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

15:10 GMT 02.06.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIشعار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
شعار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
شعار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن فوزها برئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.‏
وحاز المرشح الإماراتي، الدكتور عبد الله المندوس، أمس الخميس، على 98 صوتا لرئاسة المنظمة لمدة 4 سنوات، ليصبح أول خليجي وعربي من قارة آسيا يتولى المنصب، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
ومن المقرر أن يتولى المندوس مهام منصبه الجديد، خلال يومي 5 و6 يونيو/ حزيران الجاري، وستكون أولى مهامه هي ترؤس الدورة الـ77 لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الأرصاد الجوية، المقرر عقده في مدينة جنيف في سويسرا .
وبعد الإعلان عن فوزه بمنصب مدير المنظمة العالمي للأرصاد الجوية، أكد المندوس على "تويتر" أنه "سيسعى بكل جهد وإصرار لتحقيق الثقة التي نالها، متوقعًا أن يتجاوز التوقعات، ويتمنى القوة والقدرة على الوفاء بهذه المسؤولية".
ويأتي فوز المندوس بمنصب رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تزامنا مع إعلان الإمارات العربية المتحدة 2023 عاما للاستدامة، واستضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، المقرر إقامته خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مدينة إكسبو دبي.
وكان الدكتور عبد الله المندوس، تولى العديد من المناصب العامة، وهي مدير عام المركز الإماراتي للأرصاد، ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية.
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