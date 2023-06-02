https://sputnikarabic.ae/20230602/الأمن-المغربي-يفكك-خلية-إرهابية-كانت-تخطط-لاستهداف-منشآت-حيوية-1077673191.html
الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف منشآت حيوية
الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف منشآت حيوية
نجحت عناصر الشرطة القضائية المغربية، أمس الخميس، في إحباط مخطط إرهابي يستهدف مؤسسة حساسة في مدينة طنجة في البلاد. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T11:04+0000
2023-06-02T11:04+0000
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وذكرت صحيفة "هسبريس"، صباح اليوم الجمعة، أن قوات الشرطة القضائية في مدينة طنجة المغربية نجحت في توقيف عنصر متطرف من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول) كان يخطط لاستهداف منشآت حيوية.وأوضحت الصحيفة أن "العنصر المغربي من مدينة المحمدية ويبلغ من العمر 28 عاما، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية، ودرء المشاريع المتطرفة التي تحدق بأمن واستقرار المملكة".وأفاد بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مدينة طنجة بأن الأبحاث المنجزة أوضحت أن الشخص الموقوف قد انخرط فعليا في التحضير لتنفيذ مخطط إرهابي ضد إحدى المنشآت الحيوية بالمدينة في عملية تخريبية تحاكي الأسلوب الإرهابي الذي يستخدمه تنظيم "داعش".وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة المغربية المكلفة بقضايا الإرهاب، قد أودعت الشخص الموقوف قيد التحقيق للكشف عن جميع الأهداف الإرهابية التي خطط لها من قبل، والتحقق من مدى ارتباطه بشركاء ومساهمين محتملين آخرين.وتمكنت أجهزة الأمن المغربية من منع عدة هجمات إرهابية، كانت تستهدف مصالح حيوية في المغرب؛ وتفكيك خلايا إرهابية.وتم إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية (الذراع القضائي للمخابرات)، لتعزيز السيطرة الأمنية، وتكثيف عمل الأجهزة الأمنية، التي كان لها فضل كبير في تتبع وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية النائمة والناشطة على السواء.
https://sputnikarabic.ae/20230309/المغرب-تفكيك-خلية-مرتبطة-بتنظيم-داعش-خططت-لتنفيذ-هجمات-إرهابية-1074506715.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
الأخبار, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف منشآت حيوية
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نجحت عناصر الشرطة القضائية المغربية، أمس الخميس، في إحباط مخطط إرهابي يستهدف مؤسسة حساسة في مدينة طنجة في البلاد.
وذكرت صحيفة
"هسبريس"، صباح اليوم الجمعة، أن قوات الشرطة القضائية في مدينة طنجة المغربية نجحت في توقيف عنصر متطرف من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول) كان يخطط لاستهداف منشآت حيوية.
وأوضحت الصحيفة أن "العنصر المغربي من مدينة المحمدية ويبلغ من العمر 28 عاما، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية، ودرء المشاريع المتطرفة التي تحدق بأمن واستقرار المملكة".
وأفاد بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مدينة طنجة بأن الأبحاث المنجزة أوضحت أن الشخص الموقوف قد انخرط فعليا في التحضير لتنفيذ مخطط إرهابي ضد إحدى المنشآت الحيوية بالمدينة في عملية تخريبية تحاكي الأسلوب الإرهابي الذي يستخدمه تنظيم "داعش"
.
وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة المغربية المكلفة بقضايا الإرهاب، قد أودعت الشخص الموقوف قيد التحقيق للكشف عن جميع الأهداف الإرهابية التي خطط لها من قبل، والتحقق من مدى ارتباطه بشركاء ومساهمين محتملين آخرين.
وتمكنت أجهزة الأمن المغربية
من منع عدة هجمات إرهابية، كانت تستهدف مصالح حيوية في المغرب؛ وتفكيك خلايا إرهابية.
وتم إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية (الذراع القضائي للمخابرات)، لتعزيز السيطرة الأمنية، وتكثيف عمل الأجهزة الأمنية، التي كان لها فضل كبير في تتبع وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية النائمة والناشطة على السواء.