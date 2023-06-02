https://sputnikarabic.ae/20230602/البيت-الأبيض-يعلن-أن-روسيا-وأمريكا-ليستا-بصدد-المنافسة-النووية-1077680553.html
البيت الأبيض يعلن أن روسيا وأمريكا ليستا بصدد "المنافسة النووية"
البيت الأبيض يعلن أن روسيا وأمريكا ليستا بصدد "المنافسة النووية"
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة على استعداد للمحافظة على القيود الكمية للأسلحة الاستراتيجية كما تفعل روسيا. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T14:08+0000
2023-06-02T14:08+0000
2023-06-02T14:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
رصد عسكري
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وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن "العالم يدخل حقبة جديدة تتطلب استراتيجيات جديدة لمنع سباق التسلح وتقليل مخاطر سوء الفهم والتصعيد".وذكر سوليفان أن "الولايات المتحدة على استعداد للحوار مع روسيا بشأن هيكل مراقبة الأسلحة للفترة التي تلي انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "ستارت". ولفت إلى أن "الولايات المتحدة لا ترى ضرورة لتنمية الترسانة النووية إلى مستويات تتجاوز الخصوم مجتمعين، بل الاهتمام بالجودة".وأضاف سوليفان أن "الولايات المتحدة تدعو الصين إلى "اتخاذ قرار جريء" والمشاركة مباشرة مع الولايات المتحدة في مناقشات الاستقرار الاستراتيجي".
https://sputnikarabic.ae/20230602/السفارة-الروسية-اتهامات-واشنطن-لروسيا-بانتهاك-معاهدة-ستارت-ليس-لها-علاقة-بالأسباب-الحقيقية-للأزمة--1077662878.html
https://sputnikarabic.ae/20230426/رغبة-أمريكية-لعودة-روسيا-إلى-نيو-ستارت-أو-التفاوض-بشأن-اتفاقية-نووية-جديدة-1076325109.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, رصد عسكري
البيت الأبيض يعلن أن روسيا وأمريكا ليستا بصدد "المنافسة النووية"
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة على استعداد للمحافظة على القيود الكمية للأسلحة الاستراتيجية كما تفعل روسيا.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن "العالم يدخل حقبة جديدة تتطلب استراتيجيات جديدة لمنع سباق التسلح وتقليل مخاطر سوء الفهم والتصعيد".
وذكر سوليفان أن "الولايات المتحدة على استعداد للحوار مع روسيا بشأن هيكل مراقبة الأسلحة للفترة التي تلي انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "ستارت".
نحن على استعداد للمشاركة مع روسيا لإدارة المخاطر النووية، ووضع إطار عمل لما بعد 2026، للتحكم في الأسلحة.
ولفت سوليفان إلى أن الولايات المتحدة وروسيا غير مهتمتان بالمنافسة النووية.
ولفت إلى أن "الولايات المتحدة لا ترى ضرورة لتنمية الترسانة النووية إلى مستويات تتجاوز الخصوم مجتمعين، بل الاهتمام بالجودة".
الولايات المتحدة ستواصل إخطار روسيا بإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وبالتمرين.
وأضاف سوليفان أن "الولايات المتحدة تدعو الصين إلى "اتخاذ قرار جريء" والمشاركة مباشرة مع الولايات المتحدة في مناقشات الاستقرار الاستراتيجي
".