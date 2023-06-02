https://sputnikarabic.ae/20230602/الجيش-الروسي-يدمر-منظومات-الدفاع-الجوي-الأوكرني-الاستراتيجية-بأسلحة-متناهية-الدقة--عاجل-1077674053.html
الجيش الروسي يدمر منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية الاستراتيجية بأسلحة متناهية الدقة - عاجل
الجيش الروسي يدمر منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية الاستراتيجية بأسلحة متناهية الدقة - عاجل
وجهت القوات الجوية الروسية ضربة جماعية بأسلحة جوية بعيدة المدى ومتناهية الدقة ضد أنظمة الدفاع الجوي للعدو التي تغطي منشآت البنية التحتية العسكرية الحيوية... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T11:28+0000
2023-06-02T11:28+0000
2023-06-02T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 103 التابع لقوات نظام كييف بالقرب من بلدة كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف.كما ضرب الطيران العملياتي والقوات الصاروخية وسلاح المدفعية التابع لمجموعات من القوات المسلحة الروسية 96 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 73 مقاطعة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية الاستراتيجية بأسلحة متناهية الدقة - عاجل
11:28 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 02.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
وجهت القوات الجوية الروسية ضربة جماعية بأسلحة جوية بعيدة المدى ومتناهية الدقة ضد أنظمة الدفاع الجوي للعدو التي تغطي منشآت البنية التحتية العسكرية الحيوية الرئيسية في أوكرانيا، وتمت إصابة جميع الأهداف بنجاح.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 103 التابع لقوات نظام كييف بالقرب من بلدة كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف.
كما ضرب الطيران العملياتي والقوات الصاروخية وسلاح المدفعية التابع لمجموعات من القوات المسلحة الروسية 96 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 73 مقاطعة.