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الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-25" و29 مسيرة أوكرانية في عدة مناطق – عاجل
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230602/الجيش-الروسي-يدمر-منظومات-الدفاع-الجوي-الأوكرني-الاستراتيجية-بأسلحة-متناهية-الدقة--عاجل-1077674053.html
الجيش الروسي يدمر منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية الاستراتيجية بأسلحة متناهية الدقة - عاجل
الجيش الروسي يدمر منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية الاستراتيجية بأسلحة متناهية الدقة - عاجل
وجهت القوات الجوية الروسية ضربة جماعية بأسلحة جوية بعيدة المدى ومتناهية الدقة ضد أنظمة الدفاع الجوي للعدو التي تغطي منشآت البنية التحتية العسكرية الحيوية... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T11:28+0000
2023-06-02T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 103 التابع لقوات نظام كييف بالقرب من بلدة كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف.كما ضرب الطيران العملياتي والقوات الصاروخية وسلاح المدفعية التابع لمجموعات من القوات المسلحة الروسية 96 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 73 مقاطعة.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية الاستراتيجية بأسلحة متناهية الدقة - عاجل

11:28 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 02.06.2023)
© flickr.com / Dmitry Terekhovالمقاتلة الروسية سو - 35
المقاتلة الروسية سو - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© flickr.com / Dmitry Terekhov
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يتبع
وجهت القوات الجوية الروسية ضربة جماعية بأسلحة جوية بعيدة المدى ومتناهية الدقة ضد أنظمة الدفاع الجوي للعدو التي تغطي منشآت البنية التحتية العسكرية الحيوية الرئيسية في أوكرانيا، وتمت إصابة جميع الأهداف بنجاح.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 103 التابع لقوات نظام كييف بالقرب من بلدة كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف.
كما ضرب الطيران العملياتي والقوات الصاروخية وسلاح المدفعية التابع لمجموعات من القوات المسلحة الروسية 96 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 73 مقاطعة.
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