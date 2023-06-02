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https://sputnikarabic.ae/20230602/الخارجية-الإيرانية-حجم-التجارة-بين-إيران-ودول-بريكس-تجاوز-30-مليار-دولار-1077677676.html
الخارجية الإيرانية: حجم التجارة بين إيران ودول "بريكس" تجاوز 30 مليار دولار
الخارجية الإيرانية: حجم التجارة بين إيران ودول "بريكس" تجاوز 30 مليار دولار
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، في اجتماع لمجموعة بريكس، إن حجم التجارة بين الجمهورية الإسلامية وهذه المنظمة تجاوز الـ30 مليار... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T13:26+0000
2023-06-02T13:26+0000
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وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الإيرانية، بأن "العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية بين إيران ودول البريكس في مستوى جيد للغاية، وتجاوز حجم التبادل التجاري الـ30 مليار دولار".ونقلت الخارجية الإيرانية عن الوزير، قوله، خلال اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"، في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا: "أصدقاء منظمة بريكس، هم في المقام الأول، أصدقاء للتعاون والشراكة، وأصدقاء التعددية".وأشار الوزير إلى أن بلاده ستعمل قريبًا على تطوير العلاقات مع أعضاء "بريكس"، وفي إطار منظمة شنغهاي للتعاون.ويعقد اجتماع وزراء خارجية "بريكس" يومي 1 و2 يونيو/ حزيران الجاري، في كيب تاون.واستلمت جنوب أفريقيا رئاسة "بريكس" من الصين، في بداية العام الجاري، وتستمر الرئاسة الجنوب أفريقية للمجموعة، حتى نهاية هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20230602/وزير-الخارجية-الإيراني-يمكننا-أن-نكون-شريكا-مهما-لـبريكس-1077675779.html
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أخبار ايران اليوم, مجموعة بريكس, العالم
أخبار ايران اليوم, مجموعة بريكس, العالم

الخارجية الإيرانية: حجم التجارة بين إيران ودول "بريكس" تجاوز 30 مليار دولار

13:26 GMT 02.06.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayمؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022
مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، في اجتماع لمجموعة بريكس، إن حجم التجارة بين الجمهورية الإسلامية وهذه المنظمة تجاوز الـ30 مليار دولار.
وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الإيرانية، بأن "العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية بين إيران ودول البريكس في مستوى جيد للغاية، وتجاوز حجم التبادل التجاري الـ30 مليار دولار".

وشدد وزير الخارجية أيضا على أهمية الآليات المتعددة الأطراف، التي تشمل إيران وبعض دول البريكس.

ونقلت الخارجية الإيرانية عن الوزير، قوله، خلال اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"، في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا: "أصدقاء منظمة بريكس، هم في المقام الأول، أصدقاء للتعاون والشراكة، وأصدقاء التعددية".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
وزير الخارجية الإيراني: يمكننا أن نكون شريكا مهما لـ"بريكس"
12:16 GMT
وأشار الوزير إلى أن بلاده ستعمل قريبًا على تطوير العلاقات مع أعضاء "بريكس"، وفي إطار منظمة شنغهاي للتعاون.

وأكد أنه، بالنسبة لإيران، فإن "بريكس" يمكن أن تكون الهدف المهم التالي في سياسة التعددية، لذلك أعلنت إيران رسميًا عن اهتمامها بالمشاركة في إطار عمل "بريكس"، وتقديم طلب للحصول على العضوية.

ويعقد اجتماع وزراء خارجية "بريكس" يومي 1 و2 يونيو/ حزيران الجاري، في كيب تاون.
واستلمت جنوب أفريقيا رئاسة "بريكس" من الصين، في بداية العام الجاري، وتستمر الرئاسة الجنوب أفريقية للمجموعة، حتى نهاية هذا العام.
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