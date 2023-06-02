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https://sputnikarabic.ae/20230602/الدفاع-البريطانية-المخزون-العسكري-المخصص-لأوكرانيا-على-وشك-النفاذ-1077674946.html
الدفاع البريطانية: المخزون العسكري المخصص لأوكرانيا "على وشك النفاذ"
الدفاع البريطانية: المخزون العسكري المخصص لأوكرانيا "على وشك النفاذ"
أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الجمعة، أن مخزون المعدات العسكرية التي يمكن للغرب نقلها إلى أوكرانيا آخذ في النفاد. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T11:54+0000
2023-06-02T11:54+0000
بريطانيا
رصد عسكري
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وأشار والاس في لقاء صحفي إلى أنه "مع استمرار الصراع، تواصل الدول الغربية تقديم الأسلحة والتمويل لأوكرانيا، دون الضغط على كييف لبدء مفاوضات مع روسيا".ووفقًا للوزير، تضطر المملكة المتحدة ودول أخرى إلى شراء أسلحة أكثر مما توفره من الاحتياطي الوطني (العسكري).ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، دول الحلف إلى زيادة إنتاج الذخيرة بسبب نقص المخزونات التي أصبحت مستنفذة.وقال ستولتنبرغ: "نتحدث عن الحاجة إلى زيادة إنتاج الذخيرة، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في التحالف بأكمله".وفقًا لستولتنبرغ، دعا الناتو ممثلين عن صناعة الدفاع للانضمام إلى اجتماع لوزراء الدفاع في بروكسل، في يونيو/ حزيران، لتسهيل إبرام العقود.
https://sputnikarabic.ae/20230602/الجيش-الروسي-يدمر-منظومات-الدفاع-الجوي-الأوكرني-الاستراتيجية-بأسلحة-متناهية-الدقة--عاجل-1077674053.html
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بريطانيا, رصد عسكري
بريطانيا, رصد عسكري

الدفاع البريطانية: المخزون العسكري المخصص لأوكرانيا "على وشك النفاذ"

11:54 GMT 02.06.2023
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tankدبابة "تشالنجر 2"
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tank
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أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الجمعة، أن مخزون المعدات العسكرية التي يمكن للغرب نقلها إلى أوكرانيا آخذ في النفاد.
وأشار والاس في لقاء صحفي إلى أنه "مع استمرار الصراع، تواصل الدول الغربية تقديم الأسلحة والتمويل لأوكرانيا، دون الضغط على كييف لبدء مفاوضات مع روسيا".

وأردف قائلا: "لكننا أدركنا حقيقة أن (المعدات العسكرية التي يمكن نقلها) بدأت تنفد".

ووفقًا للوزير، تضطر المملكة المتحدة ودول أخرى إلى شراء أسلحة أكثر مما توفره من الاحتياطي الوطني (العسكري).
ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، دول الحلف إلى زيادة إنتاج الذخيرة بسبب نقص المخزونات التي أصبحت مستنفذة.
وقال ستولتنبرغ: "نتحدث عن الحاجة إلى زيادة إنتاج الذخيرة، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في التحالف بأكمله".
المقاتلة الروسية سو - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:28 GMT
ما نحتاجه حقًا هو توقيع عقود مع شركات الدفاع، لأنه بعد ذلك ستكون الصناعة جاهزة للاستثمار وزيادة الإنتاج.
وفقًا لستولتنبرغ، دعا الناتو ممثلين عن صناعة الدفاع للانضمام إلى اجتماع لوزراء الدفاع في بروكسل، في يونيو/ حزيران، لتسهيل إبرام العقود.
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