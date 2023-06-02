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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230602/الدفاع-الروسية-تعرض-مشاهد-قيام-جندي-روسي-بالتسلل-وتدمير-دبابة-أوكرانية-فيديو-1077678239.html
الدفاع الروسية تعرض مشاهد قيام جندي روسي بالتسلل وتدمير دبابة أوكرانية... فيديو
الدفاع الروسية تعرض مشاهد قيام جندي روسي بالتسلل وتدمير دبابة أوكرانية... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية، قيام جندي روسي بتدمير بقايا دبابة أوكرانية. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T13:44+0000
2023-06-02T13:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وتظهر المشاهد جنديا روسيًا شجاعا يتسلل ويدمر بقايا دبابة أوكرانية حاولت دون جدوى اختراق دفاعات القوات الروسية، لكي لا يسمح للجنود الأوكرانيين بسحبها وإصلاحها.
سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

الدفاع الروسية تعرض مشاهد قيام جندي روسي بالتسلل وتدمير دبابة أوكرانية... فيديو

13:44 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 13:46 GMT 02.06.2023)
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة
دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
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عرضت وزارة الدفاع الروسية، قيام جندي روسي بتدمير بقايا دبابة أوكرانية.
وتظهر المشاهد جنديا روسيًا شجاعا يتسلل ويدمر بقايا دبابة أوكرانية حاولت دون جدوى اختراق دفاعات القوات الروسية، لكي لا يسمح للجنود الأوكرانيين بسحبها وإصلاحها.
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع07:17 GMT
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