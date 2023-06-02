https://sputnikarabic.ae/20230602/الدفاع-الروسية-تعرض-مشاهد-قيام-جندي-روسي-بالتسلل-وتدمير-دبابة-أوكرانية-فيديو-1077678239.html
الدفاع الروسية تعرض مشاهد قيام جندي روسي بالتسلل وتدمير دبابة أوكرانية... فيديو
الدفاع الروسية تعرض مشاهد قيام جندي روسي بالتسلل وتدمير دبابة أوكرانية... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية، قيام جندي روسي بتدمير بقايا دبابة أوكرانية. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T13:44+0000
2023-06-02T13:44+0000
2023-06-02T13:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وتظهر المشاهد جنديا روسيًا شجاعا يتسلل ويدمر بقايا دبابة أوكرانية حاولت دون جدوى اختراق دفاعات القوات الروسية، لكي لا يسمح للجنود الأوكرانيين بسحبها وإصلاحها.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/14/1062456686_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_c7c03e8a1a02e87fcb86946965b964cf.jpg
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
الدفاع الروسية تعرض مشاهد قيام جندي روسي بالتسلل وتدمير دبابة أوكرانية... فيديو
13:44 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 13:46 GMT 02.06.2023) تابعنا عبر
عرضت وزارة الدفاع الروسية، قيام جندي روسي بتدمير بقايا دبابة أوكرانية.
وتظهر المشاهد جنديا روسيًا شجاعا يتسلل ويدمر بقايا دبابة أوكرانية حاولت دون جدوى اختراق دفاعات القوات الروسية، لكي لا يسمح للجنود الأوكرانيين بسحبها وإصلاحها.