عربي
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-25" و29 مسيرة أوكرانية في عدة مناطق – عاجل
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230602/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرة-سو-25-و29-مسيرة-أوكرانية-في-مناطق-عدة--عاجل-1077673796.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-25" و29 مسيرة أوكرانية في عدة مناطق – عاجل
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-25" و29 مسيرة أوكرانية في عدة مناطق – عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ24 الساعة الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" و29 مسيرة... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T11:22+0000
2023-06-02T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779252_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_88760d8d6cbbf7cd71aa03ae7a21dc23.jpg
وأفادت وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة زولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779252_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_07f26507b65c009ff1e66876480f15d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-25" و29 مسيرة أوكرانية في عدة مناطق – عاجل

11:22 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 11:23 GMT 02.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ24 الساعة الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" و29 مسيرة أوكرانية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة زولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع07:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала