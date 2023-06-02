https://sputnikarabic.ae/20230602/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرة-سو-25-و29-مسيرة-أوكرانية-في-مناطق-عدة--عاجل-1077673796.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-25" و29 مسيرة أوكرانية في عدة مناطق – عاجل
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-25" و29 مسيرة أوكرانية في عدة مناطق – عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ24 الساعة الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" و29 مسيرة... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T11:22+0000
2023-06-02T11:22+0000
2023-06-02T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة زولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-25" و29 مسيرة أوكرانية في عدة مناطق – عاجل
11:22 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 11:23 GMT 02.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ24 الساعة الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" و29 مسيرة أوكرانية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة زولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون".