عربي
https://sputnikarabic.ae/20230602/الذكاء-الاصطناعي-لطائرة-أمريكية-مسيرة-يقرر-القضاء-على-المشغل-1077665841.html
الذكاء الاصطناعي لطائرة أمريكية مسيرة يقرر القضاء على المشغل
الذكاء الاصطناعي لطائرة أمريكية مسيرة يقرر القضاء على المشغل
قررت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي، يسيطر عليها الذكاء الاصطناعي، خلال اختبار محاكاة في الولايات المتحدة، قتل المشغل لكي لا يتدخل في جهودها لإكمال... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T06:55+0000
2023-06-02T06:55+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101788/99/1017889907_22:0:1092:602_1920x0_80_0_0_240bb43ce9d3e1bb6b6b7d9df5b23d57.jpg
وقال تاكر هاميلتون، رئيس قسم العمليات والاختبارات بالذكاء الاصطناعي في سلاح الجو الأمريكي: "بدأ النظام يدرك أنه على الرغم من أنه حدد التهديدات، إلا أن المشغل لم يأمره بتدمير بعض هذه التهديدات، وكان النظام يحصل على نقاط مقابل إصابة الهدف، لذلك قرر النظام قتل المشغل لأنه منعه من إكمال المهمة"، وفقا لصحيفة "غارديان".هذه ليست الاختبارات الأولى التي أدخل فيها الجيش الأمريكي ذكاءً اصطناعيًا إلى مركبة قتالية، فقد استُخدم مؤخرًا الذكاء الاصطناعي للتحكم في مقاتلة "إف-16".في وقت السابق، دعا كل من السياسيين وقادة أكبر الشركات إلى تنظيم أقوى في مجال الذكاء الاصطناعي. في أبريل/نيسان، قال إيلون ماسك إنه من الضروري ممارسة سيطرة الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، لأن هذه التكنولوجيا يمكن أن تشكل تهديدًا للناس.
https://sputnikarabic.ae/20230602/روسيا-تختبر-طائرة-مسيرة-جديدة-1077664387.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101788/99/1017889907_155:0:958:602_1920x0_80_0_0_86512c6d97ee0511bc6f53bdd6a7d73b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

الذكاء الاصطناعي لطائرة أمريكية مسيرة يقرر القضاء على المشغل

06:55 GMT 02.06.2023
© Pixabayالذكاء الصناعي
الذكاء الصناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Pixabay
تابعنا عبرTelegram
قررت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي، يسيطر عليها الذكاء الاصطناعي، خلال اختبار محاكاة في الولايات المتحدة، قتل المشغل لكي لا يتدخل في جهودها لإكمال مهمتها، حسبما ذكرت صحيفة غربية.
وقال تاكر هاميلتون، رئيس قسم العمليات والاختبارات بالذكاء الاصطناعي في سلاح الجو الأمريكي: "بدأ النظام يدرك أنه على الرغم من أنه حدد التهديدات، إلا أن المشغل لم يأمره بتدمير بعض هذه التهديدات، وكان النظام يحصل على نقاط مقابل إصابة الهدف، لذلك قرر النظام قتل المشغل لأنه منعه من إكمال المهمة"، وفقا لصحيفة "غارديان".
طائرة مسيرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
روسيا تختبر طائرة مسيرة جديدة
04:55 GMT
هذه ليست الاختبارات الأولى التي أدخل فيها الجيش الأمريكي ذكاءً اصطناعيًا إلى مركبة قتالية، فقد استُخدم مؤخرًا الذكاء الاصطناعي للتحكم في مقاتلة "إف-16".
في وقت السابق، دعا كل من السياسيين وقادة أكبر الشركات إلى تنظيم أقوى في مجال الذكاء الاصطناعي. في أبريل/نيسان، قال إيلون ماسك إنه من الضروري ممارسة سيطرة الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، لأن هذه التكنولوجيا يمكن أن تشكل تهديدًا للناس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:29 GMTРазрушенные дома в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:48 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 05:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала