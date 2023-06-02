https://sputnikarabic.ae/20230602/الذكاء-الاصطناعي-لطائرة-أمريكية-مسيرة-يقرر-القضاء-على-المشغل-1077665841.html
الذكاء الاصطناعي لطائرة أمريكية مسيرة يقرر القضاء على المشغل
الذكاء الاصطناعي لطائرة أمريكية مسيرة يقرر القضاء على المشغل
قررت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي، يسيطر عليها الذكاء الاصطناعي، خلال اختبار محاكاة في الولايات المتحدة، قتل المشغل لكي لا يتدخل في جهودها لإكمال... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T06:55+0000
2023-06-02T06:55+0000
2023-06-02T06:55+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101788/99/1017889907_22:0:1092:602_1920x0_80_0_0_240bb43ce9d3e1bb6b6b7d9df5b23d57.jpg
وقال تاكر هاميلتون، رئيس قسم العمليات والاختبارات بالذكاء الاصطناعي في سلاح الجو الأمريكي: "بدأ النظام يدرك أنه على الرغم من أنه حدد التهديدات، إلا أن المشغل لم يأمره بتدمير بعض هذه التهديدات، وكان النظام يحصل على نقاط مقابل إصابة الهدف، لذلك قرر النظام قتل المشغل لأنه منعه من إكمال المهمة"، وفقا لصحيفة "غارديان".هذه ليست الاختبارات الأولى التي أدخل فيها الجيش الأمريكي ذكاءً اصطناعيًا إلى مركبة قتالية، فقد استُخدم مؤخرًا الذكاء الاصطناعي للتحكم في مقاتلة "إف-16".في وقت السابق، دعا كل من السياسيين وقادة أكبر الشركات إلى تنظيم أقوى في مجال الذكاء الاصطناعي. في أبريل/نيسان، قال إيلون ماسك إنه من الضروري ممارسة سيطرة الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، لأن هذه التكنولوجيا يمكن أن تشكل تهديدًا للناس.
https://sputnikarabic.ae/20230602/روسيا-تختبر-طائرة-مسيرة-جديدة-1077664387.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101788/99/1017889907_155:0:958:602_1920x0_80_0_0_86512c6d97ee0511bc6f53bdd6a7d73b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الذكاء الاصطناعي لطائرة أمريكية مسيرة يقرر القضاء على المشغل
تابعنا عبر
قررت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي، يسيطر عليها الذكاء الاصطناعي، خلال اختبار محاكاة في الولايات المتحدة، قتل المشغل لكي لا يتدخل في جهودها لإكمال مهمتها، حسبما ذكرت صحيفة غربية.
وقال تاكر هاميلتون، رئيس قسم العمليات والاختبارات بالذكاء الاصطناعي في سلاح الجو الأمريكي: "بدأ النظام يدرك أنه على الرغم من أنه حدد التهديدات، إلا أن المشغل لم يأمره بتدمير بعض هذه التهديدات، وكان النظام يحصل على نقاط مقابل إصابة الهدف، لذلك قرر النظام قتل المشغل لأنه منعه من إكمال المهمة"، وفقا لصحيفة "غارديان".
هذه ليست الاختبارات الأولى التي أدخل فيها الجيش الأمريكي ذكاءً اصطناعيًا إلى مركبة قتالية، فقد استُخدم مؤخرًا الذكاء الاصطناعي للتحكم في مقاتلة "إف-16".
في وقت السابق، دعا كل من السياسيين وقادة أكبر الشركات إلى تنظيم أقوى في مجال الذكاء الاصطناعي. في أبريل/نيسان، قال إيلون ماسك إنه من الضروري ممارسة سيطرة الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، لأن هذه التكنولوجيا يمكن أن تشكل تهديدًا للناس.