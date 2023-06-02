https://sputnikarabic.ae/20230602/الشرط-لاستئناف-ستارت-هو-تخلي-واشنطن-عن-عدائها-لروسيا-الجيش-السوداني-يحاول-السيطرة-على-معسكر-حصين-1077682063.html

الشرط لاستئناف "ستارت" هو تخلي واشنطن عن عدائها لروسيا.. الجيش السوداني يحاول السيطرة على معسكر حصين

الشرط لاستئناف "ستارت" هو تخلي واشنطن عن عدائها لروسيا.. الجيش السوداني يحاول السيطرة على معسكر حصين

أكدت السفارة الروسية في واشنطن، أن الاتهامات التي توجهها الخارجية الأمريكية لموسكو بانتهاك معاهدة "ستارت الجديدة" ليس لها علاقة بالأسباب الحقيقية للأزمة حول... 02.06.2023, سبوتنيك عربي

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استئناف "ستارت" بعد تخلي واشنطن عن عدائها لروسيا.. الجيش السوداني يحاول السيطرة على معسكر حصين استئناف "ستارت" بعد تخلي واشنطن عن عدائها لروسيا.. الجيش السوداني يحاول السيطرة على معسكر حصين

وقالت السفارة في بيانها، إن الطريقة الوحيدة لاستئناف عمل معاهدة "ستارت 2" هي تخلي الولايات المتحدة عن نهجها العدواني تجاه روسيا ومحاولتها إلحاق "هزيمة استراتيجية" بها.وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن أنها على علم بالإجراءات المضادة التي أعلنتها الولايات المتحدة في سياق معاهدة ستارت. ومع ذلك، فإنها لن تؤثر على الموقف الروسي بأي شكل من الأشكال".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 فبراير/شباط الماضي، في خطاب إلى الجمعية الفيدرالية، أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت - 3)، مؤكدًا أن روسيا لا تنسحب من المعاهدة.وأضاف: "لكن الهدف الآن هو ضم أوكرانيا للحلف، لذلك العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا تؤكد ذلك بمعنى أن الولايات المتحدة والغرب كانوا يخططون لضرب روسيا والتأثير على أمنها القومي بالتالي هذه العقلية الغربية التي تسعى إلى تدمير الاتحاد الروسي لا تزال مستمرة وتجاوزها لن يتم إلا من خلال أن تثبت روسيا في الميدان وجودها والعملية العسكرية الروسية الخاصة تتم من أجل ذلك الهدف".الجيش السوداني يحاول السيطرة على معسكر حصين جنوب الخرطوم، وواشنطن تهدد بفرض عقوبات على طرفي النزاعيحاول الجيش السوداني انتزاع السيطرة على أحد المعسكرات الضخمة جنوب الخرطوم والتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، المعسكر هو معسكر طيبة ويحتوي على مجموعة كبيرة من المعسكرات وفيه أنفاق تستخدم كمخازن للذخيرة.وتقول مصادر عسكرية إنه إذا سقط هذا المعسكر في يد الجيش تصبح مداخل العاصمة من اتجاه ولاية النيل الأبيض تحت يد الجيش بجانب تأمين مدخل أم درمان الجنوبي، وتدور معارك عنيفة في محيط هذا المعسكر والتي يسمع صداها السكان في الكثير من المناطق المتاخمة.وردا على انتهاكات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للالتزامات التي تعهدت بها في جدة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي فرض الولايات المتحدة قيوداً على التأشيرات على أفراد محددين في السودان بمن فيهم مسؤولون من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقادة من نظام عمر البشير السابق، المسؤولين عن أو المتواطئين في تقويض التحول الديمقراطي في السودان.وأضاف سعد أن معسكر طيبة يعد أحد أهم مراكز الدعم السريع الحصينة جنوب الخرطوم، وقد استطاع الجيش السيطرة على هذا المعسكر ومعسكر آخر شمال الخرطوم يسمى معسكر الجيلي وهو معسكر حصين جدا أيضًا، مشيرًا إلى أن الدعم يحاول استعادة هذين المعسكرين لأنه بخسارتهما سيخسر أهم نقاط الدعم اللوجيستي والتعبوي.وقلل الصوارمي من أهمية تهديد واشنطن بالعقوبات ضد طرفي النزاع، مشيرًا إلى أن شكل العقوبات غير واضح وستوجه لمن وكيف سيتم التواصل مع هذه الأطراف، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لم تستطع أن تضمن وفاء الطرفين بالتزاماتهم وفق الاتفاق الأخير.الجيش اللبناني في حالة استنفار قصوى على حدود إسرائيلوُضعت وحدات الجيش اللبناني جنوبي البلاد، في حالة استنفار قصوى واتخذت مواقعها القتالية على الحدود مع إسرائيل.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن إجراءات الجيش اللبناني جاءت ردًا على تهديدات الجيش الإسرائيلي بإزالة خيمة نصبت على الخط الحدودي في محور بسطرة - محور مزارع شبعا.وأضافت أن وحدات الجيش وضعت آلياتها ومعداتها العسكرية في منطقة جنوب الليطاني، في حالة استنفار قصوى، كما اتخذت عناصره مواقع قتالية.ووفقاً للوكالة، فإن قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان نقلت عن إسرائيل، أن "الخيمة ركزت داخل منطقة محتلة ويجب إزالتها من قبل الجهات المعنية"، في حين يعتبر الجيش اللبناني أن "الخيمة ركزت في منطقة لبنانية".في المقابل، تعمل قوات "اليونيفيل" على اتصالات بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي للحد من حال التوتر.استبعد د.هشام جابر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات أن تندلع حرب بين الجيش اللبناني والإسرائيلي بسبب الخلاف الحدودي الأخير، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تكون هناك اشتباكات طفيفة.وأشار جابر إلى أن الجانب اللبناني لن يعطي إسرائيل الفرصة لكي يظهر بموقف المدافع، حتى بعد مناورات "حزب الله" الأخيرة، لأن منطقة الجليل منطقة حساسة جدا إسرائيلياً بما عليها من مستوطنات.تحضيرات نهائية لحفل تنصيب أردوغان رئيسا للبلاد بحضور قادة أجانبتتجه الأنظار إلى تركيا، ترقبًا لحفل تنصيب الرئيس التركي المعاد انتخابه، رجب طيب أردوغان، بمشاركة قادة دول، بحسب رئيس دائرة الاتصالات في إدارة الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون.وقال ألطون إن الرئيس أردوغان يؤدي، السبت، اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان وسيزور ضريح أتاتورك، مشيرًا إلى مشاركة قادة أجانب في حفل التنصيب وسيكون هناك مائدة عشاء".توقع أن يقوم أردوغان بالإعلان في نهاية حفل التنصيب، عن تشكيلة جديدة لمجلس الوزراء التركي.وسيمثل الدولة الروسية في هذا الحفل، رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين.ومن المعروف أن أردوغان حصل على 52.21% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.وأضاف أوزجان أن ملف الاقتصاد هو الأكثر إلحاحا الآن وهو التحدي الأهم أمام أردوغان، مشيرًا إلى أن أردوغان يعتزم في التشكيلة الجديدة للحكومة أن يستوزر شخصيات قديرة في المجال الاقتصادي . لأن هناك توقعات بعدم التحسن في الاقتصاد التركي ما لم تتخذ إجراءات حاسمة في هذا الملف.لافروف يعلن مناقشة مسألة قبول السعودية في تحالف "بريكس"أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه بالفعل تمت مناقشة مسألة قبول المملكة العربية السعودية في تحالف "بريكس".وقال لافروف للصحفيين، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية "بريكس"، إن وزارء خارجية دول "بريكس" ناقشوا بالفعل مسألة قبول السعودية في المجموعة. وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأنه سوف تتم "مناقشة قضية توسيع بريكس" خلال الاجتماع الوزاري في كيب تاون.وأضاف ريابكوف: "هناك العديد من المرشحين الأقوياء للانضمام إلى "بريكس"، والمملكة العربية السعودية واحد منهم".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن سابقا، أن روسيا ستواصل تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، مشيرا إلى أن موسكو تدعم انضمام الرياض إلى تحالف بريكس.ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.وأضاف عازار أن ما حصل بالأمس حول السعي إلى إدخال السعودية لمنظومة البريكس يعد أمراً طبيعياً لأن منظومة البريكس تحتاج إلى دولة بهذا الحجم والتي هى أيضاً عضو أساسي وفاعل في منظومة دول العشرين، وهذا الأمر قد يربك المفاهيم الرأسمالية الكبرى، التي تدير منتدى دافوس والتي تحرك منظومات مختلفة عن ما يعرف بالاتجاه الشرقي .

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