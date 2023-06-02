https://sputnikarabic.ae/20230602/الصين-تؤكد-استعدادها-لتهيئة-الظروف-لإجراء-مفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1077669258.html
الصين تؤكد استعدادها لتهيئة الظروف لإجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
الصين تؤكد استعدادها لتهيئة الظروف لإجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
أكد المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأوراسية، المبعوث الخاص لأوكرانيا، لي هوي، اليوم الجمعة، أن بكين مستعدة لتهيئة الظروف للمساعدة على إجراء مفاوضات بين موسكو... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T09:25+0000
2023-06-02T09:25+0000
2023-06-02T09:25+0000
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وقال هوي، في مؤتمر صحفي بعد جولة أوروبية تهدف إلى حل الأزمة الأوكرانية: "اليوم لا يزال طرفا الصراع يواجهان صعوبات في الجلوس إلى طاولة المفاوضات".وأضاف المبعوث الصيني: "لكن من الضروري أن يكون هناك من يتقدم ويحقق توافقا عبر قاسم مشترك، وسيشكل الظروف تدريجيا".وتابع: "طالما أن ذلك سيفضي إلى خفض التصعيد وإجراء المفاوضات، فإن الصين مستعدة للقيام بذلك".وكان المبعوث الصيني قد قام بجولة شملت 5 بلدان، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وذلك للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.وأكد أن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في التوصل إلى إجماع دولي على وقف إطلاق النار، وبدء محادثات السلام ومنع المزيد من تصعيد الوضع.وأشار البيان إلى أن الصين "تقف بقوة إلى جانب السلام".وكانت الصين قد أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20230520/خبير-يوضح-ما-هي-فرص-نجاح-الصين-بالوساطة-لإنهاء-الأزمة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1077249225.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين تؤكد استعدادها لتهيئة الظروف لإجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
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أكد المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأوراسية، المبعوث الخاص لأوكرانيا، لي هوي، اليوم الجمعة، أن بكين مستعدة لتهيئة الظروف للمساعدة على إجراء مفاوضات بين موسكو وكييف.
وقال
هوي، في مؤتمر صحفي بعد جولة أوروبية تهدف إلى حل الأزمة الأوكرانية: "اليوم لا يزال طرفا الصراع يواجهان صعوبات في الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف المبعوث الصيني: "لكن من الضروري أن يكون هناك من يتقدم ويحقق توافقا عبر قاسم مشترك، وسيشكل الظروف تدريجيا".
وتابع: "طالما أن ذلك سيفضي إلى خفض التصعيد وإجراء المفاوضات، فإن الصين مستعدة للقيام بذلك".
وكان المبعوث الصيني قد قام بجولة شملت 5 بلدان
، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وذلك للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.
وأكد أن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في التوصل إلى إجماع دولي على وقف إطلاق النار، وبدء محادثات السلام ومنع المزيد من تصعيد الوضع.
وأشار البيان إلى أن الصين "تقف بقوة إلى جانب السلام".
وكانت الصين قد أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا
رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".