https://sputnikarabic.ae/20230602/الصين-تؤكد-استعدادها-لتهيئة-الظروف-لإجراء-مفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1077669258.html

الصين تؤكد استعدادها لتهيئة الظروف لإجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

الصين تؤكد استعدادها لتهيئة الظروف لإجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أكد المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأوراسية، المبعوث الخاص لأوكرانيا، لي هوي، اليوم الجمعة، أن بكين مستعدة لتهيئة الظروف للمساعدة على إجراء مفاوضات بين موسكو... 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T09:25+0000

2023-06-02T09:25+0000

2023-06-02T09:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الصين

أخبار أوكرانيا

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048673165_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_ad1e1a57e34e93d92940a8d8251e9409.jpg

وقال هوي، في مؤتمر صحفي بعد جولة أوروبية تهدف إلى حل الأزمة الأوكرانية: "اليوم لا يزال طرفا الصراع يواجهان صعوبات في الجلوس إلى طاولة المفاوضات".وأضاف المبعوث الصيني: "لكن من الضروري أن يكون هناك من يتقدم ويحقق توافقا عبر قاسم مشترك، وسيشكل الظروف تدريجيا".وتابع: "طالما أن ذلك سيفضي إلى خفض التصعيد وإجراء المفاوضات، فإن الصين مستعدة للقيام بذلك".وكان المبعوث الصيني قد قام بجولة شملت 5 بلدان، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وذلك للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.وأكد أن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في التوصل إلى إجماع دولي على وقف إطلاق النار، وبدء محادثات السلام ومنع المزيد من تصعيد الوضع.وأشار البيان إلى أن الصين "تقف بقوة إلى جانب السلام".وكانت الصين قد أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".

https://sputnikarabic.ae/20230520/خبير-يوضح-ما-هي-فرص-نجاح-الصين-بالوساطة-لإنهاء-الأزمة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1077249225.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار