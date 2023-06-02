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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230602/الصين-تؤكد-استعدادها-لتهيئة-الظروف-لإجراء-مفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1077669258.html
الصين تؤكد استعدادها لتهيئة الظروف لإجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
الصين تؤكد استعدادها لتهيئة الظروف لإجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
أكد المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأوراسية، المبعوث الخاص لأوكرانيا، لي هوي، اليوم الجمعة، أن بكين مستعدة لتهيئة الظروف للمساعدة على إجراء مفاوضات بين موسكو... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T09:25+0000
2023-06-02T09:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال هوي، في مؤتمر صحفي بعد جولة أوروبية تهدف إلى حل الأزمة الأوكرانية: "اليوم لا يزال طرفا الصراع يواجهان صعوبات في الجلوس إلى طاولة المفاوضات".وأضاف المبعوث الصيني: "لكن من الضروري أن يكون هناك من يتقدم ويحقق توافقا عبر قاسم مشترك، وسيشكل الظروف تدريجيا".وتابع: "طالما أن ذلك سيفضي إلى خفض التصعيد وإجراء المفاوضات، فإن الصين مستعدة للقيام بذلك".وكان المبعوث الصيني قد قام بجولة شملت 5 بلدان، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وذلك للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.وأكد أن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في التوصل إلى إجماع دولي على وقف إطلاق النار، وبدء محادثات السلام ومنع المزيد من تصعيد الوضع.وأشار البيان إلى أن الصين "تقف بقوة إلى جانب السلام".وكانت الصين قد أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".
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الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين تؤكد استعدادها لتهيئة الظروف لإجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

09:25 GMT 02.06.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا وعلم أوكرانيا
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أكد المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأوراسية، المبعوث الخاص لأوكرانيا، لي هوي، اليوم الجمعة، أن بكين مستعدة لتهيئة الظروف للمساعدة على إجراء مفاوضات بين موسكو وكييف.
وقال هوي، في مؤتمر صحفي بعد جولة أوروبية تهدف إلى حل الأزمة الأوكرانية: "اليوم لا يزال طرفا الصراع يواجهان صعوبات في الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف المبعوث الصيني: "لكن من الضروري أن يكون هناك من يتقدم ويحقق توافقا عبر قاسم مشترك، وسيشكل الظروف تدريجيا".
وتابع: "طالما أن ذلك سيفضي إلى خفض التصعيد وإجراء المفاوضات، فإن الصين مستعدة للقيام بذلك".
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وكان المبعوث الصيني قد قام بجولة شملت 5 بلدان، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وذلك للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.
وأكد أن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في التوصل إلى إجماع دولي على وقف إطلاق النار، وبدء محادثات السلام ومنع المزيد من تصعيد الوضع.
وأشار البيان إلى أن الصين "تقف بقوة إلى جانب السلام".
وكانت الصين قد أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".
خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية - سبوتنيك عربي
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