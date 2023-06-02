https://sputnikarabic.ae/20230602/العراق-وإيران-يؤكدان-رفع-مستوى-التعاون-الاستخباراتي-وتعزيز-أمن-الحدود-بين-البلدين-1077665487.html
العراق وإيران يؤكدان رفع مستوى التعاون الاستخباراتي وتعزيز أمن الحدود بين البلدين
العراق وإيران يؤكدان رفع مستوى التعاون الاستخباراتي وتعزيز أمن الحدود بين البلدين
شدد قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، اليوم الجمعة، على تعزيز أمن الحدود المشتركة وتسهيل حركة زوار أربعينية الحسين، وذلك في لقاء مع نظيره... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T06:18+0000
2023-06-02T06:18+0000
2023-06-02T06:18+0000
الأخبار
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102752/31/1027523197_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e2f9bacf881ea4d8338a89149f5bf7b1.jpg
وذكرت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، أن الاجتماع بين كودرزي والسعيد عقد خلال زيارة قائد حرس الحدود العراقي إلى طهران، والتي تهدف إلى تطوير التفاعلات وتعزيز اللوائح الحدودية في مختلف المجالات.وقال العميد أحمد علي كودرزي:وأشار قائد قوات حرس الحدود التابع للقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي الإيراني، إلى التفاعل الإيجابي والعلاقات الحدودية الجيدة بين قوات حرس الحدود في بلاده والعراق، لافتا إلى أن لبلاده 1609 كم من الحدود المشتركة مع العراق، ويتم ضبط هذه المسافة الطويلة من الحدود المشتركة على خلفية العلاقات الطيبة والتفاعل الجيد التي تجمع قوات حرس الحدود في البلدين.ومن جانبه، قال قائد قوات حرس الحدود العراقي إن "هناك شعورا بالأخوة في المناطق الحدودية بين القادة الميدانيين في البلدين وسيستمر هذا التواصل والتفاعل".وأفاد اللواء محمد عبد الوهاب سكر السعيدي بأن استقبال الزوار الإيرانيين هو أحد أولويات الحكومة العراقية، لأنهم يدخلون بلاده بنية خالصة لزيارة الإمام الحسين، مطالبا بضرورة نقل الخبرات ورفع مستوى التعاون الاستخباراتي بين البلدين.وذكر القائد العسكري أن العراق وإيران لديهما أهداف مشتركة وأيضا أعداء مشتركين، وهو الأمر الذي يتطلب رفع مستوى التعاون ونقل الخبرات في مكافحة الإرهاب والجماعات المعادية والتصدي لأشكال التهريب عبر حدود الدولتين المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20230319/العراق-وإيران-توقعان-اتفاقا-أمنيا-للتنسيق-في-حماية-الحدود-المشتركة-بينهما-1074914790.html
العراق
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102752/31/1027523197_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4c9f447f72caef6936b031240889ebd8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
العراق وإيران يؤكدان رفع مستوى التعاون الاستخباراتي وتعزيز أمن الحدود بين البلدين
تابعنا عبر
شدد قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، اليوم الجمعة، على تعزيز أمن الحدود المشتركة وتسهيل حركة زوار أربعينية الحسين، وذلك في لقاء مع نظيره العراقي اللواء محمد عبد الوهاب سكر السعيد.
وذكرت وكالة
"إرنا"، صباح اليوم الجمعة، أن الاجتماع بين كودرزي والسعيد عقد خلال زيارة قائد حرس الحدود العراقي إلى طهران، والتي تهدف إلى تطوير التفاعلات وتعزيز اللوائح الحدودية في مختلف المجالات.
"إن قوات حرس الحدود في البلدين تعمل معا لضمان أمن الشعبين، وبحمد الله، بلغت قيادة حرس الحدود في إيران النضج الكامل في المجال الحدودي، واليوم تتولى مهمة توفير الأمن لحدود البلاد البالغة مسافتها 8755 كم".
وأشار قائد قوات حرس الحدود التابع للقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي الإيراني
، إلى التفاعل الإيجابي والعلاقات الحدودية الجيدة بين قوات حرس الحدود في بلاده والعراق، لافتا إلى أن لبلاده 1609 كم من الحدود المشتركة مع العراق، ويتم ضبط هذه المسافة الطويلة من الحدود المشتركة على خلفية العلاقات الطيبة والتفاعل الجيد التي تجمع قوات حرس الحدود في البلدين.
ومن جانبه، قال قائد قوات حرس الحدود العراقي إن "هناك شعورا بالأخوة في المناطق الحدودية بين القادة الميدانيين في البلدين وسيستمر هذا التواصل والتفاعل".
وأفاد اللواء محمد عبد الوهاب سكر السعيدي بأن استقبال الزوار الإيرانيين هو أحد أولويات الحكومة العراقية
، لأنهم يدخلون بلاده بنية خالصة لزيارة الإمام الحسين، مطالبا بضرورة نقل الخبرات ورفع مستوى التعاون الاستخباراتي بين البلدين.
وذكر القائد العسكري أن العراق وإيران لديهما أهداف مشتركة وأيضا أعداء مشتركين، وهو الأمر الذي يتطلب رفع مستوى التعاون ونقل الخبرات في مكافحة الإرهاب والجماعات المعادية والتصدي لأشكال التهريب عبر حدود الدولتين المشتركة.