https://sputnikarabic.ae/20230602/المقاتلة-الروسية-سو-35-تكتشف-طائرة-أوكرانية-وتدمرها-فيديو-1077669480.html
المقاتلة الروسية "سو-35" تكتشف طائرة أوكرانية وتدمرها... فيديو
المقاتلة الروسية "سو-35" تكتشف طائرة أوكرانية وتدمرها... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن طياري مقاتلات "سو-35إس" اكتشفوا طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وأسقطوها. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T09:29+0000
2023-06-02T09:29+0000
2023-06-02T09:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "تدربت أطقم المقاتلات المتعددة المهام على القيام بدوريات في منطقة معينة وتغطية أعمال القاذفات والطائرات الهجومية، وكذلك المروحيات التابعة للجيش أثناء الضربات الجوية على المنشآت والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في إطار تنفيذ المهام القتالية".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن رحلات المقاتلات الروسية تمت مع صواريخ معلقة من مختلف الفئات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062173338_0:0:2031:1523_1920x0_80_0_0_904ae11574fbeb5d02f190b152063a33.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المقاتلة الروسية "سو-35" تكتشف طائرة أوكرانية وتدمرها... فيديو
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن طياري مقاتلات "سو-35إس" اكتشفوا طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وأسقطوها.
وقالت الوزارة: "تدربت أطقم المقاتلات المتعددة المهام على القيام بدوريات في منطقة معينة وتغطية أعمال القاذفات والطائرات الهجومية، وكذلك المروحيات التابعة للجيش أثناء الضربات الجوية على المنشآت والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في إطار تنفيذ المهام القتالية".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن رحلات المقاتلات الروسية تمت مع صواريخ معلقة من مختلف الفئات.