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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230602/المقاتلة-الروسية-سو-35-تكتشف-طائرة-أوكرانية-وتدمرها-فيديو-1077669480.html
المقاتلة الروسية "سو-35" تكتشف طائرة أوكرانية وتدمرها... فيديو
المقاتلة الروسية "سو-35" تكتشف طائرة أوكرانية وتدمرها... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن طياري مقاتلات "سو-35إس" اكتشفوا طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وأسقطوها. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T09:29+0000
2023-06-02T09:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "تدربت أطقم المقاتلات المتعددة المهام على القيام بدوريات في منطقة معينة وتغطية أعمال القاذفات والطائرات الهجومية، وكذلك المروحيات التابعة للجيش أثناء الضربات الجوية على المنشآت والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في إطار تنفيذ المهام القتالية".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن رحلات المقاتلات الروسية تمت مع صواريخ معلقة من مختلف الفئات.
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رصد عسكري
رصد عسكري

المقاتلة الروسية "سو-35" تكتشف طائرة أوكرانية وتدمرها... فيديو

09:29 GMT 02.06.2023
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن طياري مقاتلات "سو-35إس" اكتشفوا طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وأسقطوها.
وقالت الوزارة: "تدربت أطقم المقاتلات المتعددة المهام على القيام بدوريات في منطقة معينة وتغطية أعمال القاذفات والطائرات الهجومية، وكذلك المروحيات التابعة للجيش أثناء الضربات الجوية على المنشآت والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في إطار تنفيذ المهام القتالية".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن رحلات المقاتلات الروسية تمت مع صواريخ معلقة من مختلف الفئات.
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