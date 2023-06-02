https://sputnikarabic.ae/20230602/الهند-مقتل-70-شخصا-على-الأقل-في-تصادم-قطارين-شرقي-البلاد-1077689398.html
الهند... مقتل 70 شخصا على الأقل في تصادم قطارين شرقي البلاد
الهند... مقتل 70 شخصا على الأقل في تصادم قطارين شرقي البلاد
لقي ما لا يقل عن 70 شخصا مصرعهم وأصيب 350 آخرون، عندما خرج قطار ركاب سريع عن القضبان واصطدم بقطار شحن فى ولاية أوديشا شرقي الهند ، وفقا لما ذكره مسؤولون... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T19:11+0000
2023-06-02T19:11+0000
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وقالت السلطات إن نحو 50 سيارة إسعاف شوهدت في مكان الحادث، ولكن بسبب ارتفاع عدد الجرحى، تم نقل الجرحى أيضًا إلى المستشفيات في الحافلات.وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" حوصر العديد من الركاب في العربات المقلوبة للقطار الفائق السرعة.وقال كبير أمناء أوديشا، براديب جينا، للصحفيين مساء اليوم الجمعة، "عملية الإنقاذ ستستمر طوال الليل".ووفقًا لهيئة إدارة الكوارث في ولاية أوديشا، وقع الحادث بعد اصطدام قطار ركاب بقطار بضائع في منطقة بالاسور في الولاية.قال رئيس وزراء ولاية البنغال الغربية المجاورة، ماماتا بانيرجي، إن قطار شاليمار- كورومونديل السريع، الذي يقل ركابًا من غرب البنغال، اصطدم بقطار بضائع مساء الجمعة.وغرد رئيس وزراء البلاد، ناريندرا مودي: "منزعج من حادث القطار في أوديشا. في ساعة الحزن هذه، قلبي مع العائلات الثكلى. أتمنى أن يتعافى الجرحى قريبًا".وقال إنه تحدث مع وزير السكك الحديدية واستعرض الوضع، لافتا إلى أن عمليات الإنقاذ جارية في موقع الحادث، ويتم تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين.
https://sputnikarabic.ae/20230508/غرق-أكثر-من-20-شخصا-بعد-انقلاب-قارب-سياحي-جنوبي-الهند-1076773255.html
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أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الهند... مقتل 70 شخصا على الأقل في تصادم قطارين شرقي البلاد
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لقي ما لا يقل عن 70 شخصا مصرعهم وأصيب 350 آخرون، عندما خرج قطار ركاب سريع عن القضبان واصطدم بقطار شحن فى ولاية أوديشا شرقي الهند ، وفقا لما ذكره مسؤولون وتقارير إعلامية محلية.
وقالت السلطات إن نحو 50 سيارة إسعاف شوهدت في مكان الحادث، ولكن بسبب ارتفاع عدد الجرحى، تم نقل الجرحى أيضًا إلى المستشفيات في الحافلات.
وبحسب صحيفة
"تايمز أوف إنديا" حوصر العديد من الركاب في العربات المقلوبة للقطار الفائق السرعة.
وقال كبير أمناء أوديشا، براديب جينا، للصحفيين مساء اليوم الجمعة، "عملية الإنقاذ ستستمر طوال الليل".
ووفقًا لهيئة إدارة الكوارث في ولاية أوديشا، وقع الحادث بعد اصطدام قطار ركاب بقطار بضائع في منطقة بالاسور في الولاية.
قال رئيس وزراء ولاية البنغال الغربية المجاورة، ماماتا بانيرجي، إن قطار شاليمار- كورومونديل السريع، الذي يقل ركابًا من غرب البنغال، اصطدم بقطار بضائع مساء الجمعة.
وغرد رئيس وزراء البلاد، ناريندرا مودي
: "منزعج من حادث القطار في أوديشا. في ساعة الحزن هذه، قلبي مع العائلات الثكلى. أتمنى أن يتعافى الجرحى قريبًا".
وقال إنه تحدث مع وزير السكك الحديدية واستعرض الوضع، لافتا إلى أن عمليات الإنقاذ جارية في موقع الحادث، ويتم تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين.