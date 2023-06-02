https://sputnikarabic.ae/20230602/بايدن-سوف-أوقع-على-مشروع-قانون-سقف-الدين-بأسرع-وقت-ممكن-1077663623.html

بايدن: سوف أوقع على مشروع قانون "سقف الدين" بأسرع وقت ممكن

بايدن: سوف أوقع على مشروع قانون "سقف الدين" بأسرع وقت ممكن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد تمرير مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي وحد الدين في مجلس الشيوخ، إنه يتطلع إلى توقيعه “في أقرب وقت ممكن” ومخاطبة الشعب الأمريكي... 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T03:52+0000

2023-06-02T03:52+0000

2023-06-02T03:53+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

مجلس الشيوخ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/12/1074876212_0:0:1313:739_1920x0_80_0_0_5adc4928206c32e0e55329814efa56ee.jpg

قال بايدن في بيان يوم الخميس: “هذه الليلة، صوت النواب من كلا الحزبين لحماية التقدم الاقتصادي المكتسب بجهد الذي حققناه ومنع التخلف عن السداد لأول مرة من قبل الولايات المتحدة. سويًا، أظهروا مرة أخرى أن أمريكا هي دولة تدفع فواتيرها وتلبي التزاماتها - وستظل دائمًا ... ".وأضاف: "عملنا لم ينته بعد، ولكن هذا الاتفاق هو خطوة حاسمة إلى الأمام، وتذكير بما هو ممكن عندما نعمل في مصلحة بلدنا. أتطلع إلى توقيع هذا المشروع على سبيل القانون في أقرب وقت ممكن والتحدث مباشرةً إلى الشعب الأمريكي غدًا”.وأعاد الرئيس التأكيد على أن المشروع “هو انتصار كبير لاقتصادنا والشعب الأمريكي”، مضيفًا أنه:وجاء في البيان: “إنه يحمي رعاية صحة الناس وأمان التقاعد، ويحمي برامج أساسية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرعاية الصحية. يحمي الاستثمارات المهمة في العائلات المجتهدة التي تساعد على جعل بلدنا قويًا - من رعاية الطفولة والتعليم، إلى السلامة العامة. يحمي خطتي لإغاثة ديون الطلاب للمقترضين المجتهدين. وهو يحترم التزام أمريكا المقدس تجاه قدامى المحاربين من خلال تمويل كامل للرعاية الطبية لقدامى المحاربين”.وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، صباح اليوم الجمعة، مشروع قانون رفع سقف الدين العام الأمريكي والحد من الإنفاق، ما يمهد الطريق للولايات المتحدة لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها المالية.وأمس الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 يونيو/ حزيران.وأقر أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى "قانون المسؤولية المالية"، يوم الأربعاء، بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117 صوتًا.ومن المقرر أن يرسل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع بدعم زعيمي الأغلبية تشاك شومر والأقلية ميتش ماكونيل.تتضمن الصفقة التي تم التفاوض عليها بين بايدن ومكارثي رفع سقف الدين الأمريكي لمدة عامين مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، مثل استرداد أموال الانتعاش من فيروس كورونا غير المنفقة وإلغاء بعض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية.

https://sputnikarabic.ae/20230602/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يقر-بالأغلبية-مشروع-قانون-رفع-سقف-الدين-العام-عاجل--1077663270.html

https://sputnikarabic.ae/20230601/بايدن-إقرار-مجلس-النواب-قانون-رفع-سقف-الدين-العام-خطوة-أساسية-1077625162.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, مجلس الشيوخ