https://sputnikarabic.ae/20230602/برلمان-سويسرا-يرفض-مشروع-قانون-يتيح-نقل-أسلحة-لأوكرانيا-1077666419.html
برلمان سويسرا يرفض مشروع قانون يتيح نقل أسلحة لأوكرانيا
برلمان سويسرا يرفض مشروع قانون يتيح نقل أسلحة لأوكرانيا
صوت البرلمان السويسري ضد مشروع قانون يهدف إلى تشريع نقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T07:17+0000
2023-06-02T07:17+0000
2023-06-02T07:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101602/04/1016020467_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_876bccbf1f827d99ddf77d828b83a591.jpg
وذكرت مجلة "Tages-Anzeiger" أن 98 من أعضاء البرلمان صوتوا، يوم الخميس، ضد مشروع القانون، فيما صوت 75 عضواً لصالحه.بدوره، قال جان لوك أدور، النائب عن حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي، أكبر تكتل في البرلمان، إن الموافقة على هذه المبادرة يعني "خرق الحياد".ويدور نقاش محتدم في سويسرا حول مبدأ الحياد منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.يشار إلى أن سويسرا تعتمد منذ زمن مبدأ الحياد في النزاعات العسكرية، لكنها اتبعت السياسة الغربية في فرض عقوبات على موسكو، لكنها لم تبد إلى الآن أي مرونة على صعيد الحياد العسكري.وعلى الرغم من ضغوط تمارسها كييف وحلفاؤها، لم تسمح سويسرا إلى الآن لدول تمتلك أسلحة سويسرية الصنع أن تزود أوكرانيا بها.
https://sputnikarabic.ae/20230324/سويسرا-تتحقق-من-تقارير-عن-وجود-مدرعاتها-في-أوكرانيا-1075104196.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101602/04/1016020467_122:0:878:567_1920x0_80_0_0_3d8e55ccb745da0b7e8ea9a88181cdf7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
برلمان سويسرا يرفض مشروع قانون يتيح نقل أسلحة لأوكرانيا
تابعنا عبر
صوت البرلمان السويسري ضد مشروع قانون يهدف إلى تشريع نقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.
وذكرت
مجلة "Tages-Anzeiger" أن 98 من أعضاء البرلمان صوتوا، يوم الخميس، ضد مشروع القانون، فيما صوت 75 عضواً لصالحه.
بدوره، قال جان لوك أدور، النائب عن حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي، أكبر تكتل في البرلمان، إن الموافقة على هذه المبادرة يعني "خرق الحياد".
ويدور نقاش محتدم في سويسرا حول مبدأ الحياد
منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
يشار إلى أن سويسرا تعتمد منذ زمن مبدأ الحياد في النزاعات العسكرية، لكنها اتبعت السياسة الغربية في فرض عقوبات على موسكو، لكنها لم تبد إلى الآن أي مرونة على صعيد الحياد العسكري.
وعلى الرغم من ضغوط تمارسها كييف وحلفاؤها، لم تسمح سويسرا
إلى الآن لدول تمتلك أسلحة سويسرية الصنع أن تزود أوكرانيا بها.