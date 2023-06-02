https://sputnikarabic.ae/20230602/برلمان-سويسرا-يرفض-مشروع-قانون-يتيح-نقل-أسلحة-لأوكرانيا-1077666419.html

برلمان سويسرا يرفض مشروع قانون يتيح نقل أسلحة لأوكرانيا

برلمان سويسرا يرفض مشروع قانون يتيح نقل أسلحة لأوكرانيا

صوت البرلمان السويسري ضد مشروع قانون يهدف إلى تشريع نقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا. 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T07:17+0000

2023-06-02T07:17+0000

2023-06-02T07:17+0000

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وذكرت مجلة "Tages-Anzeiger" أن 98 من أعضاء البرلمان صوتوا، يوم الخميس، ضد مشروع القانون، فيما صوت 75 عضواً لصالحه.بدوره، قال جان لوك أدور، النائب عن حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي، أكبر تكتل في البرلمان، إن الموافقة على هذه المبادرة يعني "خرق الحياد".ويدور نقاش محتدم في سويسرا حول مبدأ الحياد منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.يشار إلى أن سويسرا تعتمد منذ زمن مبدأ الحياد في النزاعات العسكرية، لكنها اتبعت السياسة الغربية في فرض عقوبات على موسكو، لكنها لم تبد إلى الآن أي مرونة على صعيد الحياد العسكري.وعلى الرغم من ضغوط تمارسها كييف وحلفاؤها، لم تسمح سويسرا إلى الآن لدول تمتلك أسلحة سويسرية الصنع أن تزود أوكرانيا بها.

https://sputnikarabic.ae/20230324/سويسرا-تتحقق-من-تقارير-عن-وجود-مدرعاتها-في-أوكرانيا-1075104196.html

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