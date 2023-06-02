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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230602/برلمان-سويسرا-يرفض-مشروع-قانون-يتيح-نقل-أسلحة-لأوكرانيا-1077666419.html
برلمان سويسرا يرفض مشروع قانون يتيح نقل أسلحة لأوكرانيا
برلمان سويسرا يرفض مشروع قانون يتيح نقل أسلحة لأوكرانيا
صوت البرلمان السويسري ضد مشروع قانون يهدف إلى تشريع نقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T07:17+0000
2023-06-02T07:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكرت مجلة "Tages-Anzeiger" أن 98 من أعضاء البرلمان صوتوا، يوم الخميس، ضد مشروع القانون، فيما صوت 75 عضواً لصالحه.بدوره، قال جان لوك أدور، النائب عن حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي، أكبر تكتل في البرلمان، إن الموافقة على هذه المبادرة يعني "خرق الحياد".ويدور نقاش محتدم في سويسرا حول مبدأ الحياد منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.يشار إلى أن سويسرا تعتمد منذ زمن مبدأ الحياد في النزاعات العسكرية، لكنها اتبعت السياسة الغربية في فرض عقوبات على موسكو، لكنها لم تبد إلى الآن أي مرونة على صعيد الحياد العسكري.وعلى الرغم من ضغوط تمارسها كييف وحلفاؤها، لم تسمح سويسرا إلى الآن لدول تمتلك أسلحة سويسرية الصنع أن تزود أوكرانيا بها.
https://sputnikarabic.ae/20230324/سويسرا-تتحقق-من-تقارير-عن-وجود-مدرعاتها-في-أوكرانيا-1075104196.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

برلمان سويسرا يرفض مشروع قانون يتيح نقل أسلحة لأوكرانيا

07:17 GMT 02.06.2023
© Fotobank.ru/Getty Imagesعلم سويسرا
علم سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Fotobank.ru/Getty Images
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صوت البرلمان السويسري ضد مشروع قانون يهدف إلى تشريع نقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.
وذكرت مجلة "Tages-Anzeiger" أن 98 من أعضاء البرلمان صوتوا، يوم الخميس، ضد مشروع القانون، فيما صوت 75 عضواً لصالحه.
بدوره، قال جان لوك أدور، النائب عن حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي، أكبر تكتل في البرلمان، إن الموافقة على هذه المبادرة يعني "خرق الحياد".
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ويدور نقاش محتدم في سويسرا حول مبدأ الحياد منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
يشار إلى أن سويسرا تعتمد منذ زمن مبدأ الحياد في النزاعات العسكرية، لكنها اتبعت السياسة الغربية في فرض عقوبات على موسكو، لكنها لم تبد إلى الآن أي مرونة على صعيد الحياد العسكري.
وعلى الرغم من ضغوط تمارسها كييف وحلفاؤها، لم تسمح سويسرا إلى الآن لدول تمتلك أسلحة سويسرية الصنع أن تزود أوكرانيا بها.
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