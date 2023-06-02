عربي
https://sputnikarabic.ae/20230602/بلينكن-أبواب-الناتو-ستبقى-مفتوحة-للأعضاء-الجدد-1077669641.html
بلينكن: أبواب الناتو ستبقى مفتوحة للأعضاء الجدد
بلينكن: أبواب الناتو ستبقى مفتوحة للأعضاء الجدد
صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال كلمة ألقاها في مجلس مدينة هلسنكي أن "أبواب" الناتو ستظل مفتوحة أمام الأعضاء الجدد في الحلف. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T09:43+0000
2023-06-02T09:43+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1d/1072829660_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_23db5eb636004dbbae6a2524f0da91a1.jpg
وقال بلينكن: "أبواب الناتو مفتوحة للأعضاء الجدد وستظل مفتوحة".يقوم وزيرة الخارجية الأمريكي بزيارة إلى هلسنكي، اليوم الجمعة. وفي وقت سابق، وقع أنتوني بلينكن ووزيرة الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو، إعلانًا مشتركًا حول التعاون في مجال الاتصالات وشبكات "6جي".وكان قد وجه وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق، دعوة إلى كل من تركيا والمجر للموافقة على طلب انضمام السويد لـ "الناتو" في أقرب وقت ممكن.وقال: "يأمل أعضاء الحلف الحاليين في أن تكتمل عملية انضمام السويد لهم قبل قمة فيلنيوس المقرر انعقادها في يوليو/ تموز المقبل".وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" على وجه السرعة، وأشار مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جيك سوليفان إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء في وقت متأخر.وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على بيان زيلينسكي، موقف الحلف لم يتغير بشأن حق كل دولة في تحديد مسارها وبشأن سياسة "الأبواب المفتوحة "، لكنه شدد على أن الحلف سيركز جهوده على مساعدة كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230601/ستولتينبرغ-أبواب-الناتو-مفتوحة-لأوكرانيا-1077654327.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1d/1072829660_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_0ff5435581200bf0c72758b747f00b10.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

بلينكن: أبواب الناتو ستبقى مفتوحة للأعضاء الجدد

09:43 GMT 02.06.2023
© AFP 2023 / KAMIL KRZACZYNSKIوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / KAMIL KRZACZYNSKI
تابعنا عبرTelegram
صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال كلمة ألقاها في مجلس مدينة هلسنكي أن "أبواب" الناتو ستظل مفتوحة أمام الأعضاء الجدد في الحلف.
وقال بلينكن: "أبواب الناتو مفتوحة للأعضاء الجدد وستظل مفتوحة".
يقوم وزيرة الخارجية الأمريكي بزيارة إلى هلسنكي، اليوم الجمعة. وفي وقت سابق، وقع أنتوني بلينكن ووزيرة الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو، إعلانًا مشتركًا حول التعاون في مجال الاتصالات وشبكات "6جي".
وكان قد وجه وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق، دعوة إلى كل من تركيا والمجر للموافقة على طلب انضمام السويد لـ "الناتو" في أقرب وقت ممكن.
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
ستولتينبرغ: أبواب الناتو "مفتوحة" لأوكرانيا
أمس, 16:11 GMT
وقال: "يأمل أعضاء الحلف الحاليين في أن تكتمل عملية انضمام السويد لهم قبل قمة فيلنيوس المقرر انعقادها في يوليو/ تموز المقبل".
وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" على وجه السرعة، وأشار مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جيك سوليفان إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء في وقت متأخر.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على بيان زيلينسكي، موقف الحلف لم يتغير بشأن حق كل دولة في تحديد مسارها وبشأن سياسة "الأبواب المفتوحة "، لكنه شدد على أن الحلف سيركز جهوده على مساعدة كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:07 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع07:17 GMTРазрушенные дома в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала