https://sputnikarabic.ae/20230602/بلينكن-أبواب-الناتو-ستبقى-مفتوحة-للأعضاء-الجدد-1077669641.html
بلينكن: أبواب الناتو ستبقى مفتوحة للأعضاء الجدد
بلينكن: أبواب الناتو ستبقى مفتوحة للأعضاء الجدد
صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال كلمة ألقاها في مجلس مدينة هلسنكي أن "أبواب" الناتو ستظل مفتوحة أمام الأعضاء الجدد في الحلف. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T09:43+0000
2023-06-02T09:43+0000
2023-06-02T09:43+0000
العالم
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وقال بلينكن: "أبواب الناتو مفتوحة للأعضاء الجدد وستظل مفتوحة".يقوم وزيرة الخارجية الأمريكي بزيارة إلى هلسنكي، اليوم الجمعة. وفي وقت سابق، وقع أنتوني بلينكن ووزيرة الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو، إعلانًا مشتركًا حول التعاون في مجال الاتصالات وشبكات "6جي".وكان قد وجه وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق، دعوة إلى كل من تركيا والمجر للموافقة على طلب انضمام السويد لـ "الناتو" في أقرب وقت ممكن.وقال: "يأمل أعضاء الحلف الحاليين في أن تكتمل عملية انضمام السويد لهم قبل قمة فيلنيوس المقرر انعقادها في يوليو/ تموز المقبل".وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" على وجه السرعة، وأشار مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جيك سوليفان إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء في وقت متأخر.وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على بيان زيلينسكي، موقف الحلف لم يتغير بشأن حق كل دولة في تحديد مسارها وبشأن سياسة "الأبواب المفتوحة "، لكنه شدد على أن الحلف سيركز جهوده على مساعدة كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230601/ستولتينبرغ-أبواب-الناتو-مفتوحة-لأوكرانيا-1077654327.html
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العالم
بلينكن: أبواب الناتو ستبقى مفتوحة للأعضاء الجدد
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صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال كلمة ألقاها في مجلس مدينة هلسنكي أن "أبواب" الناتو ستظل مفتوحة أمام الأعضاء الجدد في الحلف.
وقال بلينكن: "أبواب الناتو مفتوحة للأعضاء الجدد وستظل مفتوحة".
يقوم وزيرة الخارجية الأمريكي بزيارة إلى هلسنكي، اليوم الجمعة. وفي وقت سابق، وقع أنتوني بلينكن ووزيرة الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو، إعلانًا مشتركًا حول التعاون في مجال الاتصالات وشبكات "6جي".
وكان قد وجه وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق، دعوة إلى كل من تركيا والمجر للموافقة على طلب انضمام السويد لـ "الناتو
" في أقرب وقت ممكن.
وقال: "يأمل أعضاء الحلف
الحاليين في أن تكتمل عملية انضمام السويد لهم قبل قمة فيلنيوس المقرر انعقادها في يوليو/ تموز المقبل".
وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو"
على وجه السرعة، وأشار مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جيك سوليفان إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء في وقت متأخر.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على بيان زيلينسكي، موقف الحلف لم يتغير بشأن حق كل دولة في تحديد مسارها وبشأن سياسة "الأبواب المفتوحة "، لكنه شدد على أن الحلف سيركز جهوده على مساعدة كييف.