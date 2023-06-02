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https://sputnikarabic.ae/20230602/بلينكن-الولايات-المتحدة-لا-تسعى-للإطاحة-بالحكومة-الروسية-وليست-عدوا-لها-1077671119.html
بلينكن: الولايات المتحدة لا تسعى للإطاحة بالحكومة الروسية وليست عدوا لها
بلينكن: الولايات المتحدة لا تسعى للإطاحة بالحكومة الروسية وليست عدوا لها
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ليست عدوا للروس ولم تسع أبدا للإطاحة بالحكومة الروسية. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T10:36+0000
2023-06-02T10:36+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف خلال كلمة ألقاها في مجلس مدينة هلسنكي: "ليس لدينا هدف للإطاحة بالحكومة الروسية، لم يكن لدينا مثل هذا الهدف. يجب على الروس أن يقرروا بأنفسهم ما سيكون مستقبلهم".ووجّه بلينكن في حديثة للروس: "الولايات المتحدة ليست عدوكم، بعد النهاية السلمية للحرب الباردة، كان لدينا الأمل في أن يكون لروسيا مستقبل مشرق وحر ومنفتح على الاندماج مع العالم بأسره. لأكثر من 30 عامًا عملنا على علاقة مستقرة مع موسكو، لأننا نعتقد أن روسيا الحرة والمزدهرة هي في مصلحة العالم بأسره".وأكد بلينكن أن "الولايات المتحدة ستدعم جهود البرازيل والصين وأي دولة أخرى إذا ساعدوا في إيجاد طريقة لسلام عادل في أوكرانيا"وقال وزير الخارجية الأمريكي إن "الصراع في أوكرانيا عزز قدرة الولايات المتحدة على الرد على التهديدات المحتملة من الصين".
https://sputnikarabic.ae/20230602/بلينكن-أبواب-الناتو-ستبقى-مفتوحة-للأعضاء-الجدد-1077669641.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن: الولايات المتحدة لا تسعى للإطاحة بالحكومة الروسية وليست عدوا لها

10:36 GMT 02.06.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ليست عدوا للروس ولم تسع أبدا للإطاحة بالحكومة الروسية.
وأضاف خلال كلمة ألقاها في مجلس مدينة هلسنكي: "ليس لدينا هدف للإطاحة بالحكومة الروسية، لم يكن لدينا مثل هذا الهدف. يجب على الروس أن يقرروا بأنفسهم ما سيكون مستقبلهم".
ووجّه بلينكن في حديثة للروس: "الولايات المتحدة ليست عدوكم، بعد النهاية السلمية للحرب الباردة، كان لدينا الأمل في أن يكون لروسيا مستقبل مشرق وحر ومنفتح على الاندماج مع العالم بأسره. لأكثر من 30 عامًا عملنا على علاقة مستقرة مع موسكو، لأننا نعتقد أن روسيا الحرة والمزدهرة هي في مصلحة العالم بأسره".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
بلينكن: أبواب الناتو ستبقى مفتوحة للأعضاء الجدد
09:43 GMT
وأكد بلينكن أن "الولايات المتحدة ستدعم جهود البرازيل والصين وأي دولة أخرى إذا ساعدوا في إيجاد طريقة لسلام عادل في أوكرانيا"
وقال وزير الخارجية الأمريكي إن "الصراع في أوكرانيا عزز قدرة الولايات المتحدة على الرد على التهديدات المحتملة من الصين".
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