https://sputnikarabic.ae/20230602/بوتين-روسيا-لن-تسمح-للخصوم-بزعزعة-وضعها-الداخلي--1077673315.html
بوتين: روسيا لن تسمح للخصوم بزعزعة وضعها الداخلي
بوتين: روسيا لن تسمح للخصوم بزعزعة وضعها الداخلي
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الخصوم يحاولون زعزعة الوضع داخل روسيا، ولن نسمح لهم بذلك. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T11:07+0000
2023-06-02T11:07+0000
2023-06-02T11:07+0000
روسيا
العالم
فلاديمير بوتين
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وقال الرئيس: "تعلمون أنه في الآونة الأخيرة، في إطار المجلس الرئاسي المختص، تناولت أنا وزملائي قضايا العلاقات العرقية في البلاد. وبالنسبة لروسيا، فإن هذه المسائل بالغة الأهمية، مع مراعاة أن لدينا 190 مجموعة عرقية تعيش في البلد. اليوم سنتناول القضايا نفسها فيما يتعلق بأمن روسيا".اقترح الرئيس الروسي في الاجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي مناقشة تطوير العلاقات بين القوميات والأمن.وأضاف بوتين، خلال اجتماع تنفيذي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "سنتعامل اليوم مع القضايا نفسها المتعلقة بأمن روسيا، وفي هذه الحالة الأمن السياسي الداخلي، مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي لا يزال خصومنا يبذلونها ويفعلونها من أجل زعزعة استقرار الوضع داخل البلاد. ويجب أن نفعل أنا وأنت ما في وسعنا لمنعهم من القيام بذالك تحت أي ظرف من الظروف".
https://sputnikarabic.ae/20230601/بوتين-لا-يوجد-شك-بأن-روسيا-ستنتصر-في-العملية-الخاصة-1077644726.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا لن تسمح للخصوم بزعزعة وضعها الداخلي
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الخصوم يحاولون زعزعة الوضع داخل روسيا، ولن نسمح لهم بذلك.
وقال الرئيس: "تعلمون أنه في الآونة الأخيرة، في إطار المجلس الرئاسي المختص، تناولت أنا وزملائي قضايا العلاقات العرقية في البلاد. وبالنسبة لروسيا، فإن هذه المسائل بالغة الأهمية، مع مراعاة أن لدينا 190 مجموعة عرقية تعيش في البلد. اليوم سنتناول القضايا نفسها فيما يتعلق بأمن روسيا".
اقترح الرئيس الروسي في الاجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي مناقشة تطوير العلاقات بين القوميات والأمن.
وأضاف بوتين، خلال اجتماع تنفيذي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "سنتعامل اليوم مع القضايا نفسها المتعلقة بأمن روسيا، وفي هذه الحالة الأمن السياسي الداخلي، مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي لا يزال خصومنا يبذلونها ويفعلونها من أجل زعزعة استقرار الوضع داخل البلاد. ويجب أن نفعل أنا وأنت ما في وسعنا لمنعهم من القيام بذالك تحت أي ظرف من الظروف".