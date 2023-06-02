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روسيا تعتزم تشكيل جيشين ووحدات جديدة في القوات المسلحة هذا العام
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230602/تدمير-فصيل-استطلاع-للقوات-الأوكرانية-مع-معدات-في-اتجاه-مارينسكي---عاجل--1077662371.html
القوات الروسية تدمر فصيل استطلاع أوكراني في اتجاه مارينسكي
القوات الروسية تدمر فصيل استطلاع أوكراني في اتجاه مارينسكي
أعلنت القوات الروسية، صباح اليوم الجمعة، القضاء على ما يصل إلى 15 مقاتلًا من القوات الأوكرانية مع طاقم طائرة بدون طيار وثلاث سيارات "بيك آب" بعد اكتشاف مواقعهم... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T00:03+0000
2023-06-02T00:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سلاح روسيا
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ووفقا لتصريحات قائد المدفعية المتحركة الملقب بـ "الإعصار"، لـ"سبوتنيك": "كانت هناك نشاطات لفصيل الاستطلاع الجوي التابع للفرقة 79 المستقلة للمظليين والهجوم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مارينسكي".وأضاف أنه بعد أن تمكنا من رصدهم من الجو ، تم تدميرهم بضربات دقيقة بالمدفعية ذاتية الدفع من طراز"Msta-S" الروسية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230601/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-منطقة-كورسك---عاجل--1077661762.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, سلاح روسيا

القوات الروسية تدمر فصيل استطلاع أوكراني في اتجاه مارينسكي

00:03 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 00:16 GMT 02.06.2023)
© Sputnik . Maxim Blinov /  / الانتقال إلى بنك الصورمدافع هاوتزر "مستا - إس" خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود
مدافع هاوتزر مستا - إس خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Sputnik . Maxim Blinov /
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حصري
أعلنت القوات الروسية، صباح اليوم الجمعة، القضاء على ما يصل إلى 15 مقاتلًا من القوات الأوكرانية مع طاقم طائرة بدون طيار وثلاث سيارات "بيك آب" بعد اكتشاف مواقعهم في اتجاه مارينسكي.
ووفقا لتصريحات قائد المدفعية المتحركة الملقب بـ "الإعصار"، لـ"سبوتنيك": "كانت هناك نشاطات لفصيل الاستطلاع الجوي التابع للفرقة 79 المستقلة للمظليين والهجوم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مارينسكي".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من منطقة كورسك الروسية
أمس, 22:32 GMT
وأضاف أنه بعد أن تمكنا من رصدهم من الجو ، تم تدميرهم بضربات دقيقة بالمدفعية ذاتية الدفع من طراز"Msta-S" الروسية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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