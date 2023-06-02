https://sputnikarabic.ae/20230602/تدمير-فصيل-استطلاع-للقوات-الأوكرانية-مع-معدات-في-اتجاه-مارينسكي---عاجل--1077662371.html
القوات الروسية تدمر فصيل استطلاع أوكراني في اتجاه مارينسكي
القوات الروسية تدمر فصيل استطلاع أوكراني في اتجاه مارينسكي
أعلنت القوات الروسية، صباح اليوم الجمعة، القضاء على ما يصل إلى 15 مقاتلًا من القوات الأوكرانية مع طاقم طائرة بدون طيار وثلاث سيارات "بيك آب" بعد اكتشاف مواقعهم... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T00:03+0000
2023-06-02T00:03+0000
2023-06-02T00:16+0000
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ووفقا لتصريحات قائد المدفعية المتحركة الملقب بـ "الإعصار"، لـ"سبوتنيك": "كانت هناك نشاطات لفصيل الاستطلاع الجوي التابع للفرقة 79 المستقلة للمظليين والهجوم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مارينسكي".وأضاف أنه بعد أن تمكنا من رصدهم من الجو ، تم تدميرهم بضربات دقيقة بالمدفعية ذاتية الدفع من طراز"Msta-S" الروسية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230601/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-منطقة-كورسك---عاجل--1077661762.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, سلاح روسيا
القوات الروسية تدمر فصيل استطلاع أوكراني في اتجاه مارينسكي
00:03 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 00:16 GMT 02.06.2023) تابعنا عبر
حصري
أعلنت القوات الروسية، صباح اليوم الجمعة، القضاء على ما يصل إلى 15 مقاتلًا من القوات الأوكرانية مع طاقم طائرة بدون طيار وثلاث سيارات "بيك آب" بعد اكتشاف مواقعهم في اتجاه مارينسكي.
ووفقا لتصريحات قائد المدفعية المتحركة الملقب بـ "الإعصار"، لـ"سبوتنيك
": "كانت هناك نشاطات لفصيل الاستطلاع الجوي التابع للفرقة 79 المستقلة للمظليين والهجوم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مارينسكي".
وأضاف أنه بعد أن تمكنا من رصدهم من الجو ، تم تدميرهم بضربات دقيقة بالمدفعية ذاتية الدفع من طراز"Msta-S" الروسية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.