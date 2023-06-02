نائب رئيس وزراء أوكرانيا السابق: زيلينسكي هو غطاء لمجموعة تعمل على نهب أوكرانيا

أفاد وزير التعليم والعلوم السابق في أوكرانيا (2010-2014) دميتري تاباتشنيك، اليوم الجمعة، أن فلاديمير زيلينسكي هو غطاء وواجهة رمزية لمجموعة من رجال الأعمال والأوليغارشية غير الأخلاقيين والمجحفين المنخرطين في نهب أوكرانيا والمساعدات القادمة من الغرب.

وقال تاباتشنيك لوكالة "سبوتنيك": "زيلينسكي هو نوع من الواجهة الرمزية لمجموعة من رجال الأعمال المجحفين للغاية وغير الأخلاقيين، وهذه الواجهة الرمزية (زيلنسكي) هي غطاء لذلك".