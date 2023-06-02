تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:42 GMT 02.06.2023
06:42 GMT 02.06.2023
06:42 GMT 02.06.2023
نائب رئيس وزراء أوكرانيا السابق: زيلينسكي هو غطاء لمجموعة تعمل على نهب أوكرانيا
أفاد وزير التعليم والعلوم السابق في أوكرانيا (2010-2014) دميتري تاباتشنيك، اليوم الجمعة، أن فلاديمير زيلينسكي هو غطاء وواجهة رمزية لمجموعة من رجال الأعمال والأوليغارشية غير الأخلاقيين والمجحفين المنخرطين في نهب أوكرانيا والمساعدات القادمة من الغرب.
وقال تاباتشنيك لوكالة "سبوتنيك": "زيلينسكي هو نوع من الواجهة الرمزية لمجموعة من رجال الأعمال المجحفين للغاية وغير الأخلاقيين، وهذه الواجهة الرمزية (زيلنسكي) هي غطاء لذلك".
06:42 GMT 02.06.2023
الإدارة العسكرية الروسية تحرر معدات استولت عليها المخابرات الأوكرانية لرجل أعمال سوري
أكد رجل الأعمال السوري ربيع خالد، أن الاستخبارات الأوكرانية عمدت إلى مصادرة معدات تعدين كهربائية كان قد أبرم العقود لشرائها عام 2018 مع أحد المعامل الأوكرانية.
05:29 GMT 02.06.2023
05:29 GMT 02.06.2023
05:29 GMT 02.06.2023
05:28 GMT 02.06.2023
أعلن نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول يفغيني بوردينسكي، أن التعبئة الجزئية التي جرت في روسيا سمحت بتشكيل أكثر من 280 وحدة عسكرية.
05:27 GMT 02.06.2023
القوات الروسية تدمر فصيل استطلاع أوكراني في اتجاه مارينسكي
أعلنت القوات الروسية، صباح اليوم الجمعة، القضاء على ما يصل إلى 15 مقاتلًا من القوات الأوكرانية مع طاقم طائرة بدون طيار وثلاث سيارات "بيك آب" بعد اكتشاف مواقعهم في اتجاه مارينسكي.