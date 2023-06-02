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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230602/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1077664598.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T05:29+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:29 GMT 02.06.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:42 GMT 02.06.2023
غابة بيلافيجكا، روسيا البيضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
"جسم مجهول" يسقط في غابة داخل مقاطعة كالوجسكايا الروسية
05:50 GMT
06:42 GMT 02.06.2023
طائرة مسيرة في السماء - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
طائرتان مسيرتان تهاجمان منشآت الوقود والطاقة في مقاطعة سمولينسك الروسية
05:59 GMT
06:42 GMT 02.06.2023
نائب رئيس وزراء أوكرانيا السابق: زيلينسكي هو غطاء لمجموعة تعمل على نهب أوكرانيا
أفاد وزير التعليم والعلوم السابق في أوكرانيا (2010-2014) دميتري تاباتشنيك، اليوم الجمعة، أن فلاديمير زيلينسكي هو غطاء وواجهة رمزية لمجموعة من رجال الأعمال والأوليغارشية غير الأخلاقيين والمجحفين المنخرطين في نهب أوكرانيا والمساعدات القادمة من الغرب.
وقال تاباتشنيك لوكالة "سبوتنيك": "زيلينسكي هو نوع من الواجهة الرمزية لمجموعة من رجال الأعمال المجحفين للغاية وغير الأخلاقيين، وهذه الواجهة الرمزية (زيلنسكي) هي غطاء لذلك".
06:42 GMT 02.06.2023
الإدارة العسكرية الروسية تحرر معدات استولت عليها المخابرات الأوكرانية لرجل أعمال سوري
أكد رجل الأعمال السوري ربيع خالد، أن الاستخبارات الأوكرانية عمدت إلى مصادرة معدات تعدين كهربائية كان قد أبرم العقود لشرائها عام 2018 مع أحد المعامل الأوكرانية.
05:29 GMT 02.06.2023
قصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيموفسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم بريانسك الروسية يعلن تعرض قرية لوماكوفكا للقصف الأوكراني دون وقوع إصابات
04:39 GMT
05:29 GMT 02.06.2023
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد عسكري: القوات الروسية على محور زابوروجيه تصد يوميا هجمات لمجموعات تخريب أوكرانية
04:19 GMT
05:29 GMT 02.06.2023
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم بيلغورود الروسية يعلن تعزيز الدوريات في عدة مناطق ضمن المقاطعة
03:38 GMT
05:28 GMT 02.06.2023
التعبئة الجزئية في روسيا سمحت بتشكيل أكثر من 280 وحدة عسكرية
أعلن نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول يفغيني بوردينسكي، أن التعبئة الجزئية التي جرت في روسيا سمحت بتشكيل أكثر من 280 وحدة عسكرية.
05:27 GMT 02.06.2023
القوات الروسية تدمر فصيل استطلاع أوكراني في اتجاه مارينسكي
أعلنت القوات الروسية، صباح اليوم الجمعة، القضاء على ما يصل إلى 15 مقاتلًا من القوات الأوكرانية مع طاقم طائرة بدون طيار وثلاث سيارات "بيك آب" بعد اكتشاف مواقعهم في اتجاه مارينسكي.
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