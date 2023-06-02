https://sputnikarabic.ae/20230602/تي-80-الروسية-تنصب-كمينا-لدبابة-أوكرانية-وتدمرها-فيديو-1077675073.html
"تي-80" الروسية تنصب كمينا لدبابة أوكرانية وتدمرها... فيديو
"تي-80" الروسية تنصب كمينا لدبابة أوكرانية وتدمرها... فيديو
ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات أرشيفية نادرة لمعركة بين الدبابات الروسية والأوكرانية عن قرب. قاتلت الدبابات على مسافة تسمى "مسافة المسدس". 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T11:57+0000
2023-06-02T11:57+0000
2023-06-02T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يوضح التعليق التوضيحي على الفيديو أن مقاتلي اللواء 200 للحرس المنفصل الميكانيكي، وهو جزء من الفيلق الرابع عشر للجيش من الأسطول الشمالي، شاركوا في المعركة.يظهر فيديوالتقطته طائرة مسيرة، دبابة أوكرانية تسير على طول حقل بسرعة عالية. يميل البرج، الذي يوجد فيه القائد والموجه للمدفع، 90 درجة نحو مواقع الجيش الروسي.وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن دبابة "تي-80بي في إم" تنصب كمينا وتكون مخفية عن الدبابة الأوكرانية.وتفترض الصحيفة أن الطاقم الروسي يتلقى تقريرًا عن موقع الدبابة من مشغل الطائرة المسيرة. وتظهر الدبابة الروسية في اللحظة المناسبة أمام الدبابة الأوكرانية.تخترق الطلقة التي تطلقها الدبابة الروسية من مسافة قريبة جدا، الدروع والحماية الديناميكية للدبابة الأوكرانية.تجدر الإشارة إلى أن دبابات تي-80 مسلحة بقذائف من عيار 125 ملم خارقة للدروع من طراز "مانغو"، والتي تخترق من 2000 متر درعا بسمك 500 ملم.تنحرف الدبابة الأوكرانية عن الطريق وتشتعل فيها النيران. يقفز السائق منها، ويختبئ.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/18/1072663306_0:0:1764:1323_1920x0_80_0_0_aa2d720104a04718ee28ed65911b39bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"تي-80" الروسية تنصب كمينا لدبابة أوكرانية وتدمرها... فيديو
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ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات أرشيفية نادرة لمعركة بين الدبابات الروسية والأوكرانية عن قرب. قاتلت الدبابات على مسافة تسمى "مسافة المسدس".
يوضح التعليق التوضيحي على الفيديو أن مقاتلي اللواء 200 للحرس المنفصل الميكانيكي، وهو جزء من الفيلق الرابع عشر للجيش من الأسطول الشمالي، شاركوا في المعركة.
يظهر فيديوالتقطته طائرة مسيرة، دبابة أوكرانية تسير على طول حقل بسرعة عالية. يميل البرج، الذي يوجد فيه القائد والموجه للمدفع، 90 درجة نحو مواقع الجيش الروسي.
وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن دبابة "تي-80بي في إم" تنصب كمينا وتكون مخفية عن الدبابة الأوكرانية.
وتفترض الصحيفة أن الطاقم الروسي يتلقى تقريرًا عن موقع الدبابة من مشغل الطائرة المسيرة. وتظهر الدبابة الروسية في اللحظة المناسبة أمام الدبابة الأوكرانية.
تخترق الطلقة التي تطلقها الدبابة الروسية من مسافة قريبة جدا، الدروع والحماية الديناميكية للدبابة الأوكرانية.
تجدر الإشارة إلى أن دبابات تي-80 مسلحة بقذائف من عيار 125
ملم خارقة للدروع من طراز "مانغو"، والتي تخترق من 2000 متر درعا بسمك 500 ملم.
تنحرف الدبابة الأوكرانية عن الطريق وتشتعل فيها النيران. يقفز السائق منها، ويختبئ.