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الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-25" و29 مسيرة أوكرانية في عدة مناطق
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230602/تي-80-الروسية-تنصب-كمينا-لدبابة-أوكرانية-وتدمرها-فيديو-1077675073.html
"تي-80" الروسية تنصب كمينا لدبابة أوكرانية وتدمرها... فيديو
"تي-80" الروسية تنصب كمينا لدبابة أوكرانية وتدمرها... فيديو
ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات أرشيفية نادرة لمعركة بين الدبابات الروسية والأوكرانية عن قرب. قاتلت الدبابات على مسافة تسمى "مسافة المسدس". 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T11:57+0000
2023-06-02T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يوضح التعليق التوضيحي على الفيديو أن مقاتلي اللواء 200 للحرس المنفصل الميكانيكي، وهو جزء من الفيلق الرابع عشر للجيش من الأسطول الشمالي، شاركوا في المعركة.يظهر فيديوالتقطته طائرة مسيرة، دبابة أوكرانية تسير على طول حقل بسرعة عالية. يميل البرج، الذي يوجد فيه القائد والموجه للمدفع، 90 درجة نحو مواقع الجيش الروسي.وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن دبابة "تي-80بي في إم" تنصب كمينا وتكون مخفية عن الدبابة الأوكرانية.وتفترض الصحيفة أن الطاقم الروسي يتلقى تقريرًا عن موقع الدبابة من مشغل الطائرة المسيرة. وتظهر الدبابة الروسية في اللحظة المناسبة أمام الدبابة الأوكرانية.تخترق الطلقة التي تطلقها الدبابة الروسية من مسافة قريبة جدا، الدروع والحماية الديناميكية للدبابة الأوكرانية.تجدر الإشارة إلى أن دبابات تي-80 مسلحة بقذائف من عيار 125 ملم خارقة للدروع من طراز "مانغو"، والتي تخترق من 2000 متر درعا بسمك 500 ملم.تنحرف الدبابة الأوكرانية عن الطريق وتشتعل فيها النيران. يقفز السائق منها، ويختبئ.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"تي-80" الروسية تنصب كمينا لدبابة أوكرانية وتدمرها... فيديو

11:57 GMT 02.06.2023
© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورالمدرعة البرمائية الروسية "بي تي آر - 80"
المدرعة البرمائية الروسية بي تي آر - 80 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Sputnik . RIA Novosti
/
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ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات أرشيفية نادرة لمعركة بين الدبابات الروسية والأوكرانية عن قرب. قاتلت الدبابات على مسافة تسمى "مسافة المسدس".
يوضح التعليق التوضيحي على الفيديو أن مقاتلي اللواء 200 للحرس المنفصل الميكانيكي، وهو جزء من الفيلق الرابع عشر للجيش من الأسطول الشمالي، شاركوا في المعركة.
يظهر فيديوالتقطته طائرة مسيرة، دبابة أوكرانية تسير على طول حقل بسرعة عالية. يميل البرج، الذي يوجد فيه القائد والموجه للمدفع، 90 درجة نحو مواقع الجيش الروسي.
وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن دبابة "تي-80بي في إم" تنصب كمينا وتكون مخفية عن الدبابة الأوكرانية.
وتفترض الصحيفة أن الطاقم الروسي يتلقى تقريرًا عن موقع الدبابة من مشغل الطائرة المسيرة. وتظهر الدبابة الروسية في اللحظة المناسبة أمام الدبابة الأوكرانية.
تخترق الطلقة التي تطلقها الدبابة الروسية من مسافة قريبة جدا، الدروع والحماية الديناميكية للدبابة الأوكرانية.
تجدر الإشارة إلى أن دبابات تي-80 مسلحة بقذائف من عيار 125 ملم خارقة للدروع من طراز "مانغو"، والتي تخترق من 2000 متر درعا بسمك 500 ملم.
تنحرف الدبابة الأوكرانية عن الطريق وتشتعل فيها النيران. يقفز السائق منها، ويختبئ.
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