https://sputnikarabic.ae/20230602/جنرال-إسرائيلي-سابق-يطالب-بلاده-بالاستعداد-القوي-للحرب-مع-لبنان-في-أي-وقت-1077669016.html

جنرال إسرائيلي سابق يطالب بلاده بالاستعداد القوي للحرب مع لبنان في أي وقت

جنرال إسرائيلي سابق يطالب بلاده بالاستعداد القوي للحرب مع لبنان في أي وقت

طالب جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الجمعة، بلاده بالاستعداد القوي والجاد للحرب مع لبنان في أي وقت. 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T09:23+0000

2023-06-02T09:23+0000

2023-06-02T09:38+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار حزب الله

لبنان

أخبار لبنان

الأخبار

العالم العربي

بنيامين نتنياهو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/11/1048984238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_439690a8986e0108347415e74c04e27e.jpg

وأجرت القناة العبرية "الـ 14"، اليوم الجمعة، مقابلة مع الجنرال يعقوب عميدرور، مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعا خلالها الجيش الإسرائيلي إلى الاستعداد القوي للحرب في أي وقت مع لبنان.وأوضحت القناة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الجنرال عميدرور قد طالب الجيش الإسرائيلي بجهوزية عالية للحرب مع لبنان، قائلا:وأضاف الجنرال الإسرائيلي المتقاعد أنه من المستحيل أن تكون مستعدا لكل شيء طوال الوقت بالطريقة نفسها، موضحًا أنه في حال استثمار الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، فإن إسرائيل ستدفع ثمن الحرب غدا في لبنان، على حد قوله.وفي سياق متصل، قدمت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، بشأن المناورات العسكرية الأخيرة التي أجراها "حزب الله" اللبناني.وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، قدم شكوى رسمية من بلاده إلى مجلس الأمن بدعوى أن المناورات التي أجراها "حزب الله" اللبناني تمثل انتهاكا لقراري مجلس الأمن 1701، و1559، مطالبًا لبنان بالسيطرة على ما يجري في أراضيه ومنع ما أسماهم بـ"الجماعات الإرهابية" من تسليح نفسها والتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد بلاده.وناشد السفير جلعاد أردان مجلس الأمن بإدانة كل من إيران و"حزب الله" اللبناني بزعم أنهما يهددان زعزعة واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الحكومة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها بشأن القرارات الأممية 1701، و1559.وكان "حزب الله" اللبناني قد أجرى، الأحد قبل الماضي، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية بمحاذاة منطقة معلَم مليتا في الجنوب اللبناني، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب.وأفادت قناة "المنار" بأن المناورة العسكرية جاءت قبل أيام من حلول الذكرى الـ23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أيار/ مايو 2000، داعيةً حشدا من الإعلاميين "للقيام بجولة في أحد معسكراته في الجنوب لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية وبعض من عتاد المقاومة كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات".وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "هذه المناورة تحمل من رسائل تحذيرية، شكلت محور متابعة وترقب من قبل العدو، بالتزامن مع انتهاكاته واعتداءاته على قطاع غزة والمسجد الأقصى، وحديث الأمين العام لحزب الله عن أهمية معادلة وحدة الساحات على مستوى محور المقاومة، عقب المواجهة الأخيرة ثأر الأحرار التي خاضتها الفصائل الفلسطينية بكل شجاعة، والتي حققت أهدافها لجهة ردع العدو، وتأكيد فشله في تدمير أو لجم قوة المقاومة ووحدتها وقدرتها على الرد".

https://sputnikarabic.ae/20230602/إسرائيل-تشكو-لبنان-إلى-الأمم-المتحدة-بسبب-مناورات-حزب-الله-1077666656.html

https://sputnikarabic.ae/20230523/قناة-عبرية-تدريبات-حزب-الله-قد-تجبر-الجيش-الإسرائيلي-على-إعادة-حساباته-1077360902.html

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, العالم العربي, بنيامين نتنياهو