https://sputnikarabic.ae/20230602/حاكم-بريانسك-يعلن-قصف-قرية-لوماكوفكا-من-قبل-الجيش-الأوكراني-دون-وقوع-إصابات-1077664228.html
حاكم بريانسك الروسية يعلن تعرض قرية لوماكوفكا للقصف الأوكراني دون وقوع إصابات
حاكم بريانسك الروسية يعلن تعرض قرية لوماكوفكا للقصف الأوكراني دون وقوع إصابات
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن قرية لوماكوفكا، الواقعة في منطقة ستارودوب، المتاخمة لأوكرانيا، تعرضت للقصف، وأن أحداً لم يُصب. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T04:39+0000
2023-06-02T04:39+0000
2023-06-02T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/19/1076254922_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_790cd380ea59a5256eb12f5a8e87fba2.jpg
بريانسك - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في قناته على "تلغرام": "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية لوماكوفكا في منطقة ستارودوب. ولم تقع إصابات. ونتيجة للقصف، اشتعلت النيران في مبنى سكني".وأشار بوغوماز إلى أن جميع أجهزة الخدمات العملياتية تعمل في موقع القصف.وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230602/حاكم-بيلغورود-الروسية-يعلن-تعزيز-الدوريات-بمناطق-بالمقاطعة-1077663456.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/19/1076254922_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d710346033c28141c1e22f27aae689b1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
حاكم بريانسك الروسية يعلن تعرض قرية لوماكوفكا للقصف الأوكراني دون وقوع إصابات
04:39 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 05:07 GMT 02.06.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن قرية لوماكوفكا، الواقعة في منطقة ستارودوب، المتاخمة لأوكرانيا، تعرضت للقصف، وأن أحداً لم يُصب.
بريانسك - سبوتنيك
. وكتب بوغوماز في قناته على "تلغرام": "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية لوماكوفكا في منطقة ستارودوب. ولم تقع إصابات. ونتيجة للقصف، اشتعلت النيران في مبنى سكني".
وأشار بوغوماز إلى أن جميع أجهزة الخدمات العملياتية تعمل في موقع القصف.
وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا
في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.