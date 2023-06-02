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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230602/حاكم-بريانسك-يعلن-قصف-قرية-لوماكوفكا-من-قبل-الجيش-الأوكراني-دون-وقوع-إصابات-1077664228.html
حاكم بريانسك الروسية يعلن تعرض قرية لوماكوفكا للقصف الأوكراني دون وقوع إصابات
حاكم بريانسك الروسية يعلن تعرض قرية لوماكوفكا للقصف الأوكراني دون وقوع إصابات
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن قرية لوماكوفكا، الواقعة في منطقة ستارودوب، المتاخمة لأوكرانيا، تعرضت للقصف، وأن أحداً لم يُصب. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T04:39+0000
2023-06-02T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بريانسك - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في قناته على "تلغرام": "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية لوماكوفكا في منطقة ستارودوب. ولم تقع إصابات. ونتيجة للقصف، اشتعلت النيران في مبنى سكني".وأشار بوغوماز إلى أن جميع أجهزة الخدمات العملياتية تعمل في موقع القصف.وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230602/حاكم-بيلغورود-الروسية-يعلن-تعزيز-الدوريات-بمناطق-بالمقاطعة-1077663456.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

حاكم بريانسك الروسية يعلن تعرض قرية لوماكوفكا للقصف الأوكراني دون وقوع إصابات

04:39 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 05:07 GMT 02.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيموفسك.
قصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيموفسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن قرية لوماكوفكا، الواقعة في منطقة ستارودوب، المتاخمة لأوكرانيا، تعرضت للقصف، وأن أحداً لم يُصب.
بريانسك - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في قناته على "تلغرام": "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية لوماكوفكا في منطقة ستارودوب. ولم تقع إصابات. ونتيجة للقصف، اشتعلت النيران في مبنى سكني".
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم بيلغورود الروسية يعلن تعزيز الدوريات في عدة مناطق ضمن المقاطعة
03:38 GMT
وأشار بوغوماز إلى أن جميع أجهزة الخدمات العملياتية تعمل في موقع القصف.
وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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