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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230602/حاكم-بيلغورود-الروسية-يعلن-تعزيز-الدوريات-بمناطق-بالمقاطعة-1077663456.html
حاكم بيلغورود الروسية يعلن تعزيز الدوريات بمناطق بالمقاطعة
حاكم بيلغورود الروسية يعلن تعزيز الدوريات بمناطق بالمقاطعة
أعلن حاكم مقاطعة، بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أنه تم تعزيز منطقة بلدة أخرى في المقاطعة بالدوريات. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T03:38+0000
2023-06-02T03:39+0000
غواصة بيلغورود
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في قناته على تطبيق "تلغرام": "طلبت من رئيس وزارة الداخلية ورئيس الحرس الوطني تعزيز ليس فقط [ منطقة مدينة ] شيبيكينو، ولكن أيضًا بلرايون بدوريات إلى جانب الدفاع الذاتي".هذا وتقوم القوات الأوكرانية بانتظام بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود الروسية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230601/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-منطقة-كورسك---عاجل--1077661762.html
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غواصة بيلغورود, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
غواصة بيلغورود, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

حاكم بيلغورود الروسية يعلن تعزيز الدوريات بمناطق بالمقاطعة

03:38 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 03:39 GMT 02.06.2023)
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن حاكم مقاطعة، بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أنه تم تعزيز منطقة بلدة أخرى في المقاطعة بالدوريات.
موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في قناته على تطبيق "تلغرام": "طلبت من رئيس وزارة الداخلية ورئيس الحرس الوطني تعزيز ليس فقط [ منطقة مدينة ] شيبيكينو، ولكن أيضًا بلرايون بدوريات إلى جانب الدفاع الذاتي".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من منطقة كورسك الروسية
أمس, 22:32 GMT
هذا وتقوم القوات الأوكرانية بانتظام بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود الروسية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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