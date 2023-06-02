https://sputnikarabic.ae/20230602/حاكم-بيلغورود-الروسية-يعلن-تعزيز-الدوريات-بمناطق-بالمقاطعة-1077663456.html
حاكم بيلغورود الروسية يعلن تعزيز الدوريات بمناطق بالمقاطعة
حاكم بيلغورود الروسية يعلن تعزيز الدوريات بمناطق بالمقاطعة
أعلن حاكم مقاطعة، بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أنه تم تعزيز منطقة بلدة أخرى في المقاطعة بالدوريات. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T03:38+0000
2023-06-02T03:38+0000
2023-06-02T03:39+0000
غواصة بيلغورود
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/19/1077412755_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f4ef9cbe51fd28857bb0db90a29c62ec.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في قناته على تطبيق "تلغرام": "طلبت من رئيس وزارة الداخلية ورئيس الحرس الوطني تعزيز ليس فقط [ منطقة مدينة ] شيبيكينو، ولكن أيضًا بلرايون بدوريات إلى جانب الدفاع الذاتي".هذا وتقوم القوات الأوكرانية بانتظام بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود الروسية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230601/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-منطقة-كورسك---عاجل--1077661762.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/19/1077412755_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1698ae8bc00926c4111e9a8a0afa9ab9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
غواصة بيلغورود, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
غواصة بيلغورود, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
حاكم بيلغورود الروسية يعلن تعزيز الدوريات بمناطق بالمقاطعة
03:38 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 03:39 GMT 02.06.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة، بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أنه تم تعزيز منطقة بلدة أخرى في المقاطعة بالدوريات.
موسكو - سبوتنيك
. وقال غلادكوف في قناته على تطبيق "تلغرام": "طلبت من رئيس وزارة الداخلية ورئيس الحرس الوطني تعزيز ليس فقط [ منطقة مدينة ] شيبيكينو، ولكن أيضًا بلرايون بدوريات إلى جانب الدفاع الذاتي".
هذا وتقوم القوات الأوكرانية بانتظام بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك
وكورسك وفورونيج.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود الروسية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.