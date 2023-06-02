https://sputnikarabic.ae/20230602/حاكم-مقاطعة-بيلغورود-إجلاء-نحو-2500-من-سكان-مدينة-شيبيكينو-إلى-مراكز-إيواء-مؤقتة-1077666112.html
حاكم مقاطعة بيلغورود: إجلاء نحو 2500 من سكان مدينة شيبيكينو إلى مراكز إيواء مؤقتة
حاكم مقاطعة بيلغورود: إجلاء نحو 2500 من سكان مدينة شيبيكينو إلى مراكز إيواء مؤقتة
قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الجمعة، إنه تم إجلاء أكثر من 2.5 ألف من سكان شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود التي تعرضت للقصف إلى مراكز إقامة... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T07:29+0000
2023-06-02T07:29+0000
2023-06-02T07:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأفاد غلادكوف: "في الليل في مقاطعة بيلغورود الوضع كان هادئا نسبيا، لكن قصف مدينة شيبيكينو مستمر".وأكد رئيس المنطقة أن "السلطات ستبحث عن إمكانية إقامتهم في أماكن إقامة أكثر راحة". ووفقا له، سيغادر 200 شخص إلى منطقة ياكوفليف.وتعرضت مدينة شيبيكينو، يوم أمس الخميس، لهجوم شديد من القوات المسلحة الأوكرانية، واستمر القصف المكثف خلال النهار، وغادر الناس المدينة والمنطقة المحيطة بها بشكل جماعي. وأفاد الحاكم بأنه منذ منتصف ليل الخميس، أصيب 11 مدنيا في المنطقة.وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230601/الدفاع-الروسية-حول-محاولة-كييف-تنفيذ-هجوم-إرهابي-في-شيبيكينو-تم-إحباط-عملية-انتهاك-الحدود-عاجل-1077637889.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
حاكم مقاطعة بيلغورود: إجلاء نحو 2500 من سكان مدينة شيبيكينو إلى مراكز إيواء مؤقتة
07:29 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 07:36 GMT 02.06.2023) تابعنا عبر
قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الجمعة، إنه تم إجلاء أكثر من 2.5 ألف من سكان شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود التي تعرضت للقصف إلى مراكز إقامة مؤقتة.
وأفاد غلادكوف: "في الليل في مقاطعة بيلغورود الوضع كان هادئا نسبيا، لكن قصف مدينة شيبيكينو مستمر".
وأضاف على "تلغرام": "يوجد أكثر من 2500 شخص في أماكن مؤقتة في منطقة بيلغورود تم إجلاؤهم في الليل، وكان جميع الناس تقريبًا نائمين، وتوجهت لأتفقد وأطمئن كيف استقروا. الظروف صعبة للغاية".
وأكد رئيس المنطقة أن "السلطات ستبحث عن إمكانية إقامتهم في أماكن إقامة أكثر راحة". ووفقا له، سيغادر 200 شخص إلى منطقة ياكوفليف.
وأشار حاكم مقاطعة بيلغورود أيضًا إلى أن المنطقة تواصل إجلاء الأطفال من القرى الحدودية، من مدينة شيبيكينو إلى الأصدقاء في المناطق المجاورة وغير المجاورة. وفقًا لغلادكوف، يتجه اليوم نحو مئة شخص إلى مقاطعة ليبيتسك بناءً على دعوة من حاكم المقاطعة إيغور أرتامونوف.
وتعرضت مدينة شيبيكينو، يوم أمس الخميس، لهجوم شديد من القوات المسلحة الأوكرانية، واستمر القصف المكثف خلال النهار، وغادر الناس المدينة والمنطقة المحيطة بها بشكل جماعي. وأفاد الحاكم بأنه منذ منتصف ليل الخميس، أصيب 11 مدنيا في المنطقة.
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.