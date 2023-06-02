https://sputnikarabic.ae/20230602/حاكم-مقاطعة-بيلغورود-إجلاء-نحو-2500-من-سكان-مدينة-شيبيكينو-إلى-مراكز-إيواء-مؤقتة-1077666112.html

حاكم مقاطعة بيلغورود: إجلاء نحو 2500 من سكان مدينة شيبيكينو إلى مراكز إيواء مؤقتة

حاكم مقاطعة بيلغورود: إجلاء نحو 2500 من سكان مدينة شيبيكينو إلى مراكز إيواء مؤقتة

قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الجمعة، إنه تم إجلاء أكثر من 2.5 ألف من سكان شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود التي تعرضت للقصف إلى مراكز إقامة... 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T07:29+0000

2023-06-02T07:29+0000

2023-06-02T07:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأفاد غلادكوف: "في الليل في مقاطعة بيلغورود الوضع كان هادئا نسبيا، لكن قصف مدينة شيبيكينو مستمر".وأكد رئيس المنطقة أن "السلطات ستبحث عن إمكانية إقامتهم في أماكن إقامة أكثر راحة". ووفقا له، سيغادر 200 شخص إلى منطقة ياكوفليف.وتعرضت مدينة شيبيكينو، يوم أمس الخميس، لهجوم شديد من القوات المسلحة الأوكرانية، واستمر القصف المكثف خلال النهار، وغادر الناس المدينة والمنطقة المحيطة بها بشكل جماعي. وأفاد الحاكم بأنه منذ منتصف ليل الخميس، أصيب 11 مدنيا في المنطقة.وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.

https://sputnikarabic.ae/20230601/الدفاع-الروسية-حول-محاولة-كييف-تنفيذ-هجوم-إرهابي-في-شيبيكينو-تم-إحباط-عملية-انتهاك-الحدود-عاجل-1077637889.html

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