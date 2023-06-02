https://sputnikarabic.ae/20230602/حاكم-مقاطعة-بيلغورود-مقتل-امرأتين-جراء-القصف-الأوكراني-لطريق-في-منطقة-سكنية---عاجل-1077668665.html

حاكم بيلغورود: مقتل امرأتين جراء القصف الأوكراني لعدة مناطق في المقاطعة

حاكم بيلغورود: مقتل امرأتين جراء القصف الأوكراني لعدة مناطق في المقاطعة

قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية قصفت عدة مناطق في بيلغورود وقتل عدة أشخاص. 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T08:54+0000

2023-06-02T08:54+0000

2023-06-02T09:25+0000

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وأوضح غلادكوف أن القوات الأوكرانية أطلقت القذائف على عدة مناطق في المقاطعة دفعة واحدة.وكتب على "تلغرام": "أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على جزء من الطريق في قرية ماسلوفا بريستان في مدينة شيبيكينو".وأضاف أنه نتيجة القصف على المدينة "أصابت شظايا القذائف السيارات المارة، وكانت امرأتان تقودان إحداها، وتوفيا على الفور متأثرين بجراحهما. وفي السيارة الثانية توجد إصابتان".ووفقا له، أصيب أحد الأشخاص بشظايا في الصدر، والثاني بشظايا في الأطراف السفلية، وهما في حالة خطيرة، تم نقلهما إلى مستشفى المدينة، ويتم تزويدهما بكل الرعاية الطبية اللازمة.وتابع غلادكوف: "أطلقت المدفعية الأوكرانية 11 قذيفة على قرية تيشانكا في منطقة فولوكونوفسكي، ولم تقع إصابات. ولكن تضرر خط أنابيب الغاز المركزي وخط الكهرباء".وأكد حاكم المقاطعة أن خدمات الطوارئ والتشغيل تعمل في المواقع.

https://sputnikarabic.ae/20230602/حاكم-مقاطعة-بيلغورود-إجلاء-نحو-2500-من-سكان-مدينة-شيبيكينو-إلى-مراكز-إيواء-مؤقتة-1077666112.html

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