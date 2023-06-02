عربي
https://sputnikarabic.ae/20230602/حاكم-مقاطعة-بيلغورود-مقتل-امرأتين-جراء-القصف-الأوكراني-لطريق-في-منطقة-سكنية---عاجل-1077668665.html
حاكم بيلغورود: مقتل امرأتين جراء القصف الأوكراني لعدة مناطق في المقاطعة
حاكم بيلغورود: مقتل امرأتين جراء القصف الأوكراني لعدة مناطق في المقاطعة
قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية قصفت عدة مناطق في بيلغورود وقتل عدة أشخاص. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T08:54+0000
2023-06-02T09:25+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/01/1060721161_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_9a077b24ba66e1285afe3d24b0253bd7.jpg
وأوضح غلادكوف أن القوات الأوكرانية أطلقت القذائف على عدة مناطق في المقاطعة دفعة واحدة.وكتب على "تلغرام": "أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على جزء من الطريق في قرية ماسلوفا بريستان في مدينة شيبيكينو".وأضاف أنه نتيجة القصف على المدينة "أصابت شظايا القذائف السيارات المارة، وكانت امرأتان تقودان إحداها، وتوفيا على الفور متأثرين بجراحهما. وفي السيارة الثانية توجد إصابتان".ووفقا له، أصيب أحد الأشخاص بشظايا في الصدر، والثاني بشظايا في الأطراف السفلية، وهما في حالة خطيرة، تم نقلهما إلى مستشفى المدينة، ويتم تزويدهما بكل الرعاية الطبية اللازمة.وتابع غلادكوف: "أطلقت المدفعية الأوكرانية 11 قذيفة على قرية تيشانكا في منطقة فولوكونوفسكي، ولم تقع إصابات. ولكن تضرر خط أنابيب الغاز المركزي وخط الكهرباء".وأكد حاكم المقاطعة أن خدمات الطوارئ والتشغيل تعمل في المواقع.
https://sputnikarabic.ae/20230602/حاكم-مقاطعة-بيلغورود-إجلاء-نحو-2500-من-سكان-مدينة-شيبيكينو-إلى-مراكز-إيواء-مؤقتة-1077666112.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/01/1060721161_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3a1edc26baa2938faab3ea5302d040a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

حاكم بيلغورود: مقتل امرأتين جراء القصف الأوكراني لعدة مناطق في المقاطعة

08:54 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 09:25 GMT 02.06.2023)
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية قصفت عدة مناطق في بيلغورود وقتل عدة أشخاص.
وأوضح غلادكوف أن القوات الأوكرانية أطلقت القذائف على عدة مناطق في المقاطعة دفعة واحدة.
وكتب على "تلغرام": "أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على جزء من الطريق في قرية ماسلوفا بريستان في مدينة شيبيكينو".
وأضاف أنه نتيجة القصف على المدينة "أصابت شظايا القذائف السيارات المارة، وكانت امرأتان تقودان إحداها، وتوفيا على الفور متأثرين بجراحهما. وفي السيارة الثانية توجد إصابتان".
تداعيات قصف الطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم مقاطعة بيلغورود: إجلاء نحو 2500 من سكان مدينة شيبيكينو إلى مراكز إيواء مؤقتة
07:29 GMT
ووفقا له، أصيب أحد الأشخاص بشظايا في الصدر، والثاني بشظايا في الأطراف السفلية، وهما في حالة خطيرة، تم نقلهما إلى مستشفى المدينة، ويتم تزويدهما بكل الرعاية الطبية اللازمة.
وتابع غلادكوف: "أطلقت المدفعية الأوكرانية 11 قذيفة على قرية تيشانكا في منطقة فولوكونوفسكي، ولم تقع إصابات. ولكن تضرر خط أنابيب الغاز المركزي وخط الكهرباء".
وأكد حاكم المقاطعة أن خدمات الطوارئ والتشغيل تعمل في المواقع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:07 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع07:17 GMTРазрушенные дома в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала