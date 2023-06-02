https://sputnikarabic.ae/20230602/خبير-أمريكا-وبريطانيا-خسرتا-الكثير-من-ضباطهما-في-الضربات-الروسية-وتبحثان-عن-تعويض-للخسائر--1077675941.html
خبير: أمريكا وبريطانيا خسرتا الكثير من ضباطهما في الضربات الروسية وتبحثان عن تعويض للخسائر
خبير: أمريكا وبريطانيا خسرتا الكثير من ضباطهما في الضربات الروسية وتبحثان عن تعويض للخسائر
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين في العلاقات الدولية. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T12:33+0000
2023-06-02T12:33+0000
2023-06-02T12:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: أمريكا وبريطانيا خسرتا الكثير من ضباطهم في الضربات الروسية و تبحثان عن تعويض للخسائر
خبير: أمريكا وبريطانيا خسرتا الكثير من ضباطهم في الضربات الروسية و تبحثان عن تعويض للخسائر
حرب المسيرات منعطف جديد للأحداث الميدانية ومرحلة جديدة في العملية العسكرية الخاصة. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط:فرنسا تؤكد أن استهداف الأراضي الروسية أمر مرفوض. وفيما يخص هذا الجانب، أضاف حطيط في حديثه لـ"شؤون عسكرية"، قائلا:مواجهات بين طالبان وطهران على الحدود الأفغانية الإيرانية. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشان الإيراني عماد أبتشناس:الحرس الثوري الإيراني يحشد دباباته صوب إقليم كردستان العراق. وحول هذا الموضوع، قال أبتشناس في حديثه معنا:أما الخبير بالشأن العراقي ومستشار مركز رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية الاستاذ علي البيدر، وصف تلك الخطوة، قائلا:هيمارس الأمريكية تتجه صوب سوريا وانتشار عسكري أمريكي في الشمال. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الأمريكي والشرق الأوسط الكاتب والصحفي الاستاذ سيفن صهيوني:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: أمريكا وبريطانيا خسرتا الكثير من ضباطهما في الضربات الروسية وتبحثان عن تعويض للخسائر
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين في العلاقات الدولية.
حرب المسيرات منعطف جديد للأحداث الميدانية ومرحلة جديدة في العملية العسكرية الخاصة. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط:
"إن الإنجازات الروسية في باخموت فرضت على أوكرانيا ودول الغرب أن تتجه إلى استراتيجية جديدة وهذه الاستراتيجية مضمونها عنصريين، الأول هو إحداث الإرباك في الخطوط الغربية للخصم والعنصر الثاني إشغال حدوده وطرق مواصلته بالنار أي إحداث تأثير خلفي يمنعه من التحشيد، كما وأن أمريكا وبريطانيا خسرتا الكثير من الضباط في الاستهداف الروسي للمراكز الأوكرانية وحتى في الميدان ولذلك فإنهما تبحثان عن تعويض لتلك الخسائر يكون بشكل إنجاز استراتيجي".
فرنسا تؤكد أن استهداف الأراضي الروسية أمر مرفوض. وفيما يخص هذا الجانب، أضاف حطيط في حديثه لـ"شؤون عسكرية"، قائلا:
"التباينات بالأراء الأوروبية الغربية تشتد وتضمر وفقًا للخطر المتشكل اليوم، يرى بعض الأوروبيين أن المخاطر على أوروبا تشتد كلما تطول الأزمة وتشتد الحرب وفرنسا هي من الدول الأساسية المتضررة من هذه الحرب لذلك أعتقد أن التباين القائم سوف يكون موضوعيا وسيشتد أكثر كلما تطورت الحرب".
مواجهات بين طالبان وطهران على الحدود الأفغانية الإيرانية. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشان الإيراني عماد أبتشناس:
"إن الأمريكان خرجوا من أفغانستان وسلموا البلاد لطالبان لأنهم يريدون أن تقوم طالبان بزعزعة أمن المنطقة وهم عمليًا زرعوا طالبان بمنطقة بين إيران الصين وآسيا الوسطى وروسيا لكي يستغلوا طالبان لزعزعة الأمن بتلك الدول".
الحرس الثوري الإيراني يحشد دباباته صوب إقليم كردستان العراق. وحول هذا الموضوع، قال أبتشناس في حديثه معنا:
"بالنسبة لمنطقة كردستان العراق للأسف الأمريكيون جعلوها منطقة مملوءة بالمجموعات الإرهابية الكردية أو غير الكردية بهدف تعكير أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإثارة الفتنة وإدخال الأسلحة وطهران حذرت الحكومة العراقية وحكومة كردستان بهذا الموضوع".
أما الخبير بالشأن العراقي ومستشار مركز رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية الاستاذ علي البيدر، وصف تلك الخطوة، قائلا:
"المعارضة الكردية للنظام الإيراني في شمال العراق تشكل حساسية كبرى له ويريد أن يقضي عليها تماما ويضعف دورها وتحركاتها لذلك يختلق الأعذار لمجابهة هذه الأحزاب والتيارات المعارضة والتي أحرجته كثيرا وطهران تحاول بذلك التحشيد العسكري تخويف تلك المعارضة المتواجدة في كردستان، والعراق دائما ما يرد رد خجول وبارد ولم يتخذ خطوات أو سلوكيات سياسية فإن مسألة الاستهداف هي خرق واضح للسيادة العراقية".
هيمارس الأمريكية تتجه صوب سوريا وانتشار عسكري أمريكي في الشمال. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الأمريكي والشرق الأوسط الكاتب والصحفي الاستاذ سيفن صهيوني:
"الخطوة التي اتخذتها الولايات المتاحدة الأمريكية من انتشار عسكري أمريكي في ديرز الرزو وإرسال منظومة هيمارس هي وسيلة ضغط سياسي على دمشق لأن الجميع سمع بالتقارير الإعلامية التي خرجت عن لقاءات بين دمشق وواشنطن وأن دمشق اشترطت على أمريكا خروج القوات الأمريكية من شرق سوريا بينما الأمريكان يطالبون بمعتقلين لذلك فإن تلك الخطوات الأمريكية للضغط السياسي".
التفاصيل في الملف الصوتي...