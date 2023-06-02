https://sputnikarabic.ae/20230602/خبير-أمريكا-وبريطانيا-خسرتا-الكثير-من-ضباطهما-في-الضربات-الروسية-وتبحثان-عن-تعويض-للخسائر--1077675941.html

خبير: أمريكا وبريطانيا خسرتا الكثير من ضباطهما في الضربات الروسية وتبحثان عن تعويض للخسائر

خبير: أمريكا وبريطانيا خسرتا الكثير من ضباطهما في الضربات الروسية وتبحثان عن تعويض للخسائر

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين في العلاقات الدولية. 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T12:33+0000

2023-06-02T12:33+0000

2023-06-02T12:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

شؤون عسكرية

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خبير: أمريكا وبريطانيا خسرتا الكثير من ضباطهم في الضربات الروسية و تبحثان عن تعويض للخسائر خبير: أمريكا وبريطانيا خسرتا الكثير من ضباطهم في الضربات الروسية و تبحثان عن تعويض للخسائر

حرب المسيرات منعطف جديد للأحداث الميدانية ومرحلة جديدة في العملية العسكرية الخاصة. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط:فرنسا تؤكد أن استهداف الأراضي الروسية أمر مرفوض. وفيما يخص هذا الجانب، أضاف حطيط في حديثه لـ"شؤون عسكرية"، قائلا:مواجهات بين طالبان وطهران على الحدود الأفغانية الإيرانية. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشان الإيراني عماد أبتشناس:الحرس الثوري الإيراني يحشد دباباته صوب إقليم كردستان العراق. وحول هذا الموضوع، قال أبتشناس في حديثه معنا:أما الخبير بالشأن العراقي ومستشار مركز رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية الاستاذ علي البيدر، وصف تلك الخطوة، قائلا:هيمارس الأمريكية تتجه صوب سوريا وانتشار عسكري أمريكي في الشمال. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الأمريكي والشرق الأوسط الكاتب والصحفي الاستاذ سيفن صهيوني:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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