https://sputnikarabic.ae/20230602/خبير-عسكري-يعلق-على-حادثة-المسيرة-الأمريكية-التي-قتلت-مشغلها-1077674133.html

خبير عسكري يعلق على حادثة المسيرة الأمريكية التي قتلت مشغلها

خبير عسكري يعلق على حادثة المسيرة الأمريكية التي قتلت مشغلها

رأى الخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي، اليوم الجمعة، أن حادثة المسيرة العسكرية الأمريكية التي يقودها الذكاء الصناعي وتمردت على مشغلها، و"قتلته" أثناء اختبار... 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T11:35+0000

2023-06-02T11:35+0000

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موسكو - سبوتنيك. وتعليقًا على الحادثة، أكد موراخوفسكي، أن وسائل الإعلام أساءت تفسير تقرير الضابط الأمريكي. وقال الخبير العسكري: "الواضح من كلماته أننا نتحدث عن محاكاة برامج بعدد من الشروط النموذجية، والتي تم تنفيذها على مستوى لعبة كمبيوتر عادية، لا شيء أكثر من ذلك".وأضاف: "كل ما في الأمر أن البرنامج، في إطار التجارب المقترحة، أعطى الأولوية للمهام وفقاً لخوارزمية "إذًا – ثم" القياسية، وفرز جميع الشروط الأخرى تبعًا لهذه الأولوية في فئة العقبات".وأكد الخبير "أن هذه الأشياء بدائية تماما".وشدد موراخوفسكي على أن "الذكاء الاصطناعي لم يتم اختباره في المعدات العسكرية حتى الآن، ومن غير المعروف متى سيحدث هذا".في وقت سابق، كان العقيد في سلاح الجو الأمريكي، تاكر هاميلتون، وخلال قمة القدرات القتالية الجوية والفضائية المستقبلية في لندن، في أيار/مايو الماضي، قد كشف تفاصيل حادث وقع عندما تم تنفيذ محاكاة تقوم خلالها طائرة دون طيار مجهزة بمنظومة ذكاء اصطناعي بمهمة تدمير أنظمة دفاع جوي معادية ومهاجمة أي شيء يحاول منع تنفيذ المهمة.وأوضح أنه خلال اختبار محاكاة أجراه الجيش الأمريكي، "قتلت" المسيرة مشغلها لمنعه من التدخل في تنفيذ مهمتها.

https://sputnikarabic.ae/20230602/الذكاء-الاصطناعي-لطائرة-أمريكية-مسيرة-يقرر-القضاء-على-المشغل-1077665841.html

https://sputnikarabic.ae/20230601/خبير-الذكاء-الاصطناعي-بإمكانه-إشعال-حروب-بتزييف-تصريحات-قادة-ومسؤولين-1077650911.html

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