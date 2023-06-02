https://sputnikarabic.ae/20230602/خبير-عسكري-يعلق-على-حادثة-المسيرة-الأمريكية-التي-قتلت-مشغلها-1077674133.html
خبير عسكري يعلق على حادثة المسيرة الأمريكية التي قتلت مشغلها
خبير عسكري يعلق على حادثة المسيرة الأمريكية التي قتلت مشغلها
رأى الخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي، اليوم الجمعة، أن حادثة المسيرة العسكرية الأمريكية التي يقودها الذكاء الصناعي وتمردت على مشغلها، و"قتلته" أثناء اختبار... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T11:35+0000
2023-06-02T11:35+0000
2023-06-02T11:35+0000
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موسكو - سبوتنيك. وتعليقًا على الحادثة، أكد موراخوفسكي، أن وسائل الإعلام أساءت تفسير تقرير الضابط الأمريكي. وقال الخبير العسكري: "الواضح من كلماته أننا نتحدث عن محاكاة برامج بعدد من الشروط النموذجية، والتي تم تنفيذها على مستوى لعبة كمبيوتر عادية، لا شيء أكثر من ذلك".وأضاف: "كل ما في الأمر أن البرنامج، في إطار التجارب المقترحة، أعطى الأولوية للمهام وفقاً لخوارزمية "إذًا – ثم" القياسية، وفرز جميع الشروط الأخرى تبعًا لهذه الأولوية في فئة العقبات".وأكد الخبير "أن هذه الأشياء بدائية تماما".وشدد موراخوفسكي على أن "الذكاء الاصطناعي لم يتم اختباره في المعدات العسكرية حتى الآن، ومن غير المعروف متى سيحدث هذا".في وقت سابق، كان العقيد في سلاح الجو الأمريكي، تاكر هاميلتون، وخلال قمة القدرات القتالية الجوية والفضائية المستقبلية في لندن، في أيار/مايو الماضي، قد كشف تفاصيل حادث وقع عندما تم تنفيذ محاكاة تقوم خلالها طائرة دون طيار مجهزة بمنظومة ذكاء اصطناعي بمهمة تدمير أنظمة دفاع جوي معادية ومهاجمة أي شيء يحاول منع تنفيذ المهمة.وأوضح أنه خلال اختبار محاكاة أجراه الجيش الأمريكي، "قتلت" المسيرة مشغلها لمنعه من التدخل في تنفيذ مهمتها.
https://sputnikarabic.ae/20230602/الذكاء-الاصطناعي-لطائرة-أمريكية-مسيرة-يقرر-القضاء-على-المشغل-1077665841.html
https://sputnikarabic.ae/20230601/خبير-الذكاء-الاصطناعي-بإمكانه-إشعال-حروب-بتزييف-تصريحات-قادة-ومسؤولين-1077650911.html
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منوعات, علوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
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خبير عسكري يعلق على حادثة المسيرة الأمريكية التي قتلت مشغلها
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رأى الخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي، اليوم الجمعة، أن حادثة المسيرة العسكرية الأمريكية التي يقودها الذكاء الصناعي وتمردت على مشغلها، و"قتلته" أثناء اختبار محاكاة، هي حادثة افتراضية بحتة لا علاقة لها بالذكاء الاصطناعي.
موسكو - سبوتنيك
. وتعليقًا على الحادثة، أكد موراخوفسكي، أن وسائل الإعلام أساءت تفسير تقرير الضابط الأمريكي.
وقال الخبير العسكري: "الواضح من كلماته أننا نتحدث عن محاكاة برامج بعدد من الشروط النموذجية، والتي تم تنفيذها على مستوى لعبة كمبيوتر عادية، لا شيء أكثر من ذلك".
وتابع: "بالتالي، نحن هنا لا نتكلم لا عن ذكاء اصطناعي، ولا حتى عن عناصره".
وأضاف: "كل ما في الأمر أن البرنامج، في إطار التجارب المقترحة، أعطى الأولوية للمهام وفقاً لخوارزمية "إذًا – ثم" القياسية، وفرز جميع الشروط الأخرى تبعًا لهذه الأولوية في فئة العقبات".
وأكد الخبير "أن هذه الأشياء بدائية تماما".
وشدد موراخوفسكي على أن "الذكاء الاصطناعي لم يتم اختباره في المعدات العسكرية حتى الآن، ومن غير المعروف متى سيحدث هذا".
في وقت سابق، كان العقيد في سلاح الجو الأمريكي، تاكر هاميلتون، وخلال قمة القدرات القتالية الجوية والفضائية المستقبلية في لندن، في أيار/مايو الماضي، قد كشف تفاصيل حادث وقع عندما تم تنفيذ محاكاة تقوم خلالها طائرة دون طيار مجهزة بمنظومة ذكاء اصطناعي بمهمة تدمير أنظمة دفاع جوي معادية ومهاجمة أي شيء يحاول منع تنفيذ المهمة.
وأوضح أنه خلال اختبار محاكاة أجراه الجيش الأمريكي، "قتلت" المسيرة مشغلها
لمنعه من التدخل في تنفيذ مهمتها.
وأوضح موراخوفسكي: "أراد الضابط الأمريكي بهذا الوصف التوضيحي فقط التأكيد على المشكلة الأخلاقية التي ستنشأ في المستقبل عند اختراع ذكاء اصطناعي حقيقي، وهل سيكون للذكاء الاصطناعي الحق في اتخاذ القرار دون مشاركة السيطرة البشرية، وما هي عواقبه؟".