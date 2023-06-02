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https://sputnikarabic.ae/20230602/روسيا-تختبر-طائرة-مسيرة-جديدة-1077664387.html
روسيا تختبر طائرة مسيرة جديدة
روسيا تختبر طائرة مسيرة جديدة
قال دينيس فيدوتينوف، وهو خبير روسي بارز في مجال الطائرات المسيرة، إن اللقطات التي نشرت للطائرة المسيرة الجديدة "سيريوس" تدل على أن الطائرة المسيرة الجديدة بدأت... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T04:55+0000
2023-06-02T05:00+0000
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "يُظهر الفيديو المسرب رحلة طائرة "سيريوس" المسيرة الجديدة ذات المحركين، والتي يتم تطويرها في شركة "كرونشتاد" الروسية. تم تطوير هذه الطائرة بسرعة كبيرة. من الواضح أن "كرونشتاد" استخدمت الحلول التي تم استخدامها في الطائرة المسيرة السابقة "إينيخوديتس"".وفقًا للخبير، لا يزال أمام "سيريوس" طريق طويل لتقطعه من مرحلة اختبار الطيران إلى الإنتاج الضخم، والذي من المحتمل أن يستغرق عامين على الأقل.في وقت سابق، تم الإعلان عن وزن إقلاع الطائرة الذي يصل إلى طنين، ووقت طيران يصل إلى 20 ساعة. من المتوقع أن تستطيع الطائرة المسيرة الوصول إلى ارتفاع سبعة آلاف متر.في وقت سابق، ظهرت لقطات على الشبكة لتحليق طائرة مسيرة ذات محركين. حددها فيدوتينوف على أنها الطائرة المسيرة الجديدة التي طورتها شركة "كرونشتاد" الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230519/الطائرات-المسيرة-الروسية-تلقي-الذخائر-على-مواقع-العدو-فيديو-1077204933.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا تختبر طائرة مسيرة جديدة

04:55 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 05:00 GMT 02.06.2023)
© Sputnik . Aleksandr Vilf / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة بدون طيار
طائرة مسيرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Sputnik . Aleksandr Vilf
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قال دينيس فيدوتينوف، وهو خبير روسي بارز في مجال الطائرات المسيرة، إن اللقطات التي نشرت للطائرة المسيرة الجديدة "سيريوس" تدل على أن الطائرة المسيرة الجديدة بدأت مرحلة اختبارات الطيران.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "يُظهر الفيديو المسرب رحلة طائرة "سيريوس" المسيرة الجديدة ذات المحركين، والتي يتم تطويرها في شركة "كرونشتاد" الروسية. تم تطوير هذه الطائرة بسرعة كبيرة. من الواضح أن "كرونشتاد" استخدمت الحلول التي تم استخدامها في الطائرة المسيرة السابقة "إينيخوديتس"".
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وفقًا للخبير، لا يزال أمام "سيريوس" طريق طويل لتقطعه من مرحلة اختبار الطيران إلى الإنتاج الضخم، والذي من المحتمل أن يستغرق عامين على الأقل.
في وقت سابق، تم الإعلان عن وزن إقلاع الطائرة الذي يصل إلى طنين، ووقت طيران يصل إلى 20 ساعة. من المتوقع أن تستطيع الطائرة المسيرة الوصول إلى ارتفاع سبعة آلاف متر.
في وقت سابق، ظهرت لقطات على الشبكة لتحليق طائرة مسيرة ذات محركين. حددها فيدوتينوف على أنها الطائرة المسيرة الجديدة التي طورتها شركة "كرونشتاد" الروسية.
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