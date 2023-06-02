https://sputnikarabic.ae/20230602/روسيا-ترسل-دفعة-جديدة-من-منظومات-إس---400-إلى-بيلاروسيا-1077689755.html
روسيا ترسل دفعة جديدة من منظومات "إس - 400" إلى بيلاروسيا
روسيا ترسل دفعة جديدة من منظومات "إس - 400" إلى بيلاروسيا
أبلغت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية عن انتهاء تسليم مجموعة أخرى من منظومة "إس 400" للدفاع الجوي، إلى القوات المسلحة البيلاروسية من أراضي روسيا. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T19:28+0000
2023-06-02T19:28+0000
2023-06-02T19:28+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة: "في الوقت الحالي، من أجل زيادة القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد، يستمر تنفيذ التدابير الرامية إلى زيادة القدرات القتالية للتشكيلات والوحدات العسكرية على أراضي جمهورية بيلاروسيا".بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ تناوب مخطط للوحدات العسكرية والوحدات الفرعية للمكون الروسي من مجموعة القوات الإقليمية.وأشارت وزارة الدفاع البيلاروسية إلى أن "الأفراد والأسلحة والمعدات من تشكيلات الأسلحة والدبابات المشتركة للقوات المسلحة الروسية يصلون إلى أراضي جمهورية بيلاروسيا بوسائل متنوعة".
https://sputnikarabic.ae/20230525/غالوزين-الأسلحة-النووية-في-بيلاروسيا-تحت-السيطرة-الروسية-1077426602.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا ترسل دفعة جديدة من منظومات "إس - 400" إلى بيلاروسيا
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أبلغت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية عن انتهاء تسليم مجموعة أخرى من منظومة "إس 400" للدفاع الجوي، إلى القوات المسلحة البيلاروسية من أراضي روسيا.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة: "في الوقت الحالي، من أجل زيادة القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد، يستمر تنفيذ التدابير الرامية إلى زيادة القدرات القتالية للتشكيلات والوحدات العسكرية على أراضي جمهورية بيلاروسيا".
تم الانتهاء من تسليم مجموعة أخرى من منظومة "إس 400" المضادة للطائرات إلى القوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا من أراضي روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ تناوب مخطط للوحدات العسكرية والوحدات الفرعية للمكون الروسي من مجموعة القوات الإقليمية.
وأشارت وزارة الدفاع البيلاروسية
إلى أن "الأفراد والأسلحة والمعدات من تشكيلات الأسلحة والدبابات المشتركة للقوات المسلحة الروسية يصلون إلى أراضي جمهورية بيلاروسيا بوسائل متنوعة".