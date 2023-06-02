https://sputnikarabic.ae/20230602/روسيا-تعتزم-تشكيل-جيشين-وفيلق-و5-فرق-بمنطقة-آزوف-العسكرية-ومنطقتين-عسكريتين-في-موسكو-ولينينغراد-1077662416.html
روسيا تعتزم تشكيل جيشين ووحدات جديدة في القوات المسلحة هذا العام
روسيا تعتزم تشكيل جيشين ووحدات جديدة في القوات المسلحة هذا العام
أعلن نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول يفغيني بوردينسكي، أن روسيا تعتزم هذا العام تشكيل جيشين، مشترك للأسلحة، وآخر جوي، وفيلق، ومنطقة... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T00:06+0000
2023-06-02T00:06+0000
2023-06-02T00:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وقال بوردينسكي في مقال نُشر في عدد (يونيو) من مجلة وزارة الدفاع "مفوضيات روسيا العسكرية": "في عام 2023، من الضروري توفير الدعم التنظيمي والموظفين في الوقت المناسب لتشكيل جيشين، مشترك من الأسلحة وجوي، وفيلق للجيش، ومنطقة آزوف العسكرية البحرية، وخمس فرق و 26 لواءً، وإنشاء منطقتين عسكريتيين في موسكو ولينينغراد".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الروسية-تسيطر-على-جميع-طرق-الإمداد-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-أرتيوموفسك-1076355621.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا تعتزم تشكيل جيشين ووحدات جديدة في القوات المسلحة هذا العام
00:06 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 00:24 GMT 02.06.2023) تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول يفغيني بوردينسكي، أن روسيا تعتزم هذا العام تشكيل جيشين، مشترك للأسلحة، وآخر جوي، وفيلق، ومنطقة آزوف العسكرية البحرية، وخمسة فرق، و26 لواءً ومنطقتين عسكريتين: موسكو ولينينغراد.
موسكو- سبوتنيك
. وقال بوردينسكي في مقال نُشر في عدد (يونيو) من مجلة وزارة الدفاع "مفوضيات روسيا العسكرية": "في عام 2023، من الضروري توفير الدعم التنظيمي والموظفين في الوقت المناسب لتشكيل جيشين، مشترك من الأسلحة وجوي، وفيلق للجيش، ومنطقة آزوف العسكرية البحرية، وخمس فرق و 26 لواءً، وإنشاء منطقتين عسكريتيين في موسكو ولينينغراد".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.