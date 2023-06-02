https://sputnikarabic.ae/20230602/زيلينسكي-من-الصعب-القول-متى-سيرى-الجميع-الهجوم-المضاد-الموعود-لأوكرانيا-1077681389.html
زيلينسكي: من الصعب القول متى سيرى الجميع الهجوم المضاد الموعود لأوكرانيا
زيلينسكي: من الصعب القول متى سيرى الجميع الهجوم المضاد الموعود لأوكرانيا
لم يُجب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإستوني، ألار كاريس، عن سؤال متى سيرى الجميع الهجوم المضاد الموعود لأوكرانيا. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T14:41+0000
2023-06-02T14:41+0000
2023-06-02T14:41+0000
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وقال زيلينسكي، ردا على سؤال متى سيتمكن الجميع من رؤية الهجوم المضاد: "هذا ليس فيلما، من الصعب بالنسبة لي أن أقول متى سترى هجوما مضادا. الشيء الرئيسي هو أن روسيا ترى ذلك، ولا تراه فحسب، بل تشعر به أيضا".لقد تغير توقيت الهجوم المضاد الأوكراني مرارا وتكرارا ولا يزال يتغير. قال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، في أوائل أبريل/ نيسان الماضي، إن الهجوم المضاد المعلن يمكن أن يبدأ في الصيف.وقال مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، الأسبوع الماضي، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية مستمر "لعدة أيام".في وقت لاحق، أوضح بودولياك أن الهجوم المضاد الأوكراني ليس حدثا معزولا، وينطوي على عشرات الإجراءات المختلفة التي تحدث بالفعل.بدوره، قال نائب رئيس مكتب زيلينسكي، إيغور غوفكفا، إن الهجوم المضاد لن يبدأ حتى تتلقى كييف أسلحة غربية.وذكرت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن الحلفاء الأوروبيين لا يتوقعون انفراجة كبيرة إثر الهجوم المضاد المحتمل من قبل القوات الأوكرانية.ويشكك بعض حلفاء أوكرانيا الأوروبيين بشكل متزايد، في أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على تحقيق اختراق حاسم هذا العام، لأن القوات الروسية قد اتخذت بالفعل مواقع متقدمة قبل الهجوم المحتمل.
https://sputnikarabic.ae/20230602/وزير-أوكراني-سابق-زيلينسكي-هو-غطاء-لمجموعة-تعمل-على-نهب-البلاد-1077666249.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
زيلينسكي: من الصعب القول متى سيرى الجميع الهجوم المضاد الموعود لأوكرانيا
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لم يُجب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإستوني، ألار كاريس، عن سؤال متى سيرى الجميع الهجوم المضاد الموعود لأوكرانيا.
وقال زيلينسكي، ردا على سؤال متى سيتمكن الجميع من رؤية الهجوم المضاد: "هذا ليس فيلما، من الصعب بالنسبة لي أن أقول متى سترى هجوما مضادا. الشيء الرئيسي هو أن روسيا ترى ذلك، ولا تراه فحسب، بل تشعر به أيضا".
لقد تغير توقيت الهجوم المضاد الأوكراني مرارا وتكرارا ولا يزال يتغير. قال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، في أوائل أبريل/ نيسان الماضي، إن الهجوم المضاد المعلن يمكن أن يبدأ في الصيف.
وفي وقت سابق، صرح رئيس وزارة الدفاع الأوكرانية، أليكسي ريزنيكوف، أن القوات المسلحة مستعدة لأعمال هجومية وتنتظر القرار المناسب للقيادة.
وقال مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، الأسبوع الماضي، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية مستمر "لعدة أيام".
في وقت لاحق، أوضح بودولياك أن الهجوم المضاد الأوكراني ليس حدثا معزولا، وينطوي على عشرات الإجراءات المختلفة التي تحدث بالفعل.
ووفقًا لسكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، ليس لدى كييف حتى الآن خطة هجوم مضاد نهائية.
بدوره، قال نائب رئيس مكتب زيلينسكي، إيغور غوفكفا، إن الهجوم المضاد لن يبدأ حتى تتلقى كييف أسلحة غربية.
وذكرت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن الحلفاء الأوروبيين لا يتوقعون انفراجة كبيرة إثر الهجوم المضاد المحتمل من قبل القوات الأوكرانية.
ويشكك بعض حلفاء أوكرانيا
الأوروبيين بشكل متزايد، في أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على تحقيق اختراق حاسم هذا العام، لأن القوات الروسية قد اتخذت بالفعل مواقع متقدمة قبل الهجوم المحتمل.