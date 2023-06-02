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https://sputnikarabic.ae/20230602/ستولتنبرغ-يجب-على-دول-الناتو-زيادة-إنتاج-الذخيرة-بسبب-نقص-المخزونات-1077667033.html
ستولتنبرغ: يجب على دول الناتو زيادة إنتاج الذخيرة بسبب نقص المخزونات
ستولتنبرغ: يجب على دول الناتو زيادة إنتاج الذخيرة بسبب نقص المخزونات
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، دول الحلف إلى زيادة إنتاج الذخيرة بسبب نقص المخزونات التي أصبحت مستنفذة. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T07:54+0000
2023-06-02T07:54+0000
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وقال ستولتنبرغ: "نتحدث عن الحاجة إلى زيادة إنتاج الذخيرة، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في التحالف بأكمله".وأضاف: "ما نحتاجه حقًا هو توقيع عقود مع شركات الدفاع، لأنه بعد ذلك ستكون الصناعة جاهزة للاستثمار وزيادة الإنتاج".وقال: "في هذه المرحلة، استنفد الحلفاء الإمدادات ليكونوا قادرين على دعم أوكرانيا، هذه طريقة غير مستدامة، لذلك نحن بحاجة إلى زيادة الإنتاج من أجل تلبية هذه الأهداف الجديدة والأكثر طموحًا".وأرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول الناتو فيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن "دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة".وأفاد الكرملين بأن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب الجنود في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى". وأشار لافروف إلى أن أي توريد للأسلحة إلى أوكرانيا سيكون هدفا مشروعا لروسيا.
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الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم
الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم

ستولتنبرغ: يجب على دول الناتو زيادة إنتاج الذخيرة بسبب نقص المخزونات

07:54 GMT 02.06.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky /  / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky /
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دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، دول الحلف إلى زيادة إنتاج الذخيرة بسبب نقص المخزونات التي أصبحت مستنفذة.
وقال ستولتنبرغ: "نتحدث عن الحاجة إلى زيادة إنتاج الذخيرة، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في التحالف بأكمله".
وأضاف: "ما نحتاجه حقًا هو توقيع عقود مع شركات الدفاع، لأنه بعد ذلك ستكون الصناعة جاهزة للاستثمار وزيادة الإنتاج".

وفقًا لستولتنبرغ، دعا الناتو ممثلين عن صناعة الدفاع للانضمام إلى اجتماع لوزراء الدفاع في بروكسل، في يونيو/ حزيران، لتسهيل إبرام العقود.

وقال: "في هذه المرحلة، استنفد الحلفاء الإمدادات ليكونوا قادرين على دعم أوكرانيا، هذه طريقة غير مستدامة، لذلك نحن بحاجة إلى زيادة الإنتاج من أجل تلبية هذه الأهداف الجديدة والأكثر طموحًا".
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وأرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول الناتو فيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن "دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة".
وأفاد الكرملين بأن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب الجنود في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى". وأشار لافروف إلى أن أي توريد للأسلحة إلى أوكرانيا سيكون هدفا مشروعا لروسيا.
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