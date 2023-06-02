https://sputnikarabic.ae/20230602/سفن-بحرية-دون-طيار-في-مختلف-دول-العالم-1077678750.html

سفن بحرية دون طيار في مختلف دول العالم

سفن بحرية دون طيار في مختلف دول العالم

اهتمت أساطيل الدول الرائدة في العالم بالتكنولوجيا الروبوتية. إذا كانت قد حدثت الأتمتة في وقت سابق داخل السفن المأهولة، فقد أصبحت الروبوتات الآن وحدات مستقلة... 02.06.2023, سبوتنيك عربي

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في القوات البحرية الرائدة، تقوم السفن غير المأهولة بالفعل بحل مهام مختلفة: البحث عن الغواصات والاستطلاع وإزالة الألغام البحرية. في المستقبل القريب، ستبدأ السفن من دون طاقم في حل مهام أكثر تعقيدًا: بدءا من حماية الساحل والقواعد من تصرفات قوات العدو، إلى شن المعارك البحرية وتدمير الأشياء وحتى المدن على ساحل العدو.وجمعت "سبوتنيك" بعضا من أكثر السفن البحرية من دون طيار إثارة للاهتمام، والأكثر خطورة في العالم، إحداها كانت في سوريا.شاهد أيضا - كيف تتحكم "بيلغورود" بمحيطات العالم

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