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https://sputnikarabic.ae/20230602/سفن-بحرية-دون-طيار-في-مختلف-دول-العالم-1077678750.html
سفن بحرية دون طيار في مختلف دول العالم
سفن بحرية دون طيار في مختلف دول العالم
اهتمت أساطيل الدول الرائدة في العالم بالتكنولوجيا الروبوتية. إذا كانت قد حدثت الأتمتة في وقت سابق داخل السفن المأهولة، فقد أصبحت الروبوتات الآن وحدات مستقلة... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T15:11+0000
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في القوات البحرية الرائدة، تقوم السفن غير المأهولة بالفعل بحل مهام مختلفة: البحث عن الغواصات والاستطلاع وإزالة الألغام البحرية. في المستقبل القريب، ستبدأ السفن من دون طاقم في حل مهام أكثر تعقيدًا: بدءا من حماية الساحل والقواعد من تصرفات قوات العدو، إلى شن المعارك البحرية وتدمير الأشياء وحتى المدن على ساحل العدو.وجمعت "سبوتنيك" بعضا من أكثر السفن البحرية من دون طيار إثارة للاهتمام، والأكثر خطورة في العالم، إحداها كانت في سوريا.شاهد أيضا - كيف تتحكم "بيلغورود" بمحيطات العالم
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фото, صور, رصد عسكري
фото, صور, رصد عسكري

سفن بحرية دون طيار في مختلف دول العالم

15:11 GMT 02.06.2023
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اهتمت أساطيل الدول الرائدة في العالم بالتكنولوجيا الروبوتية. إذا كانت قد حدثت الأتمتة في وقت سابق داخل السفن المأهولة، فقد أصبحت الروبوتات الآن وحدات مستقلة وخطيرة في أساطيل العالم.
في القوات البحرية الرائدة، تقوم السفن غير المأهولة بالفعل بحل مهام مختلفة: البحث عن الغواصات والاستطلاع وإزالة الألغام البحرية. في المستقبل القريب، ستبدأ السفن من دون طاقم في حل مهام أكثر تعقيدًا: بدءا من حماية الساحل والقواعد من تصرفات قوات العدو، إلى شن المعارك البحرية وتدمير الأشياء وحتى المدن على ساحل العدو.
وجمعت "سبوتنيك" بعضا من أكثر السفن البحرية من دون طيار إثارة للاهتمام، والأكثر خطورة في العالم، إحداها كانت في سوريا.
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation /

تم تقديم الغواصة النووية الروبوتية الروسية "بوسيدون" في عام 2018، خلال الخطاب السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام الجمعية الفيدرالية.

تم تقديم الغواصة النووية الروبوتية الروسية &quot;بوسيدون&quot; في عام 2018، خلال الخطاب السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام الجمعية الفيدرالية. - سبوتنيك عربي
1/9
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation /

تم تقديم الغواصة النووية الروبوتية الروسية "بوسيدون" في عام 2018، خلال الخطاب السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام الجمعية الفيدرالية.

© Photo / Aselsan

قدمت شركة "أسلسان" (Aselsan) التركية في سبتمبر/ أيلول عام 2021، نموذجًا أوليًا للروبوت السطحي "ألباتروس-إس" (Albatros-S). تم بناء هذا القارب باستخدام تقنية التخفي، وتتمثل ميزته الرئيسية في قدرته على العمل كجزء من "سرب" هذه القوارب المسيرة.

قدمت شركة &quot;أسلسان&quot; (Aselsan) التركية في سبتمبر/ أيلول عام 2021، نموذجًا أوليًا للروبوت السطحي &quot;ألباتروس-إس&quot; (Albatros-S). تم بناء هذا القارب باستخدام تقنية التخفي، وتتمثل ميزته الرئيسية في قدرته على العمل كجزء من &quot;سرب&quot; هذه القوارب المسيرة. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Aselsan

قدمت شركة "أسلسان" (Aselsan) التركية في سبتمبر/ أيلول عام 2021، نموذجًا أوليًا للروبوت السطحي "ألباتروس-إس" (Albatros-S). تم بناء هذا القارب باستخدام تقنية التخفي، وتتمثل ميزته الرئيسية في قدرته على العمل كجزء من "سرب" هذه القوارب المسيرة.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

الجهاز الهيدروغرافي السطحي المستقل التحكم عن بعد "تانغا-380" (Tanga-380) في مسابقة عموم روسيا في مجال الروبوتات البحرية "نسمة الشرق-2020" (East Breeze-2020) في فلاديفوستوك الروسية.

الجهاز الهيدروغرافي السطحي المستقل التحكم عن بعد &quot;تانغا-380&quot; (Tanga-380) في مسابقة عموم روسيا في مجال الروبوتات البحرية &quot;نسمة الشرق-2020&quot; (East Breeze-2020) في فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaliy Ankov
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الجهاز الهيدروغرافي السطحي المستقل التحكم عن بعد "تانغا-380" (Tanga-380) في مسابقة عموم روسيا في مجال الروبوتات البحرية "نسمة الشرق-2020" (East Breeze-2020) في فلاديفوستوك الروسية.

© AFP 2023 / Boris Horvat

أجرت السفينة المستقلة "سفيرنا" (Sphyrna: وتعني قرش المطرقة) الاختبارات الأخيرة في 13 أغسطس/ آب عام 2018 في ميناء تولون، جنوب فرنسا، قبل أن تغادر إلى محمية بيلاجغوس البحرية لدراسة الثدييات البحرية. منذ منتصف يوليو/ تموز، تبحر الطائرة المسيرة على شكل زورق بولينيزي قبالة ساحل تولون، وهي مزودة بميكروفونات تحت الماء لتسجيل الأصوات التي تصدرها حيتان العنبر. بفضل "سفيرنا"، يأمل العلماء في فك رموز تحركاتها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض بشكل أفضل.

أجرت السفينة المستقلة &quot;سفيرنا&quot; (Sphyrna: وتعني قرش المطرقة) الاختبارات الأخيرة في 13 أغسطس/ آب عام 2018 في ميناء تولون، جنوب فرنسا، قبل أن تغادر إلى محمية بيلاجغوس البحرية لدراسة الثدييات البحرية. منذ منتصف يوليو/ تموز، تبحر الطائرة المسيرة على شكل زورق بولينيزي قبالة ساحل تولون، وهي مزودة بميكروفونات تحت الماء لتسجيل الأصوات التي تصدرها حيتان العنبر. بفضل &quot;سفيرنا&quot;، يأمل العلماء في فك رموز تحركاتها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض بشكل أفضل. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Boris Horvat

أجرت السفينة المستقلة "سفيرنا" (Sphyrna: وتعني قرش المطرقة) الاختبارات الأخيرة في 13 أغسطس/ آب عام 2018 في ميناء تولون، جنوب فرنسا، قبل أن تغادر إلى محمية بيلاجغوس البحرية لدراسة الثدييات البحرية. منذ منتصف يوليو/ تموز، تبحر الطائرة المسيرة على شكل زورق بولينيزي قبالة ساحل تولون، وهي مزودة بميكروفونات تحت الماء لتسجيل الأصوات التي تصدرها حيتان العنبر. بفضل "سفيرنا"، يأمل العلماء في فك رموز تحركاتها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض بشكل أفضل.

© AP Photo / Julie Watson

صدرت هذه الصورة في 2 مايو/ أيار عام 2016، حيث تظهر السفينة "سي هانتر" (Sea Hunter)، وهي سفينة بحرية أمريكية ذاتية القيادة، تجلس في محطة بحرية في سان دييغو. يختبر "البنتاغون" السفينة السطحية غير المأهولة، المصممة للإبحار آلاف الأميال في البحر دون وجود فرد واحد من أفراد الطاقم على متنها.

صدرت هذه الصورة في 2 مايو/ أيار عام 2016، حيث تظهر السفينة &quot;سي هانتر&quot; (Sea Hunter)، وهي سفينة بحرية أمريكية ذاتية القيادة، تجلس في محطة بحرية في سان دييغو. يختبر &quot;البنتاغون&quot; السفينة السطحية غير المأهولة، المصممة للإبحار آلاف الأميال في البحر دون وجود فرد واحد من أفراد الطاقم على متنها. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Julie Watson

صدرت هذه الصورة في 2 مايو/ أيار عام 2016، حيث تظهر السفينة "سي هانتر" (Sea Hunter)، وهي سفينة بحرية أمريكية ذاتية القيادة، تجلس في محطة بحرية في سان دييغو. يختبر "البنتاغون" السفينة السطحية غير المأهولة، المصممة للإبحار آلاف الأميال في البحر دون وجود فرد واحد من أفراد الطاقم على متنها.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

يسحب المتسابقون مركبة مستقلة تحت الماء (AUV) من الماء خلال مسابقة "أكفاروبوتيكس-2019" للتقنيات الروبوتية البحرية في فلاديفوستوك الروسية. المركبة الآلية "غالتيل" (Galtel) التي طورها معهد مشاكل التكنولوجيا البحرية الروسي، مخصصة للاستطلاع وإزالة الألغام البحرية. اجتازت المركبة الاختبار بنجاح قبالة سواحل سوريا. قامت بالبحث عن ألغام غير منفجرة وحراسة منطقة المياه في منطقة ميناء طرطوس. كما أسهمت في إنشاء خريطة مفصلة للسطح السفلي للمنطقة.

يسحب المتسابقون مركبة مستقلة تحت الماء (AUV) من الماء خلال مسابقة &quot;أكفاروبوتيكس-2019&quot; للتقنيات الروبوتية البحرية في فلاديفوستوك الروسية. المركبة الآلية &quot;غالتيل&quot; (Galtel) التي طورها معهد مشاكل التكنولوجيا البحرية الروسي، مخصصة للاستطلاع وإزالة الألغام البحرية. اجتازت المركبة الاختبار بنجاح قبالة سواحل سوريا. قامت بالبحث عن ألغام غير منفجرة وحراسة منطقة المياه في منطقة ميناء طرطوس. كما أسهمت في إنشاء خريطة مفصلة للسطح السفلي للمنطقة. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaliy Ankov
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يسحب المتسابقون مركبة مستقلة تحت الماء (AUV) من الماء خلال مسابقة "أكفاروبوتيكس-2019" للتقنيات الروبوتية البحرية في فلاديفوستوك الروسية. المركبة الآلية "غالتيل" (Galtel) التي طورها معهد مشاكل التكنولوجيا البحرية الروسي، مخصصة للاستطلاع وإزالة الألغام البحرية. اجتازت المركبة الاختبار بنجاح قبالة سواحل سوريا. قامت بالبحث عن ألغام غير منفجرة وحراسة منطقة المياه في منطقة ميناء طرطوس. كما أسهمت في إنشاء خريطة مفصلة للسطح السفلي للمنطقة.

© Photo / Popular Science

قدمت الصين مشروع سفينة حربية ذاتية التشغيل دون طيار "دي 3000" (D3000) في عام 2017. هذه سفينة هجومية للدفاع الساحلي والدفاع المضاد للغواصات، والتي يمكنها أيضًا المشاركة في العمليات الهجومية.

قدمت الصين مشروع سفينة حربية ذاتية التشغيل دون طيار &quot;دي 3000&quot; (D3000) في عام 2017. هذه سفينة هجومية للدفاع الساحلي والدفاع المضاد للغواصات، والتي يمكنها أيضًا المشاركة في العمليات الهجومية. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Popular Science

قدمت الصين مشروع سفينة حربية ذاتية التشغيل دون طيار "دي 3000" (D3000) في عام 2017. هذه سفينة هجومية للدفاع الساحلي والدفاع المضاد للغواصات، والتي يمكنها أيضًا المشاركة في العمليات الهجومية.

© AFP 2023 / Sam Panthaky

قارب مسير مجهز بالسلاح "تاريني" (TARINI) طورته منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية (DRDO)، خلال البروفة لمعرض المعدات الدفاعية - "معرض الدفاع 2022"، في أحمد أباد، الهند في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

قارب مسير مجهز بالسلاح &quot;تاريني&quot; (TARINI) طورته منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية (DRDO)، خلال البروفة لمعرض المعدات الدفاعية - &quot;معرض الدفاع 2022&quot;، في أحمد أباد، الهند في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Sam Panthaky

قارب مسير مجهز بالسلاح "تاريني" (TARINI) طورته منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية (DRDO)، خلال البروفة لمعرض المعدات الدفاعية - "معرض الدفاع 2022"، في أحمد أباد، الهند في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

© Photo / Elbit Systems

قارب "سيغال"(Seagull) المتعدد الوظائف من تصنيع شركة "إلبيت سيستم" Elbit) Systems) الإسرائيلية، وتم تقديمه في عام 2020. وهو مصممة للبحث عن الألغام البحرية وتحييدها، ويمكن استخدامه أيضًا للمراقبة والاستطلاع والبحث عن الغواصات.

قارب &quot;سيغال&quot;(Seagull) المتعدد الوظائف من تصنيع شركة &quot;إلبيت سيستم&quot; Elbit) Systems) الإسرائيلية، وتم تقديمه في عام 2020. وهو مصممة للبحث عن الألغام البحرية وتحييدها، ويمكن استخدامه أيضًا للمراقبة والاستطلاع والبحث عن الغواصات. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Elbit Systems

قارب "سيغال"(Seagull) المتعدد الوظائف من تصنيع شركة "إلبيت سيستم" Elbit) Systems) الإسرائيلية، وتم تقديمه في عام 2020. وهو مصممة للبحث عن الألغام البحرية وتحييدها، ويمكن استخدامه أيضًا للمراقبة والاستطلاع والبحث عن الغواصات.

شاهد أيضا - كيف تتحكم "بيلغورود" بمحيطات العالم
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