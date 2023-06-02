سفن بحرية دون طيار في مختلف دول العالم
تم تقديم الغواصة النووية الروبوتية الروسية "بوسيدون" في عام 2018، خلال الخطاب السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام الجمعية الفيدرالية.
تم تقديم الغواصة النووية الروبوتية الروسية "بوسيدون" في عام 2018، خلال الخطاب السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام الجمعية الفيدرالية.
قدمت شركة "أسلسان" (Aselsan) التركية في سبتمبر/ أيلول عام 2021، نموذجًا أوليًا للروبوت السطحي "ألباتروس-إس" (Albatros-S). تم بناء هذا القارب باستخدام تقنية التخفي، وتتمثل ميزته الرئيسية في قدرته على العمل كجزء من "سرب" هذه القوارب المسيرة.
قدمت شركة "أسلسان" (Aselsan) التركية في سبتمبر/ أيلول عام 2021، نموذجًا أوليًا للروبوت السطحي "ألباتروس-إس" (Albatros-S). تم بناء هذا القارب باستخدام تقنية التخفي، وتتمثل ميزته الرئيسية في قدرته على العمل كجزء من "سرب" هذه القوارب المسيرة.
الجهاز الهيدروغرافي السطحي المستقل التحكم عن بعد "تانغا-380" (Tanga-380) في مسابقة عموم روسيا في مجال الروبوتات البحرية "نسمة الشرق-2020" (East Breeze-2020) في فلاديفوستوك الروسية.
الجهاز الهيدروغرافي السطحي المستقل التحكم عن بعد "تانغا-380" (Tanga-380) في مسابقة عموم روسيا في مجال الروبوتات البحرية "نسمة الشرق-2020" (East Breeze-2020) في فلاديفوستوك الروسية.
أجرت السفينة المستقلة "سفيرنا" (Sphyrna: وتعني قرش المطرقة) الاختبارات الأخيرة في 13 أغسطس/ آب عام 2018 في ميناء تولون، جنوب فرنسا، قبل أن تغادر إلى محمية بيلاجغوس البحرية لدراسة الثدييات البحرية. منذ منتصف يوليو/ تموز، تبحر الطائرة المسيرة على شكل زورق بولينيزي قبالة ساحل تولون، وهي مزودة بميكروفونات تحت الماء لتسجيل الأصوات التي تصدرها حيتان العنبر. بفضل "سفيرنا"، يأمل العلماء في فك رموز تحركاتها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض بشكل أفضل.
أجرت السفينة المستقلة "سفيرنا" (Sphyrna: وتعني قرش المطرقة) الاختبارات الأخيرة في 13 أغسطس/ آب عام 2018 في ميناء تولون، جنوب فرنسا، قبل أن تغادر إلى محمية بيلاجغوس البحرية لدراسة الثدييات البحرية. منذ منتصف يوليو/ تموز، تبحر الطائرة المسيرة على شكل زورق بولينيزي قبالة ساحل تولون، وهي مزودة بميكروفونات تحت الماء لتسجيل الأصوات التي تصدرها حيتان العنبر. بفضل "سفيرنا"، يأمل العلماء في فك رموز تحركاتها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض بشكل أفضل.
صدرت هذه الصورة في 2 مايو/ أيار عام 2016، حيث تظهر السفينة "سي هانتر" (Sea Hunter)، وهي سفينة بحرية أمريكية ذاتية القيادة، تجلس في محطة بحرية في سان دييغو. يختبر "البنتاغون" السفينة السطحية غير المأهولة، المصممة للإبحار آلاف الأميال في البحر دون وجود فرد واحد من أفراد الطاقم على متنها.
صدرت هذه الصورة في 2 مايو/ أيار عام 2016، حيث تظهر السفينة "سي هانتر" (Sea Hunter)، وهي سفينة بحرية أمريكية ذاتية القيادة، تجلس في محطة بحرية في سان دييغو. يختبر "البنتاغون" السفينة السطحية غير المأهولة، المصممة للإبحار آلاف الأميال في البحر دون وجود فرد واحد من أفراد الطاقم على متنها.
يسحب المتسابقون مركبة مستقلة تحت الماء (AUV) من الماء خلال مسابقة "أكفاروبوتيكس-2019" للتقنيات الروبوتية البحرية في فلاديفوستوك الروسية. المركبة الآلية "غالتيل" (Galtel) التي طورها معهد مشاكل التكنولوجيا البحرية الروسي، مخصصة للاستطلاع وإزالة الألغام البحرية. اجتازت المركبة الاختبار بنجاح قبالة سواحل سوريا. قامت بالبحث عن ألغام غير منفجرة وحراسة منطقة المياه في منطقة ميناء طرطوس. كما أسهمت في إنشاء خريطة مفصلة للسطح السفلي للمنطقة.
يسحب المتسابقون مركبة مستقلة تحت الماء (AUV) من الماء خلال مسابقة "أكفاروبوتيكس-2019" للتقنيات الروبوتية البحرية في فلاديفوستوك الروسية. المركبة الآلية "غالتيل" (Galtel) التي طورها معهد مشاكل التكنولوجيا البحرية الروسي، مخصصة للاستطلاع وإزالة الألغام البحرية. اجتازت المركبة الاختبار بنجاح قبالة سواحل سوريا. قامت بالبحث عن ألغام غير منفجرة وحراسة منطقة المياه في منطقة ميناء طرطوس. كما أسهمت في إنشاء خريطة مفصلة للسطح السفلي للمنطقة.
قدمت الصين مشروع سفينة حربية ذاتية التشغيل دون طيار "دي 3000" (D3000) في عام 2017. هذه سفينة هجومية للدفاع الساحلي والدفاع المضاد للغواصات، والتي يمكنها أيضًا المشاركة في العمليات الهجومية.
قدمت الصين مشروع سفينة حربية ذاتية التشغيل دون طيار "دي 3000" (D3000) في عام 2017. هذه سفينة هجومية للدفاع الساحلي والدفاع المضاد للغواصات، والتي يمكنها أيضًا المشاركة في العمليات الهجومية.
قارب مسير مجهز بالسلاح "تاريني" (TARINI) طورته منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية (DRDO)، خلال البروفة لمعرض المعدات الدفاعية - "معرض الدفاع 2022"، في أحمد أباد، الهند في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
قارب مسير مجهز بالسلاح "تاريني" (TARINI) طورته منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية (DRDO)، خلال البروفة لمعرض المعدات الدفاعية - "معرض الدفاع 2022"، في أحمد أباد، الهند في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
قارب "سيغال"(Seagull) المتعدد الوظائف من تصنيع شركة "إلبيت سيستم" Elbit) Systems) الإسرائيلية، وتم تقديمه في عام 2020. وهو مصممة للبحث عن الألغام البحرية وتحييدها، ويمكن استخدامه أيضًا للمراقبة والاستطلاع والبحث عن الغواصات.
قارب "سيغال"(Seagull) المتعدد الوظائف من تصنيع شركة "إلبيت سيستم" Elbit) Systems) الإسرائيلية، وتم تقديمه في عام 2020. وهو مصممة للبحث عن الألغام البحرية وتحييدها، ويمكن استخدامه أيضًا للمراقبة والاستطلاع والبحث عن الغواصات.