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سلطات مقاطعة بيلغورود تنفي معلومات حول محاولة جديدة لمخربين أوكرانيين اختراق المنطقة
سلطات مقاطعة بيلغورود تنفي معلومات حول محاولة جديدة لمخربين أوكرانيين اختراق المنطقة
نفى مقر العمليات في مقاطعة بيلغورود الروسية، اليوم الجمعة، المعلومات المزيفة بشأن محاولة جديدة لمخربين أوكرانين لاختراق المنطقة. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T10:13+0000
2023-06-02T10:23+0000
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وبحسب مقر العمليات في المقاطعة، فإن بعض قنوات "تلغرام" ذكرت أن "مسلحين يهاجمون حاليا حدود مقاطعة بيلغورود". وأفاد المقر بأن هذه المعلومات "غير صحيحة" تماما.ويوم أمس الخميس، قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إنه لا يوجد أي اختراق لقوات أوكرانية في مقاطعة بيلغورود، لكن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح خلال قصف مدينة شيبيكينو.وكتب على "تلغرام": "في منطقة شيبكينسك، هناك قصف مستمر من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، أصيب ثمانية أشخاص، ولم يسقط قتلى". وأكد أنه لم يكن هناك أبدا اختراق للعدو في مقاطعة بيلغورود، لكن القصف المكثف مستمر".وقال : "مقر العمليات يعلن رسميًا أن هذه المعلومات كاذبة ولا تتوافق مع الواقع. الوضع صعب في الوقت الحالي، والقصف جار، وأصوات المعركة تُسمع. تعمل القوات المسلحة الروسية هناك ولكن لا يوجد اختراق للقوات المسلحة الاوكرانية".وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية وحرس الحدود ووحدات أخرى من جهاز الأمن الفيدرالي صدت ثلاث هجمات شنها إرهابيون أوكرانيون من سريتي مشاة مزودتين بدبابات في اتجاه شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود، وتم إحباط محاولة الهجوم الإرهابي، ولم يسمح بانتهاكات الحدود الروسية من قبل الوحدات الأوكرانية، وتراجع العدو بعد أن تكبد خسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230602/حاكم-مقاطعة-بيلغورود-مقتل-امرأتين-جراء-القصف-الأوكراني-لطريق-في-منطقة-سكنية---عاجل-1077668665.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

سلطات مقاطعة بيلغورود تنفي معلومات حول محاولة جديدة لمخربين أوكرانيين اختراق المنطقة

10:13 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 10:23 GMT 02.06.2023)
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
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نفى مقر العمليات في مقاطعة بيلغورود الروسية، اليوم الجمعة، المعلومات المزيفة بشأن محاولة جديدة لمخربين أوكرانين لاختراق المنطقة.
وبحسب مقر العمليات في المقاطعة، فإن بعض قنوات "تلغرام" ذكرت أن "مسلحين يهاجمون حاليا حدود مقاطعة بيلغورود". وأفاد المقر بأن هذه المعلومات "غير صحيحة" تماما.
ويوم أمس الخميس، قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إنه لا يوجد أي اختراق لقوات أوكرانية في مقاطعة بيلغورود، لكن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح خلال قصف مدينة شيبيكينو.
وكتب على "تلغرام": "في منطقة شيبكينسك، هناك قصف مستمر من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، أصيب ثمانية أشخاص، ولم يسقط قتلى". وأكد أنه لم يكن هناك أبدا اختراق للعدو في مقاطعة بيلغورود، لكن القصف المكثف مستمر".
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08:54 GMT
وقال : "مقر العمليات يعلن رسميًا أن هذه المعلومات كاذبة ولا تتوافق مع الواقع. الوضع صعب في الوقت الحالي، والقصف جار، وأصوات المعركة تُسمع. تعمل القوات المسلحة الروسية هناك ولكن لا يوجد اختراق للقوات المسلحة الاوكرانية".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية وحرس الحدود ووحدات أخرى من جهاز الأمن الفيدرالي صدت ثلاث هجمات شنها إرهابيون أوكرانيون من سريتي مشاة مزودتين بدبابات في اتجاه شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود، وتم إحباط محاولة الهجوم الإرهابي، ولم يسمح بانتهاكات الحدود الروسية من قبل الوحدات الأوكرانية، وتراجع العدو بعد أن تكبد خسائر فادحة.
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