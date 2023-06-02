https://sputnikarabic.ae/20230602/سيناتور-مشروع-قانون-رفع-الدين-العام-لن-يؤثر-على-الدفاع-الأمريكي-ومساعدة-أوكرانيا-1077663119.html
سيناتور: مشروع قانون رفع الدين العام لن يؤثر على الدفاع الأمريكي ومساعدة أوكرانيا
سيناتور: مشروع قانون رفع الدين العام لن يؤثر على الدفاع الأمريكي ومساعدة أوكرانيا
أعلن تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن مشروع قانون زيادة الدين الوطني للولايات المتحدة مع خفض الإنفاق في الميزانية لن يؤثر على... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T02:14+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال شومر خلال خطابه في مجلس الشيوخ: “لا يؤثر اتفاق سقف الديون هذا على قدرة مجلس الشيوخ على توفير أموال إضافية طارئة لضمان أن قدراتنا العسكرية كافية لاحتواء الصين وروسيا وخصوم آخرين”.وأشار زعيم الأغلبية الديمقراطية إلى أنه يعتزم تبديد الشائعات وطمأنة أصدقاء واشنطن في جميع أنحاء العالم بالتزام وقدرة مجلس الشيوخ على الاستجابة للتهديدات الناشئة على الأمن القومي ، بما في ذلك “الأعمال العسكرية الروسية العدوانية ضد أوكرانيا”.وانتقد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام مشروع قانون رفع الدين الوطني لنقص التمويل لاحتياجات الدفاع الأمريكية ونقص المساعدة المالية لأوكرانيا.وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو على خلفية إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، “ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا في تدريب الأفراد… في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى”.وذكّر الكرملين أكثر من مرة بأن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية بل سيكون له تأثير سلبي.وصادق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون لرفع سقف الدين الوطني حتى يناير/ كانون الثاني 2025 مقابل الحد من نمو الإنفاق الفيدرالي.وينتظر الأمريكيون والعالم حاليًا قرار مجلس الشيوخ في مشروع القانون، وفي حالة الموافقة عليه من قبل مجلسي الكونغرس ، يذهب مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه.
https://sputnikarabic.ae/20230601/مجلس-النواب-الأمريكي-يصوت-لصالح-تعليق-سقف-الدين-وتجنب-التعثر-في-السداد--1077625056.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
سيناتور: مشروع قانون رفع الدين العام لن يؤثر على الدفاع الأمريكي ومساعدة أوكرانيا
02:14 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 02:16 GMT 02.06.2023) تابعنا عبر
أعلن تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن مشروع قانون زيادة الدين الوطني للولايات المتحدة مع خفض الإنفاق في الميزانية لن يؤثر على قدرة البلاد على الدفاع وقدرة واشنطن على مواجهة روسيا والصين وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال شومر خلال خطابه في مجلس الشيوخ: “لا يؤثر اتفاق سقف الديون هذا على قدرة مجلس الشيوخ على توفير أموال إضافية طارئة لضمان أن قدراتنا العسكرية كافية لاحتواء الصين وروسيا وخصوم آخرين”.
وأشار زعيم الأغلبية الديمقراطية إلى أنه يعتزم تبديد الشائعات وطمأنة أصدقاء واشنطن في جميع أنحاء العالم بالتزام وقدرة مجلس الشيوخ على الاستجابة للتهديدات الناشئة على الأمن القومي ، بما في ذلك “الأعمال العسكرية الروسية العدوانية ضد أوكرانيا”.
وانتقد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام مشروع قانون رفع الدين الوطني لنقص التمويل لاحتياجات الدفاع الأمريكية ونقص المساعدة المالية لأوكرانيا.
وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو على خلفية إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، “ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا في تدريب الأفراد… في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى”.
وذكّر الكرملين أكثر من مرة بأن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية
بل سيكون له تأثير سلبي.
وصادق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون لرفع سقف الدين الوطني حتى يناير/ كانون الثاني 2025 مقابل الحد من نمو الإنفاق الفيدرالي.
وينتظر الأمريكيون والعالم حاليًا قرار مجلس الشيوخ في مشروع القانون، وفي حالة الموافقة عليه من قبل مجلسي الكونغرس ، يذهب مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه.