https://sputnikarabic.ae/20230602/طائرات-تركية-مفخخة-تحيد-قيادي-تركي-في-قسد-وتستهدف-موقعا-لقواتها-شمالي-سوريا-1077690303.html

طائرات تركية مفخخة تحيد قيادي تركي في "قسد" وتستهدف موقعا لقواتها شمالي سوريا

طائرات تركية مفخخة تحيد قيادي تركي في "قسد" وتستهدف موقعا لقواتها شمالي سوريا

استهدفت طائرة مسيرة تركية في ريف محافظة حلب شمالي سوريا، قياديا بارزا بصاروخ استهدف سيارته، مساء اليوم الجمعة، حيث أردته قتيلا، في حين استهدفت مسيرة "مفخخة"... 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T20:19+0000

2023-06-02T20:19+0000

2023-06-02T20:19+0000

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وقالت مصادر محلية في ريف حلب لـ "سبوتنيك"، إن "مسيرة تركية استهدفت سيارة تقل قياديا كرديا من الجنسية التركية، أو ما يسمى بـ (كادر، أي من كوادر حزب العمال الكردستاني التركي)، هو قيادي فيما يسمى "مجلس منبج العسكري" التابع لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، في منطقة العريمة، غربي مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، ما أدى لمقتله على الفور".وتابعت المصادر بأن قوات "قسد" ضربت طوقًا أمنيًا وعسكريًا بعد حدوث الاستهداف الجوي، الذي أدى إلى تدمير السيارة التي كانت تقل القيادي التركي الكردي.وأوضحت المصادر أن مجموعة عمال كانوا يعملون في الأراضي الزراعية في قرية اسيلم، أثناء حصول الاستهداف الجوي عبر "الطائرة المفخخة"، ما أدى لإصابة رجل وزوجته بجروح متفاوتة".وقتلت مجموعة من مسلحي "قسد"، بينهم قياديون بارزون أغلبهم من الجنسية التركية، في 17 عملية جوية نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي، في مناطق سيطرة "قسد" شمالي وشمال شرقي سوريا، حيث وقع أكثرها في ريف الحسكة، منذ مطلع العام الحالي 2023.وتشهد قرى وبلدات أرياف محافظتي الحسكة والرقة وريفي حلب ودير الزور على طول الحدود السورية - التركية، حالة من القصف العنيف من قبل الجيش التركي تستهدف مواقع "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، والذي أدى لتدمير مجموعة من آبار النفط والمنشآت ومحطات الضخ ومعمل غاز السويدية.

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