https://sputnikarabic.ae/20230602/طائرات-مسيرة-أوكرانية-تهاجم-مبان-سكنية-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1077667533.html
طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم مباني سكنية في مقاطعة كورسك الروسية
طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم مباني سكنية في مقاطعة كورسك الروسية
قال حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، إن مدخل مبنى متعدد الطوابق والعديد من المنازل الخاصة الأخرى في كورسك تضررت الليلة الماضية نتيجة هجوم بطائرات مسيرة... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T08:11+0000
2023-06-02T08:11+0000
2023-06-02T08:22+0000
روسيا
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وكتب على "تلغرام": "نتيجة للهجوم الذي شنته الطائرات الأوكرانية المسيرة الليلة في كورسك، تضرر مدخل مبنى متعدد الطوابق والعديد من المنازل الخاصة الأخرى. نحن نكمل حسابات تكلفة الضرر - سنقدم للجميع المساعدة بأسرع وقت ممكن. الشيء الرئيسي هو أنه لا يوجد ضحايا".وشكر حاكم المقاطعة أطقم الدفاع الجوي على عملهم وأثنى على جهودهم في حماية السكان.أثناء الليل، أفاد الحاكم بأن عدة طائرات مسيرة أوكرانية تم إسقاطها بالقرب من كورسك باستخدام نظام الدفاع الجوي.وتتعرض المناطق الروسية باستمرار لهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية.وكان قد أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، في وقت سابق من اليوم، أن قرية لوماكوفكا، الواقعة في منطقة ستارودوب، المتاخمة لأوكرانيا، تعرضت للقصف، وأن أحداً لم يُصب.كما أكد حاكم مقاطعة كالوجسكايا، فلاديسلاف شابشا، أن "جسما مجهول الهوية" سقط في غابة ضمن مقاطعة كالوجسكايا صباح الجمعة، ووقع انفجار، ولم تتضرر المنشآت الاقتصادية والمباني السكنية.وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، فاسيلي أنوخين، اليوم إن طائرتين مسيرتين هاجمتا منشآت مجمع الوقود والطاقة في المقاطعة، ولم تقع أضرار جسيمة أو حرائق أو إصابات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم مباني سكنية في مقاطعة كورسك الروسية
08:11 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 08:22 GMT 02.06.2023) تابعنا عبر
قال حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، إن مدخل مبنى متعدد الطوابق والعديد من المنازل الخاصة الأخرى في كورسك تضررت الليلة الماضية نتيجة هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، ولم يصب أحد بأذى.
وكتب على "تلغرام": "نتيجة للهجوم الذي شنته الطائرات الأوكرانية المسيرة الليلة في كورسك، تضرر مدخل مبنى متعدد الطوابق والعديد من المنازل الخاصة الأخرى. نحن نكمل حسابات تكلفة الضرر - سنقدم للجميع المساعدة بأسرع وقت ممكن. الشيء الرئيسي هو أنه لا يوجد ضحايا".
وشكر حاكم المقاطعة أطقم الدفاع الجوي على عملهم وأثنى على جهودهم في حماية السكان.
أثناء الليل، أفاد الحاكم بأن عدة طائرات مسيرة أوكرانية تم إسقاطها بالقرب من كورسك باستخدام نظام الدفاع الجوي.
وتتعرض المناطق الروسية باستمرار لهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية.
وكان قد أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، في وقت سابق من اليوم، أن قرية لوماكوفكا، الواقعة في منطقة ستارودوب، المتاخمة لأوكرانيا، تعرضت للقصف،
وأن أحداً لم يُصب.
كما أكد حاكم مقاطعة كالوجسكايا، فلاديسلاف شابشا، أن "جسما مجهول الهوية" سقط في غابة
ضمن مقاطعة كالوجسكايا صباح الجمعة، ووقع انفجار، ولم تتضرر المنشآت الاقتصادية والمباني السكنية.
وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، فاسيلي أنوخين، اليوم إن طائرتين مسيرتين هاجمتا منشآت مجمع الوقود
والطاقة في المقاطعة، ولم تقع أضرار جسيمة أو حرائق أو إصابات.