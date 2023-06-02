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https://sputnikarabic.ae/20230602/طائرتان-مسيرتان-تهاجمان-منشآت-الوقود-والطاقة-في-مقاطعة-سمولينسك-الروسية-1077665113.html
طائرتان مسيرتان تهاجمان منشآت الوقود والطاقة في مقاطعة سمولينسك الروسية
طائرتان مسيرتان تهاجمان منشآت الوقود والطاقة في مقاطعة سمولينسك الروسية
قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، فاسيلي أنوخين، إن طائرتين مسيرتين هاجمتا منشآت مجمع الوقود والطاقة في المقاطعة، ولم تقع أضرار جسيمة أو حرائق أو... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T05:59+0000
2023-06-02T05:59+0000
روسيا
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وكتب على "تلغرام": "اليوم في حوالي الساعة الثالثة صباحًا، هاجمت طائرتان بعيدتا المدى مرافق مجمع الوقود والطاقة في قرية بيريسنا، في منطقة بوتشينكوفسكي، وفي قرية ديفاسي، في مقاطعة سمولينسك. لم يكن هناك ضحايا أو جرحى" .وأكد أنه لا توجد أضرار جسيمة وحرائق بالمنشآت، كما تعمل الخدمات التشغيلية في المنطقة لإزالة آثار الهجمات.وكان قد أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، في وقت سابق من اليوم، أن قرية لوماكوفكا، الواقعة في منطقة ستارودوب، المتاخمة لأوكرانيا، تعرضت للقصف، وأن أحداً لم يُصب.كما أكد حاكم مقاطعة كالوجسكايا، فلاديسلاف شابشا، أن "جسما مجهول الهوية" سقط في غابة ضمن مقاطعة كالوجسكايا صباح الجمعة، ووقع انفجار، ولم تتضرر المنشآت الاقتصادية والمباني السكنية.
https://sputnikarabic.ae/20230602/جسم-مجهول-يسقط-في-غابة-داخل-مقاطعة-كالوجسكايا-الروسية-1077664991.html
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روسيا

طائرتان مسيرتان تهاجمان منشآت الوقود والطاقة في مقاطعة سمولينسك الروسية

05:59 GMT 02.06.2023
© AFP 2023 / Amer Almohibanyطائرة مسيرة في السماء
طائرة مسيرة في السماء - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / Amer Almohibany
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قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، فاسيلي أنوخين، إن طائرتين مسيرتين هاجمتا منشآت مجمع الوقود والطاقة في المقاطعة، ولم تقع أضرار جسيمة أو حرائق أو إصابات.
وكتب على "تلغرام": "اليوم في حوالي الساعة الثالثة صباحًا، هاجمت طائرتان بعيدتا المدى مرافق مجمع الوقود والطاقة في قرية بيريسنا، في منطقة بوتشينكوفسكي، وفي قرية ديفاسي، في مقاطعة سمولينسك. لم يكن هناك ضحايا أو جرحى" .
وأكد أنه لا توجد أضرار جسيمة وحرائق بالمنشآت، كما تعمل الخدمات التشغيلية في المنطقة لإزالة آثار الهجمات.
غابة بيلافيجكا، روسيا البيضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
"جسم مجهول" يسقط في غابة داخل مقاطعة كالوجسكايا الروسية
05:50 GMT
وكان قد أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، في وقت سابق من اليوم، أن قرية لوماكوفكا، الواقعة في منطقة ستارودوب، المتاخمة لأوكرانيا، تعرضت للقصف، وأن أحداً لم يُصب.
كما أكد حاكم مقاطعة كالوجسكايا، فلاديسلاف شابشا، أن "جسما مجهول الهوية" سقط في غابة ضمن مقاطعة كالوجسكايا صباح الجمعة، ووقع انفجار، ولم تتضرر المنشآت الاقتصادية والمباني السكنية.
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