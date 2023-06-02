https://sputnikarabic.ae/20230602/غلادكوف-إصابة-شخصين-في-بلدة-شيبيكينو-بانفجار-قذيفة-أمام-سيارتهما-1077691194.html
غلادكوف: إصابة شخصين في بلدة شيبيكينو بانفجار قذيفة أمام سيارتهما
غلادكوف: إصابة شخصين في بلدة شيبيكينو بانفجار قذيفة أمام سيارتهما
أكد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، إصابة شخصين بجروح في بلدة شيبيكينو، اليوم الجمعة. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T21:43+0000
2023-06-02T21:43+0000
2023-06-02T21:51+0000
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وكشف فياتشيسلاف غلادكوف أن إصابة الشخصين ناتجة عن انفجار قذيفة أمام سيارتهما. وأشار إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة.وتابع حاكم المقاطعة موضحًا، أن الضحيتين تم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة، وهما يتلقيان كل المساعدات الطبية اللازمة.تعرضت منطقة شيبيكينو الحدودية، التي تقصف بشكل منتظم من أوكرانيا، لهجوم عنيف ليلة الخميس. كما أشار نائب حاكم منطقة بيلغورود، كونستانتين بوليجيف، والذي أكد أن مرافق البنية التحتية للطاقة تضررت، وكذلك المباني السكنية، ما تسبب في قدر كبير من الدمار".ووفقا لحاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، القصف الأوكراني على المحافظة الحدودية مستمر بشكل دوري.
https://sputnikarabic.ae/20230602/سلطات-مقاطعة-بيلغورود-تنفي-معلومات-حول-محاولة-اختراق-من-قبل-مخربين-أوكرانيين-1077669811.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, القوات الأوكرانية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, القوات الأوكرانية
غلادكوف: إصابة شخصين في بلدة شيبيكينو بانفجار قذيفة أمام سيارتهما
21:43 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 21:51 GMT 02.06.2023) تابعنا عبر
أكد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، إصابة شخصين بجروح في بلدة شيبيكينو، اليوم الجمعة.
وكشف فياتشيسلاف غلادكوف أن إصابة الشخصين ناتجة عن انفجار قذيفة
أمام سيارتهما. وأشار إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة.
وكتب غلادكوف، في قناته على "تليغرام"، "كان شابان يقودان سيارة في المدينة (شيبيكينو) عندما انفجرت قذيفة أمامهما. ونتيجة لذلك أُصيب أحد الضحايا بشظايا في ذراعيه وصدره، وأصيب الثاني بصدمة وشظايا في طرفيه العلوي والسفلي".
وتابع حاكم المقاطعة موضحًا، أن الضحيتين تم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة، وهما يتلقيان كل المساعدات الطبية اللازمة.
تعرضت منطقة شيبيكينو الحدودية، التي تقصف بشكل منتظم من أوكرانيا، لهجوم عنيف ليلة الخميس. كما أشار نائب حاكم منطقة بيلغورود، كونستانتين بوليجيف، والذي أكد أن مرافق البنية التحتية للطاقة تضررت، وكذلك المباني السكنية، ما تسبب في قدر كبير من الدمار".
ووفقا لحاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، القصف الأوكراني على المحافظة الحدودية مستمر بشكل دوري.