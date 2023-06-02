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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230602/غلادكوف-إصابة-شخصين-في-بلدة-شيبيكينو-بانفجار-قذيفة-أمام-سيارتهما-1077691194.html
غلادكوف: إصابة شخصين في بلدة شيبيكينو بانفجار قذيفة أمام سيارتهما
غلادكوف: إصابة شخصين في بلدة شيبيكينو بانفجار قذيفة أمام سيارتهما
أكد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، إصابة شخصين بجروح في بلدة شيبيكينو، اليوم الجمعة. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T21:43+0000
2023-06-02T21:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
القوات الأوكرانية
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وكشف فياتشيسلاف غلادكوف أن إصابة الشخصين ناتجة عن انفجار قذيفة أمام سيارتهما. وأشار إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة.وتابع حاكم المقاطعة موضحًا، أن الضحيتين تم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة، وهما يتلقيان كل المساعدات الطبية اللازمة.تعرضت منطقة شيبيكينو الحدودية، التي تقصف بشكل منتظم من أوكرانيا، لهجوم عنيف ليلة الخميس. كما أشار نائب حاكم منطقة بيلغورود، كونستانتين بوليجيف، والذي أكد أن مرافق البنية التحتية للطاقة تضررت، وكذلك المباني السكنية، ما تسبب في قدر كبير من الدمار".ووفقا لحاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، القصف الأوكراني على المحافظة الحدودية مستمر بشكل دوري.
https://sputnikarabic.ae/20230602/سلطات-مقاطعة-بيلغورود-تنفي-معلومات-حول-محاولة-اختراق-من-قبل-مخربين-أوكرانيين-1077669811.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, القوات الأوكرانية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, القوات الأوكرانية

غلادكوف: إصابة شخصين في بلدة شيبيكينو بانفجار قذيفة أمام سيارتهما

21:43 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 21:51 GMT 02.06.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود).
إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود). - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
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أكد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، إصابة شخصين بجروح في بلدة شيبيكينو، اليوم الجمعة.
وكشف فياتشيسلاف غلادكوف أن إصابة الشخصين ناتجة عن انفجار قذيفة أمام سيارتهما. وأشار إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة.
وكتب غلادكوف، في قناته على "تليغرام"، "كان شابان يقودان سيارة في المدينة (شيبيكينو) عندما انفجرت قذيفة أمامهما. ونتيجة لذلك أُصيب أحد الضحايا بشظايا في ذراعيه وصدره، وأصيب الثاني بصدمة وشظايا في طرفيه العلوي والسفلي".
وتابع حاكم المقاطعة موضحًا، أن الضحيتين تم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة، وهما يتلقيان كل المساعدات الطبية اللازمة.
تعرضت منطقة شيبيكينو الحدودية، التي تقصف بشكل منتظم من أوكرانيا، لهجوم عنيف ليلة الخميس. كما أشار نائب حاكم منطقة بيلغورود، كونستانتين بوليجيف، والذي أكد أن مرافق البنية التحتية للطاقة تضررت، وكذلك المباني السكنية، ما تسبب في قدر كبير من الدمار".
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
سلطات مقاطعة بيلغورود تنفي معلومات حول محاولة جديدة لمخربين أوكرانيين اختراق المنطقة
10:13 GMT
ووفقا لحاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، القصف الأوكراني على المحافظة الحدودية مستمر بشكل دوري.
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