https://sputnikarabic.ae/20230602/غلادكوف-إصابة-شخصين-في-بلدة-شيبيكينو-بانفجار-قذيفة-أمام-سيارتهما-1077691194.html

غلادكوف: إصابة شخصين في بلدة شيبيكينو بانفجار قذيفة أمام سيارتهما

غلادكوف: إصابة شخصين في بلدة شيبيكينو بانفجار قذيفة أمام سيارتهما

أكد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، إصابة شخصين بجروح في بلدة شيبيكينو، اليوم الجمعة. 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T21:43+0000

2023-06-02T21:43+0000

2023-06-02T21:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

القوات الأوكرانية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0c/1067625644_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_8c8ecf77d0871360139ed4d8248b9f11.jpg

وكشف فياتشيسلاف غلادكوف أن إصابة الشخصين ناتجة عن انفجار قذيفة أمام سيارتهما. وأشار إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة.وتابع حاكم المقاطعة موضحًا، أن الضحيتين تم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة، وهما يتلقيان كل المساعدات الطبية اللازمة.تعرضت منطقة شيبيكينو الحدودية، التي تقصف بشكل منتظم من أوكرانيا، لهجوم عنيف ليلة الخميس. كما أشار نائب حاكم منطقة بيلغورود، كونستانتين بوليجيف، والذي أكد أن مرافق البنية التحتية للطاقة تضررت، وكذلك المباني السكنية، ما تسبب في قدر كبير من الدمار".ووفقا لحاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، القصف الأوكراني على المحافظة الحدودية مستمر بشكل دوري.

https://sputnikarabic.ae/20230602/سلطات-مقاطعة-بيلغورود-تنفي-معلومات-حول-محاولة-اختراق-من-قبل-مخربين-أوكرانيين-1077669811.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, القوات الأوكرانية