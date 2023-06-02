https://sputnikarabic.ae/20230602/كم-عدد-السنوات-المتبقية-لدول-الشرقين-الأوسط-والأدنى-ليكفيها-نفطها؟-1077678387.html
كم عدد السنوات المتبقية لدول الشرقين الأوسط والأدنى ليكفيها نفطها؟
كم عدد السنوات المتبقية لدول الشرقين الأوسط والأدنى ليكفيها نفطها؟
بالنظر إلى أن حياتنا تعتمد حاليًا على توافر النفط والفحم والغاز، وسوف نستمر في القيام بذلك في المستقبل المنظور نظرًا للاعتماد السريع، كل هذا يطرح سؤالا: كم من... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T13:51+0000
2023-06-02T13:51+0000
2023-06-02T13:51+0000
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أعد فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا يوضح عدد السنوات المتبقية لدول الشرقين الأوسط والأدنى ليكفيها نفطها، وذلك وفق ما أفادته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA).اقرأ أيضا - كم من الوقت تبقى قبل أن ينضب النفط من العالم؟
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كم عدد السنوات المتبقية لدول الشرقين الأوسط والأدنى ليكفيها نفطها؟
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بالنظر إلى أن حياتنا تعتمد حاليًا على توافر النفط والفحم والغاز، وسوف نستمر في القيام بذلك في المستقبل المنظور نظرًا للاعتماد السريع، كل هذا يطرح سؤالا: كم من الوقت تبقى قبل أن ينتهي العصر النفطي؟
أعد فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا يوضح عدد السنوات المتبقية لدول الشرقين الأوسط والأدنى ليكفيها نفطها، وذلك وفق ما أفادته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA).