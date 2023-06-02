https://sputnikarabic.ae/20230602/لافروف-يلتقي-بنظرائه-من-إيران-والإمارات-والبرازيل-على-هامش-اجتماع-بريكس-1077673415.html
لافروف يلتقي بنظرائه من إيران والإمارات والبرازيل على هامش اجتماع "بريكس"
لافروف يلتقي بنظرائه من إيران والإمارات والبرازيل على هامش اجتماع "بريكس"
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، العديد من اللقاءات على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في كيب تاون في جنوب أفريقيا. 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T11:03+0000
2023-06-02T11:03+0000
2023-06-02T11:08+0000
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سيرغي لافروف
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ومن المخطط أن يلتقي لافروف بشكل خاص، بوزراء خارجية إيران، والإمارات، والبرازيل.وينهي وزير الخارجية الروسي، اليوم، جولة أفريقية بدأت هذا الأسبوع، زار خلالها كينيا وبوروندي وموزمبيق وجنوب أفريقيا.وتستضيف جمهورية جنوب أفريقيا أعمال اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"، في الفترة 1 - 2 حزيران/يونيو الجاري، في مدينة كيب تاون.واستلمت جنوب أفريقيا رئاسة "بريكس" من الصين، في بداية العام الجاري، وتستمر الرئاسة الجنوب أفريقية للمجموعة، حتى نهاية هذا العام.وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ وتشكل اقتصاداتها نحو 23 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، و18 في المئة من حجم التجارة الدولية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, سيرغي لافروف, инфографика
روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, سيرغي لافروف, инфографика
لافروف يلتقي بنظرائه من إيران والإمارات والبرازيل على هامش اجتماع "بريكس"
11:03 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 11:08 GMT 02.06.2023) تابعنا عبر
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، العديد من اللقاءات على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في كيب تاون في جنوب أفريقيا.
ومن المخطط أن يلتقي لافروف
بشكل خاص، بوزراء خارجية إيران، والإمارات، والبرازيل.
وينهي وزير الخارجية الروسي، اليوم، جولة أفريقية بدأت هذا الأسبوع، زار خلالها كينيا وبوروندي وموزمبيق وجنوب أفريقيا.
وتستضيف جمهورية جنوب أفريقيا أعمال اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"، في الفترة 1 - 2 حزيران/يونيو الجاري، في مدينة كيب تاون.
واستلمت جنوب أفريقيا رئاسة "بريكس
" من الصين، في بداية العام الجاري، وتستمر الرئاسة الجنوب أفريقية للمجموعة، حتى نهاية هذا العام.
وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا
والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ وتشكل اقتصاداتها نحو 23 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، و18 في المئة من حجم التجارة الدولية.